5 неочевидных последствий нарушения прикуса

Ортодонтическое лечение — это не только забота о красоте улыбки, но и возможность улучшить здоровье и внешний вид лица. Неправильный прикус может стать причиной раннего появления морщин, хронических болей и других неприятных последствий. Руководитель ортодонтического направления научно-клинического центра Виктория Радько рассказала о пяти неочевидных последствиях нарушения прикуса.

Ранние признаки старения

Соотношение челюстей и зубов играет ключевую роль в формировании внешности. Положение мягких тканей лица напрямую зависит от состояния костной структуры — эта «опора» определяет выраженность скул, углов нижней челюсти и гармонию пропорций.

Со временем объем костной ткани уменьшается, а подкожная жировая клетчатка истончается. Это приводит к тому, что неправильный прикус и возрастные изменения становятся более заметны. Например, дистальный прикус (заднее положение нижней челюсти) может делать более выраженными носогубные морщины. Коррекция в этом случае напрямую влияет на внешнюю молодость и привлекательность.

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Второй подбородок

Правильное положение челюстей влияет не только на эстетику улыбки, но и на общие пропорции лица. Например, при дистальном прикусе, когда нижняя челюсть смещена назад, лицо теряет четкость, второй подбородок становится более выражен.

Головная боль

Ортодонтические патологии также ухудшают общее самочувствие. Некорректное положение челюстей может вызывать перенапряжение жевательных мышц и дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Все это проявляется головной болью и усталостью жевательных мышц.

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Утренняя усталость

Неправильный прикус иногда снижает качество сна и приводит к утренней усталости, общему упадку сил. Коррекция положения челюстей способствует нормализации дыхания во время сна, снижает вероятность апноэ (временных остановок дыхания) и развития ночного бруксизма. Все это в конечном итоге улучшает общее самочувствие.

Ухудшение пищеварения

Правильное жевание важно для нормального функционирования ЖКТ. При недостаточном измельчении пищи снижается эффективность ферментов, которые расщепляют еду в желудке и кишечнике. Со временем это может привести к хроническим заболеваниям ЖКТ.

Гармонизация прикуса позволяет не только улучшить эстетику, но и снять мышечное напряжение, устранить хронические боли, предотвратить болезни ЖКТ и создать хорошие условия для поддержания молодости лица.