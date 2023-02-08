Можно ли взрослым спать днем? Отвечает врач

Дневной сон: польза и вред, мнение врача

Признайтесь, хотя бы раз в жизни посреди рабочего или учебного дня вы думали о бездарно пропущенных часах дневного сна в детском саду. И о том, как хотелось бы к ним вернуться! В условиях хронического стресса, которому мы неминуемо подвергаемся из-за большого количества дел, пользу качественного отдыха практически невозможно переоценить.

Но если про ночной сон мы знаем много — во сколько ложиться и сколько рекомендовано спать, — как обстоят дела с дневным желанием вздремнуть? Вредно это или полезно?

Чем может помочь дневной сон

Сбросить напряжение

Если вы переживаете трудное время, стресс или слишком загружены по учебе, ваше тело будет сигнализировать об утомлении через усталость, боль и даже снижение настроения.

Короткий сон помогает организму восстановиться, выработать вещества, необходимые для регенерации тканей, а также улучшить настроение.

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Частично компенсировать недосып

Если вы пропустили полноценный сон накануне вечером, небольшой отдых днем поможет не нарушить регулярный суточный ритм.

Длительные проблемы со сном требуют консультации со специалистом, в этом случае короткий отдых не принесет желанного восстановления сил.

Улучшить процесс обучения

Непродолжительный дневной сон делает усвоение информации эффективнее и переводит ее в долговременную память.

Когда дневной сон может навредить

Если сбиты суточные ритмы

Если вы долго дремлете во второй половине дня, естественная потребность в полноценном отдыхе будет смещаться на более позднее (или уже раннее утреннее время).

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В некоторых случаях проблемы с восполнением сил успешно лечатся ограничительной стратегией: когда нужно несколько дней «перетерпеть» усталость и не ложиться спать целый день, чтобы к вечеру устать и уснуть вовремя.

Если есть расстройства, влияющие на качество сна

Например, если у вас синдром обструктивного апноэ сна — ухудшение дыхания или его частичная остановка во время сна. Если справиться с заболеваниями, мешающими высыпаться ночью, дневная сонливость и, соответственно, потребность в дневном сне отпадут сами собой.

Если причина недосыпания не устранена

Помимо расстройств сна существует ряд других причин дневной сонливости: от отпускаемых по рецепту лекарств до различных заболеваний, в том числе депрессии.

В таком случае дневной сон может только усугубить ситуацию: если спать, когда хочется, режим бодрствования и отдыха окончательно собьется, и вести дневной образ жизни станет сложнее.

Лучше всего обратиться к врачу, чтобы выявить истинную причину недосыпания.

Как правильно организовать дневной отдых

Чтобы получить максимальный эффект от дневного сна, следуйте этим советам.

Не спите долго. Оптимальное время отдыха — всего 10-20 минут. Чем дольше вы спите, тем больше вероятность, что почувствуете себя разбитым после пробуждения.

Выбирайте отдых в начале дня. Сон после 15.00 может помешать ночному восстановлению. Индивидуальные особенности (прием определенных лекарств, специфический рабочий график) тоже могут повлиять на качество дневного сна — это стоит учитывать.

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Создайте спокойную атмосферу. Спите в тихом темном месте с комфортной температурой. Постарайтесь минимизировать отвлекающие факторы — посторонние шумы и звуки.

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