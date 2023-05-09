Болит низ живота — что делать? Отвечает врач

Каждый из нас хоть раз сталкивался с неприятными ощущениями внизу живота. Это состояние настигает в самый неподходящий момент, и зачастую мы стараемся не обращать на это внимание, думая «само пройдёт». Но боль в нижней части живота, и уж тем более если она длится не одну неделю и даже месяц, — это повод не только задуматься о причинах состояния, но и обратиться за помощью к специалисту.

Как определить причину боли

Когда боль возникает в нижней части живота, чаще всего в первую очередь мы виним кишечник. Кажется, если сходить в туалет и «разгрузить» эту зону, боль пройдет. Но что делать, если таких манипуляций не достаточно?

Боль внизу живота обычно связана не только с переполненностью кишечника, но и с нарушением состояния таких органов как, например: матка, мочевой пузырь или яичники, яички, аппендикс и пр.

Но бывает и так, что боль исходит из другой области и отдает в нижнюю часть живота.

Чтобы выяснить возможную причину болей в животе, важно ответить на вопрос: с какой стороны вы чувствуете боль?

По всему животу.

На правой стороне живота.

В средней части живота.

С левой стороны живота.

Это поможет хотя бы ориентировочно определить локализацию и возможную причину болевых ощущений.

Распространенные общие причины болей внизу живота

Расстройство ЖКТ

Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта могут вызывать боль и вздутие в области не только низа живота, но и в общем на протяжении всей пищеварительной системы. Особенно ярко эти симптомы дают о себе знать, если еще и сопровождаются сильной диареей, которая усиливает спазмы. В этом случае могут возникать и другие симптомы, такие как

изжога,

тошнота,

рвота

запор и пр.

Что делать: самостоятельную коррекцию легкого расстройства ЖКТ можно начать с упрощения рациона питания.

Включите в ежедневную тарелку продукты, которые легко усваиваются и не раздражают желудок и кишечник, такие как:

желатин, бульоны;

овощи на пару, запеченные фрукты;

кисели, пектины, интактная клетчатка;

подсушенный хлеб и печенье без дрожжей и начинки;

анисовый чай, ягоды, обладающие дубильными (обволакивающими) свойствами, такие как черноплодная рябина, облепиха и пр.

Избегайте употребления жидкости во время еды.

Временно исключите продукты, которые явно будут усложнять процесс пищеварения:

фастфуд;

жареное;

пища, которая «царапает» слизистую (обычная листовая зелень или цельнозерновые злаки);

кусковое мясо;

маринады, майонезы, острые и кислые соусы и пр.

Изменение пищевых привычек может помочь пищеварению. Важно есть медленнее, хорошо пережевывать, прежде чем проглотить, и избегать разговоров во время приема пищи. Готовить лучше всего на пару или су-вид, тем самым сохраняя все полезные свойства.

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Изменения кишечного транзита

Диарея, запор или элементарное скопление газов способны вызывать боль в животе и могут быть вызваны различными факторами:

непереносимость или мальабсорбция лактозы, глютена, фруктозы, белка и пр.;

гастроэнтерит или вирус (причем не обязательно ротавирус);

воспалительные заболевания кишечника или острые кишечные инфекции;

паразитарная инвазия;

результат повышенного потребления некоторых продуктов, которые производят газ (молоко, сыр, творожные продукты, все виды капусты, бобовые и пр. )

Что делать: чтобы быстрее снять симптомы диареи, стоит сразу начать избегать жирной пищи, яиц и молока, пить минеральную воду (типа регидрон) для восполнения электролитного баланса организма.

В случае запоров и газов рекомендуется соблюдать диету, богатую интактной клетчаткой (например пектины или псилиум + вода!), пить много минеральной воды, избегать продуктов, богатых простыми углеводами (рис, картофель и белый мягкий или дрожжевой хлеб), выполнять массаж живота с увлажняющим кремом или маслом ниже пупка по часовой стрелке, слегка надавливая.

Чай из фенхеля или семян укропа также можно использовать как естественное средство для быстрого избавления от газов.

Мочеполовая инфекция

Инфекция мочевыводящих путей обычно вызывается бактериями из кишечника, которые попадают в мочевыводящую систему, чаще у женщин. Симптомы варьируются, но обычно возникает боль при мочеиспускании, а в случаях, когда инфекция достигает мочевого пузыря, это может провоцировать появление неприятного запаха, присутствие слизи, примесей или даже крови в моче и боль в животе или ощущение тяжести в мочевом пузыре.

