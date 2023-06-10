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Сегодня, 13:00

Как избавиться от черных точек? Советы косметолога

Мадина Байрамукова
Пластический хирург, дерматолог-косметолог
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Красивая молодая девушка рассматривает свое лицо в зеркале
Фото Istockphoto.com/Ridofranz
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Черные точки или комедоны возникают из-за того, что поры забиваются мертвыми клетками кожи, кожным салом и другими загрязнениями (пыль, остатки косметических средств и т. д.).

Сами по себе комедоны не являются заболеванием, но, во-первых, это признак жирного типа кожи, а, во-вторых, они могут вызывать проблемы и усугублять состояние эпидермиса, если с ними регулярно не бороться.

Вместе с дерматологом-косметологом Мадиной Байрамуковой рассказываем, как предотвратить появление черных точек и что делать, если вы уже с ними столкнулись.

Что можно делать дома

Очищение

На первом месте стоит ежедневное очищение кожи, которое позволяет устранить избыток себума, пыли, остатков косметики и омертвевших клеток кожи — всего того, что может забивать поры. При этом важно использовать подходящие для вашего типа кожи средства, чтобы не вызывать еще большего раздражения.

Эксфолиация кожи

Это дополнительное очищение кожи при помощи различных уходовых средств, таких как скрабы, пилинги-скатки на основе кислот, энзимные пилинги и т. д. Эксфолианты помогают удалить мертвые клетки кожи и открыть поры.

Молодая девушка делает пилинг лица дома
Фото Freepik/senivpetro

Используйте все средства для очищения кожи согласно инструкциям и не применяйте скрабы слишком часто, так как механическое воздействие может сильно травмировать кожу, вызывая сухость и раздражение.

Паровые ванночки для лица

Еще один способ раскрыть поры и удалить остатки загрязнений, а также омертвевшие клетки эпидермиса, — это паровые ванны. Для этого совсем необязательно кипятить воду в кастрюле, можно воспользоваться горячим полотенцем, горячей водой из-под крана или приобрести специальный прибор для такой процедуры.

Маски для лица

Некоторые маски могут уменьшить количество черных точек на коже. Например, те, что изготовлены на основе глины, угля или фруктовых кислот.

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Увлажнение

Не забывайте о том, что кожа нуждается в регулярном увлажнении. Недостаток влаги может привести к усилению выработки кожного жира, что соответственно ухудшит состояние кожи и вызовет появление новых комедонов. Используйте подходящий для вашего типа кожи увлажняющий крем.

Что можно делать у косметолога

Если самостоятельно справиться с комедонами не получается, можно обратиться за помощью к врачу-косметологу, в арсенале которого несколько процедур, способных избавить от надоевших черных точек на лице.

Ультразвуковая чистка

Эта процедура помогает удалить избыток кожного жира и омертвевшие клетки кожи, которые могут забивать поры. Ультразвуковые волны разрушают черные точки и удаляют их из пор. Такая процедура практически не имеет противопоказаний и может выполняться даже в летний период.

Девушка на ультразвуковой чистке на приеме у косметолога
Фото Freepik/lookstudio

Лазерная чистка

Эта процедура использует лазерные лучи, чтобы удалить мертвые клетки кожи и кожный жир. Лазерная чистка может быть более эффективной, чем ультразвуковая, однако подходит не всем.

Поверхностный пилинг

Во время проведения процедуры используются кислоты, которые помогают удалить верхний слой кожи и открыть забитые поры. Такой пилинг помогает не только избавиться от черных точек, но и улучшить текстуру и тон кожи.

Экструзия

Это процедура, при которой черные точки удаляются из пор при помощи специального инструмента. Экструзия может быть эффективной, но также способна вызвать раздражение и повреждение кожи, если проводится неправильно.

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Микродермабразия

Микродермабразия использует специальный прибор для удаления верхнего слоя кожи и открытия забитых пор. Эта процедура избавляет от черных точек и улучшает текстуру кожи. Однако ее не стоит проводить в теплое время года, когда солнце слишком активно, так как высок риск пигментации.

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