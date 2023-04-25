Что будет, если долго не заниматься сексом? 6 опасных последствий воздержания

А что если заниматься сексом совсем нет желания? Или если еще не нашелся тот самый партнер, с которым захочется интимной близости? Секс похож на спорт — не обязательно активно им заниматься, чтобы быть здоровым и чувствовать себя хорошо. При этом те, кто все же выбирает путь спорта (и секса), получают определенные бонусы для здоровья.

О том, как секс и его отсутствие влияют на самочувствие, мы поговорили с врачом акушером-гинекологом Марией Филатовой и сексологом Риналией Сафиной.

Как отсутствие интимной жизни влияет на здоровье мужчин и женщин

Отсутствие секса действительно очень похоже на отсутствие в жизни спорта: например, как у мужчин, так и у женщин может развиться фрустрация и неуверенность в себе. Кроме того, из-за отсутствия интимной жизни многие набирают вес. Ниже — несколько других возможных «побочных эффектов» отсутствия секса.



Ухудшение эректильной функции

Длительное отсутствие сексуальной активности может привести к ухудшению эректильной функции у мужчин и к ухудшению чувствительности и снижению возбудимости у женщин.

Снижение уровня тестостерона

Тестостерон — это мужской гормон, который играет важную роль в поддержании здоровья и энергии. Отсутствие сексуальной активности особенно в сочетании с малоподвижным образом жизни может привести к снижению уровня тестостерона. Это вызывает усталость, депрессию, потерю мышечной массы и рост жировой ткани.

Негативное влияние на либидо

Удивительно, но длительное отсутствие секса может привести к полной потере интереса к нему. А регулярный секс только повышает желание.

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Повышение беспокойств и уровня стресса

Во время секса в организме выделяются эндорфины и гормон окситоцин. Эти нейрохимические вещества могут помочь справиться с последствиями стресса.

Риски для гармонии в отношениях

Как правило, пары, которые часто занимаются сексом, чувствуют себя более эмоционально привязанными друг к другу.

Риски развития гинекологических и урологических заболеваний

Один из рисков воздержания у женщин — застойные явления в органах малого таза. Это может привести к формированию и росту узлов миомы и синдрому хронической тазовой боли. При длительном воздержании организм женщины может «решить», что сексуальная функция больше не нужна. Результатом может стать гормональная перестройка: достичь оргазма станет трудно, а менструация будет переноситься тяжелее.

Кроме того, регулярная сексуальная активность может снизить риск развития рака простаты у мужчин.

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Преимущества отсутствия секса в жизни

Хотя секс может оказать положительное влияние на здоровье, отказ от интимной близости также имеет свои преимущества.

Кроме того, людям, которые по каким-то причинам не занимаются сексом, не стоит беспокоиться о незапланированной беременности и инфекциях, передающихся половым путем. Отказ от интимной близости также снижает вероятность заражения инфекцией мочевыводящих путей.

Секс — важная часть здорового образа жизни. Его отсутствие в течение длительного времени может вызывать негативные последствия для психики у тех, кто любит эту практику. Однако период воздержания вполне может стать возможностью для личного роста и любви к себе. Если в какой-то момент вы почувствуете, что отсутствие секса влияет на отношения с вашим партнером, серьезное обсуждение поможет понять, что вам обоим нужно в отношениях, чтобы чувствовать себя удовлетворенными.

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