Через какое время после травмы можно вернуться в спорт и как это сделать?

Падение на льду или мокром асфальте, неудачные попытки прокатиться на велосипеде или скейте и даже одно неловкое движение на тренажере может стать причиной травмы. В случаях, когда дело не обходится легкими ушибами, важны не только процессы лечения и восстановления. Внимание нужно уделять и нюансам возвращения к тренировкам после травм. Мы обсудили эту тему с врачом спортивной медицины Ильей Мелехиным и фитнес-тренером Денисом Байолом.

Когда можно возвращаться к занятиям

Переломы, вывихи суставов и костей, разрывы и растяжения связок требуют разных способов лечения. Поэтому сроки заживления и срастания будут зависеть от вида повреждения, его локализации, общего состояния здоровья и других факторов.

Если лечение травм требует иммобилизации (неподвижности) и наложения гипса, то сначала нужно дождаться окончания периода лечения. Гипс при вывихах и переломах накладывают в среднем на 2-4 недели, но для голеностопного и тазобедренного суставов требуется иммобилизация еще на 8-10 недель. Разрывы и растяжения связок тоже подразумевают длительную неподвижность. Приступать к тренировкам можно только с разрешения врача: хирурга или травматолога-ортопеда.

Отсутствие боли не значит, что можно бросать лечение на середине и не выполнять рекомендации врача. Поскольку даже без тренировок можно получить повторную травму либо ухудшить процесс заживления имеющейся. Так что не стоит снимать гипс раньше времени или начинать ходить без костылей без разрешения специалиста.

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Как заниматься спортом после травм рук

После снятия гипса прежде всего требуется заново разработать подвижность сустава и пальцев. Для этого врач может назначить физиотерапию, массажи и лечебную физкультуру. Период восстановления занимает от полутора до трех месяцев.

После завершения периода восстановления (но с разрешения врача или инструктора по лечебной физкультуре) можно постепенно вернуться к занятиям в зале. Программу тренировок также желательно согласовать с врачом или инструктором. И, конечно, не нужно стремиться сразу устанавливать рекорды. В первые недели нагрузка на травмированную конечность должна быть минимальной, а движения — плавными.

Как заниматься спортом после травм ног

Травмы ног лечатся дольше. При этом возникает риск не только временного или постоянного ограничения движения в суставе, но и атрофии мышц бедра. Хождение на костылях часто приводит именно к этому последствию. Ослабевшая конечность быстрее устает, из-за чего нагрузка на позвоночник и на обе ноги распределяется неравномерно. К примеру, если после травмы колена нога полностью не выпрямляется, в ней будут перегружаться икроножные мышцы, а во второй ноге — мышцы бедра. А «припадание» на одну ногу ведет к неправильному положению спины.

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Поэтому занятия после травм ног должны быть направлены на восстановление подвижности суставов и на наращивание мышц. Комплекс упражнений, их продолжительность и количество занятий в неделю подбирает врач-травматолог.

После травм ног нельзя сразу заниматься бегом и прыжками. Даже бытовые движения, например вставание на цыпочки и опускание на колени, нужно выполнять плавно.

После переломов к нормальному режиму тренировок в среднем можно возвращаться через 2-4 месяца. Дольше всего (до полугода) занимает период восстановления связок. Хотя время может течь невыносимо долго, превышать разрешенную норму нагрузок нельзя. Иначе вместо ускоренного восстановления можно только продлить его. Или даже получить новую травму.

Особую сложность представляют разрывы связок, требующие пластики — операции по восстановлению. В этом случае нужно сначала добиться подвижности сустава, чтобы руку или ногу можно было согнуть. С этой целью показаны лечебная физкультура и занятия в бассейне. После операции процесс восстановления нужно повторить.

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