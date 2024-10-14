Что будет, если вообще перестать ухаживать за кожей

Еще не стихли споры о вреде и пользе интервального голодания, как подобный тренд появился в косметологии. Его суть во временном отказе от макияжа и уходовых средств. Вместе с косметологами рассказываем, надо ли давать коже «отдыхать» и как это правильно делать.

Что такое косметическое голодание

Косметическое голодание — сравнительно новый тренд, поэтому устоявшегося определения у него пока нет. Некоторые трактуют его как полный отказ от любых средств, будь то декоративная или уходовая косметика (в том числе средства для умывания). Другие во время голодания активно очищают кожу, но не наносят кремы, лосьоны и сыворотки. Третьи отказываются только от декоративной косметики. В любом случае в основе любого такого голодания лежит идея о том, что чрезмерное использование средств по уходу за кожей может нарушить ее естественный баланс и помешать саморегуляции.

По поводу того, сколько должен длиться «детокс», мнения тоже разнятся. Кто-то выделяет на голодание выходные (48 часов), другие говорят, что чувствуют положительные эффекты только после двух недель отказа от косметики.

Косметическое голодание преследует три основные цели:

Восстановление защитного барьера кожи.

Постоянное воздействие косметики может нарушить естественный барьер эпидермиса. Перерыв в использовании таких средств позволяет коже восстановить и укрепить его.

Регуляция выработки себума.

Себум (или кожное сало) — это секрет сальных желез, расположенных по всему телу, кроме ладоней и подошв. Некоторые ингредиенты в косметике стимулируют повышенную выработку этого вещества. Это может спровоцировать появление воспалений.

Снижение чувствительности.

Если у вас чувствительная кожа, то отказ от косметики (в которой потенциально есть вещества-раздражители) уменьшает шелушения, жжение и зуд.

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Кому подойдет косметическое голодание

Временный отказ от декоративной косметики не повредит никому. Несмотря на то что качественные средства нового поколения не закупоривают поры, нельзя с уверенностью сказать, что все используемые в них ингредиенты не несут в себе скрытого вреда.

Также тренд подойдет девушкам и юношам. Как правило, молодая кожа сама по себе выглядит хорошо. Многоступенчатая рутина по уходу может даже навредить. Также если кожа не склонна к высыпаниям, то кратковременный отказ от косметики тоже не вызовет серьезных проблем и действительно может помочь.

Полное косметическое голодание, включающее отказ от очищающих средств, показано прежде всего тем, кто испытывает симптомы нарушенного кожного барьера:

сухость кожи, ощущение стянутости;

тусклость;

шелушение, сыпь и воспаления;

гиперпигментация;

медленное заживление ран;

розацеа.

Если эти пункты вам знакомы, то попробуйте на некоторое время отказаться от очищающих гелей, пенок и пудр. Возможно, вашей коже не хватает себума, который действует как естественное увлажняющее средство.

Важно отметить, что если вы страдаете от кожных заболеваний (псориаза, экземы, аллергических реакций), то перед проведением любых экспериментов обязательно проконсультируйтесь с дерматологом.

Кому противопоказано косметическое голодание

Отказываться от косметики нельзя людям с атопической и проблемной (жирной, склонной к высыпаниям) кожей. Недостаток должного ухода может спровоцировать обострение. Возрастной коже косметическое голодание тоже может навредить.

В любом случае следует проконсультироваться со специалистом, прежде чем отказываться от ухода за кожей.

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Как правильно делать косметическое голодание