Можно ли взрослым спать днем? Отвечает врач

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Признайтесь, хотя бы раз в жизни посреди рабочего или учебного дня вы думали о бездарно пропущенных часах дневного сна в детском саду. И о том, как хотелось бы к ним вернуться! В условиях хронического стресса, которому мы неминуемо подвергаемся из-за большого количества дел, пользу качественного отдыха практически невозможно переоценить.
Но если про ночной сон мы знаем много — во сколько ложиться и сколько рекомендовано спать, — как обстоят дела с дневным желанием вздремнуть? Вредно это или полезно?
Если вы переживаете трудное время, стресс или слишком загружены по учебе, ваше тело будет сигнализировать об утомлении через усталость, боль и даже снижение настроения.
Короткий сон помогает организму восстановиться, выработать вещества, необходимые для регенерации тканей, а также улучшить настроение.
Если вы пропустили полноценный сон накануне вечером, небольшой отдых днем поможет не нарушить регулярный суточный ритм.
Длительные проблемы со сном требуют консультации со специалистом, в этом случае короткий отдых не принесет желанного восстановления сил.
Непродолжительный дневной сон делает усвоение информации эффективнее и переводит ее в долговременную память.
Если вы долго дремлете во второй половине дня, естественная потребность в полноценном отдыхе будет смещаться на более позднее (или уже раннее утреннее время).
В некоторых случаях проблемы с восполнением сил успешно лечатся ограничительной стратегией: когда нужно несколько дней «перетерпеть» усталость и не ложиться спать целый день, чтобы к вечеру устать и уснуть вовремя.
Например, если у вас синдром обструктивного апноэ сна — ухудшение дыхания или его частичная остановка во время сна. Если справиться с заболеваниями, мешающими высыпаться ночью, дневная сонливость и, соответственно, потребность в дневном сне отпадут сами собой.
Помимо расстройств сна существует ряд других причин дневной сонливости: от отпускаемых по рецепту лекарств до различных заболеваний, в том числе депрессии.
В таком случае дневной сон может только усугубить ситуацию: если спать, когда хочется, режим бодрствования и отдыха окончательно собьется, и вести дневной образ жизни станет сложнее.
Лучше всего обратиться к врачу, чтобы выявить истинную причину недосыпания.
Чтобы получить максимальный эффект от дневного сна, следуйте этим советам.
Не спите долго. Оптимальное время отдыха — всего 10-20 минут. Чем дольше вы спите, тем больше вероятность, что почувствуете себя разбитым после пробуждения.
Выбирайте отдых в начале дня. Сон после 15.00 может помешать ночному восстановлению. Индивидуальные особенности (прием определенных лекарств, специфический рабочий график) тоже могут повлиять на качество дневного сна — это стоит учитывать.
Создайте спокойную атмосферу. Спите в тихом темном месте с комфортной температурой. Постарайтесь минимизировать отвлекающие факторы — посторонние шумы и звуки.
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