Чем опасны зеленка, оксолиновая мазь, фукорцин и другие средства из «бабушкиной» аптечки

Зеленка от ветрянки, ингаляции вареной картошкой от простуды, йодная сеточка от синяков и радикулита — эти методы используют не в одной российской семье. Но сегодня большинство таких «бабушкиных» способов лечения врачи считают не только неэффективными, но иногда даже губительными. Педиатры Ольга Комарова и Дарья Халилова рассказали почему.

Чем опасна зеленка

Сложно найти квартиру, в которой нет баночки или маркера с этой жидкостью. Спиртовой раствор бриллиантового зеленого — то, что в народе зовут зеленкой — создан на агрессивной спиртовой основе, которая способна нанести ущерб и так поврежденным клеткам кожи. Доказательная медицина опровергает пользу зеленки, и вот почему.

В педиатрии ее используют в основном в двух случаях: для смазывания пуповины новорожденного для подсыхания и для обработки язв при ветряной оспе.

Согласно последним сведениям, в том числе российским клиническим рекомендациям по омфалиту новорожденных, пуповина новорожденного должна держаться в чистоте и сухости, а местное использование антисептиков не уменьшает частоту инфекций.

Многим в детстве довелось побывать «пятнистыми леопардами» в период заболевания ветряной оспой. Зеленку использовали для обработки язвочек. Но современные врачи такой метод не одобряют.

К тому же зеленка не облегчает зуд.

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Чем опасен фукорцин

Фукорцин — он же краска Кастеллани, анилиновый краситель, спиртовой раствор для наружного применения — не рекомендуется использовать по тем же причинам, что и зеленку. Отличие лишь в том, что фукорцин окрашивает кожу в розово-малиновый цвет. Он также не способствует заживлению, а, наоборот, затягивает этот процесс и усложняет постановку диагноза из-за яркого окраса.

В качестве менее опасной и более эффективной альтернативы врачи рекомендуют использовать растворы каламина, ветригарда, поксклина. Они не только препятствуют присоединению вторичной инфекции, но и снимают зуд. Чтобы ускорить наступление облегчающего эффекта, раствор каламина перед применением можно подержать в холодильнике.

Чем опасна йодная сетка

Есть мнение, что йодная сетка — супергерой народной медицины. Она способна на все: лечит простуду, кашель и насморк, справляется с бактериями на коже и внутри организма, заживляет синяки и ушибы, снимает воспаления при радикулите и остеохондрозе. Но пришло время пересмотреть такое отношение к йоду.

Что касается кашля, у него может быть множество причин: большое количество слизи в бронхах, першение или постназальный затек. Йод, нанесенный на кожу, не справляется с первопричиной — не выводит слизь из бронхов, не снижает першение и так далее. Также йодная сетка не может восполнить дефицит микроэлемента и не укажет на его нехватку. Не зря индикатором для определения йододефицита является анализ крови, а не кожная проба.

Чем опасна оксолиновая мазь

Для профилактики простуды и гриппа оксолинкой смазывают слизистую оболочку носа. Но препятствует ли мазь на самом деле проникновению вирусов?

Мерцательный эпителий носовой полости содержит еле заметные реснички, по которым слизь продвигается в сторону носоглотки. Эта слизь обволакивает мелкие пылевые частицы и микробы, которые попадают при вдохе, в то же время более крупные частицы остаются на густых волосках у входа в носовую полость. Это и есть необходимая нашему организму защита.

Чем опасны полоскания для горла при простуде

Стрептоцид, фурацилин и даже марганцовку используют для полоскания рта при простудах и боли в горле, чтобы облегчить неприятные ощущения.

Стрептоцид обладает антибактериальным действием, но если простуда вызвана вирусом, он не поможет. Фурацилин (или нитрофуран) тоже считается противомикробным средством, но его эффективность оспаривается.

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Раствор марганцовки считается антисептическим и противоотечным средством, однако применять его опасно, он может вызвать раздражение и ожоги на коже. А если принимать внутрь — тошноту, рвоту, дыхательную недостаточность.

Также не стоит использовать при вирусных заболеваниях люголь (в его состав тоже входит йод) или «синьку» (раствор метиленового синего).

Если верить доказательной медицине, при вирусной инфекции достаточно облегчить симптомы, так как иммунитет человека способен преодолеть многое самостоятельно, если ему не мешать самолечением. Лучше пить вкусный горячий чай и помнить: степень тяжести заболевания и тактику лечения должен определять врач.

Чем опасны ингаляции при ОРВИ

Дышать парами картошки под одеялом — кто так никогда не делал? Считается, что при кашле и насморке вдыхание горячего «препарата» облегчает течение болезни. На самом деле такие кулинарные эксперименты могут обернуться ожогами, а эффективность метода научно не доказана.

Ингаляции веществ с резким запахом у детей до пяти лет могут вызвать спазм мелких бронхов или ларингоспазм с выраженной одышкой. А еще пары экзотических трав выступают сильными аллергенами.

Категорически не рекомендовано добавлять масляные растворы эвкалипта в паровые ингаляторы. Разбиваясь на мелкие капли под механическим давлением потока воздуха, масло ровным слоем ложится на мелкие бронхи, вызывая закупорку. Это может привести к невозможности газообмена, отеку легких и даже смерти.

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Кроме средств, перечисленных выше, врачи настоятельно рекомендуют забыть о медицинских банках, спиртовых компрессах и горчичниках. Все эти методы лечения не только неэффективны, но и во многом опасны, ведь могут привести к ожогам.

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