Как уменьшить выпадение волос? Правила и рекомендации врача

Иногда можно обойтись включением некоторых продуктов в рацион.

Выпадение волос, связанное с их циклом жизни, — это норма, и это не должно вызывать поводов для беспокойства. Но бывают случаи, когда этому вопросу стоит уделить больше внимания.

Симптомы выпадения волос

У мужчин линия роста волос становится значительно выше, чем была прежде. Особенно это заметно по отношению к надбровным дугам. Меняется структура волоса. Она становится более тонкой. У женщин о чрезмерном выпадении волос свидетельствует увеличение ширины пробора. Волосы становятся ломкими, раздваиваются на концах. Неокрашенные волосы тускнеют, приобретают более светлый оттенок даже у брюнеток. Отчетливо видны кожные покровы головы. Заметны участки поредения или отсутствия волос. Замедляется рост волос. Значительное количество волос остается на расческе, а также постельном белье после сна.

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Тест натяжения

Для того чтобы убедиться в необходимости дополнительно обследования и получения врачебной консультации, можно выполнить несложную манипуляцию — pull-тест, или тест натяжения.

Возьмите небольшую прядь волос и слегка потяните ее, пропуская между пальцев рук. Если после эксперимента на ладонях останется более шести волосков, это может быть тревожным признаком. Следует обратиться к врачу на предмет выявления сопутствующих патологий.

Помимо этого, в некоторых случаях для выявления начальной стадии проблемы достаточно визуального осмотра.

Диагностика выпадения волос

Чтобы определить отклонения от нормы, используются такие методы:

визуальный осмотр и сбор сведений о пациенте;

инструментальные исследования;

лабораторная диагностика.

Биопсия — это процедура, которая включает в себя взятие образцов верхнего слоя кожи головы для дальнейшего изучения.

Инструментальные методы, такие как трихоскопия, проводятся на специализированном оборудовании.

Общий и биохимический анализ крови — наиболее достоверный способ определения уровня гормонов, достаточного количества микро- и макроэлементов в организме.

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Следует обратить внимание на такие показатели:

АЛТ, АСТ;

общий белок;

билирубин;

холестерин;

сахар крови;

гемоглобин, ферритин, трансферрин;

ТТГ, Т3, Т4 и антитела к структурам щитовидной железы;

витамины группы В;

витамин D;

калий;

магний;

цинк;

селен;

фосфор;

марганец.

Врачом могут быть назначены дополнительные исследования.

Профилактика выпадения волос

Лечение выпадения волос зависит от конкретной причины, побудившей эту проблему. Но если речь не идет о каких-либо патологиях, в качестве профилактики можно использовать следующие приемы:

Массаж головы стимулирует приток крови к волосяным фолликулам. Выполнять его можно дома самостоятельно, например, во время мытья головы. Для такого вида массажа не потребуется помощь специалиста. Смена имиджа в некоторых случаях может решить проблему. Например, короткая стрижка. Длинные волосы требуют большего ухода, нежели короткие. Также от тяжести они могут выпадать чаще. Пышную шевелюру модницы часто закрепляют при помощи резинок или заколок. Что дополнительно стягивает и травмирует волосы. От средств, придающих объем, лучше отказаться или уменьшить их количество. Они выручают в некоторых случаях, но для повседневного использования не подходят, так как утяжеляют волосы.

Правильный выбор шампуня способен предотвратить выпадение волос. Здесь можно прибегнуть к помощи специалиста, который даст профессиональные рекомендации. Любые медикаментозные средства необходимо принимать только по назначению врача. Лекарственное средство имеет как терапевтический эффект, так и ряд побочных действий. Среди них может оказаться проблема выпадения волос.

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Что делать, чтобы уменьшить выпадение волос

По словам врача Елены Титаренко, количество волосяных луковиц закладывается генетически. И рассчитывать на появление дополнительных не представляется возможным. Но можно остановить выпадение волос.

Разумеется, для комплексного подхода необходимо четко представлять, что стало причиной их значительной потери. Возможно, потребуется врачебная помощь. При этом самостоятельно можно прибегнуть к некоторым действенным методам.

Есть больше белка

Употребление достаточного количества белка может снизить выпадение волос. Результаты научной исследовательской работы подтверждают связь потери волос и низкого потребления белков и аминокислот у участников эксперимента.

Принимать витаминно-минеральные комплексы

Исследования показывают, что витамины помогают решить проблему выпадения волос. Однако важно не забывать, что прежде необходимо убедиться в их недостатке при помощи лабораторной диагностики.

Есть фрукты и овощи

В результате исследования, проведенного в 2017 году, стала очевидна связь между повышенным выпадением волос и количеством фруктов, овощей и зелени в рационе.

Продукты, полезные для здоровья волос

Рыба

Рыба и морепродукты, богатые Омега-3, помогают сохранить красоту и здоровье волос, предотвращая появление сухости кожи головы.

Зелень

Темно-зеленые овощи, как и зелень, содержат высокий уровень витаминов. Они улучшают состояние и внешний вид волос. Необходимо включать в свой привычный рацион питания брокколи, шпинат, укроп.

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Молочные продукты

Кальций, который есть в большом количестве в молоке, сыре, йогурте, кефире и других молочных продуктах, оказывает благотворное влияние на здоровье костей, волос, ногтей.

Мясо

Белок животного происхождения помогает предотвратить ломкость волос. Помимо этого рекомендуется также употреблять продукты, богатые белком растительного происхождения, такие как чечевица, горох, фасоль.

Зерновые

В зерновых продуктах высок уровень содержания витаминов, улучшающих рост волос.