Что делать: Лекарства, используемые для лечения инфекций мочевыводящих путей назначаются исключительно врачом:

антибиотики;

обезболивающие.

Но в домашних условиях и при наличии совсем легких симптомов воспаления или инфекции первично можно помочь себе мочегонными настоями:

камнеломка;

клюква или брусника;

d-манноза и пр.

Камни и песок в почках

Если они не выводятся с мочой, могут попасть в каналы, вызывая очень сильную боль, а иногда и кровь в моче. Эта боль обычно ощущается в нижней части спины, но также может чувствоваться в нижней части живота и в паху.

Если вы подозреваете, что у вас могут быть камни в почках, обратите внимание на следующие симптомы:

сильная боль в пояснице, которая может ограничивать движения;

боль, отдающая со спины в пах;

боль при мочеиспускании;

моча розового, красного или коричневого цвета;

увеличение частоты мочеиспускания;

головокружение или рвота + отечность;

лихорадка выше 38 градусов.

Что делать: лечение начинается с приема анальгетиков, а также спазмолитических препаратов для расслабления мочевыводящих путей и облегчения их опорожнения, уменьшения боли. Также рекомендуется пить много воды, уменьшить количество соли в пище.

В менее серьезных случаях вы также можете выбрать натуральное лечение, добавляя в рацион те же травы, как и при воспалении мочеполовой системы.

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Аппендицит

Обычно боль низа живота при аппендиците отдает вправо. Этот орган напрямую связан с кишечником и при воспалении вызывает сильную боль в правом боку и внизу живота. Обычно сопровождается такими симптомами, как рвота, лихорадка и головокружение.

Что делать: важно немедленно обратиться за неотложной медицинской помощью, так как аппендицит подразумевает операцию по удалению аппендикса, чтобы избежать более серьезных осложнений.

Дивертикулит

Это заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором происходит воспаление и инфицирование дивертикулов — небольших складок или мешочков, образующихся преимущественно в терминальном отделе толстой кишки, поэтому они могут вызывать боли в нижней части живота, а также вздутие живота, тошноту, рвоту и чередование диареи и запора.

Что делать: важно обратиться к гастроэнтерологу, так как лечение может включать прием антибиотиков, анальгетиков и противовоспалительных средств, помимо соблюдения осторожности специальной диеты.

Причины болей внизу живота у женщин

Кисты яичников

Киста состоит из мешка с жидкостью, который образуется внутри или вокруг яичника. Она может вызывать боль в области малого таза и при половом акте, задержку менструации, кровотечение, головокружение, «беспричинную» рвоту или даже просто чрезмерную утомляемость.

Что делать: коррекция может варьироваться в зависимости от типа кисты, начиная от назначения противозачаточных таблеток как корректоров гормонального статуса, а вот в наиболее серьезных случаях может потребоваться хирургическое вмешательство.

Менструальные спазмы

Менструальные спазмы у женщин могут вызывать сильную боль в животе и пояснице. Если они очень интенсивны, следует не заниматься самолечением и не терпеть «авось само пройдет», а обратиться к гинекологу для выявления причины избыточной болезненности.

Что делать: для того чтобы облегчить ежемесячные менструальные спазмы (при условии что они не очень сильные), врачи все чаще советуют не столько использовать противовоспалительные средства и анальгетики для купирования боли, сколько применять другие приемы, например упражнения, способствующие уменьшению колик:

лежание на спине и приведение коленей к груди;

удерживание ног руками.

Можно прикладывать к животу теплые компрессы и системно заниматься легкой гимнастикой на растяжку мышц малого таза.

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Эндометриоз

Разрастание ткани эндометрия как в полости, так и вне полости матки также может вызывать интенсивные спазмы в животе во время менструации, да и не только.

Что делать: женщинам, которые хотят иметь детей, обычно рекомендуют лечить эндометриоз с помощью:

оральных контрацептивов,

гормональных препаратов,

путем установки внутриматочной спирали,

путем проведения операции по удалению очагов эндометриоза.

В тех случаях, когда женщина планирует иметь детей, может быть проведена операция, при которой ткань эндометрия и вовлеченные органы частично или полностью удаляются.

Беременность

Одним из первых симптомов беременности являются спазмы в животе из-за усиления кровотока в области малого таза и действия женских гормонов. Боль может быть похожа на менструальные спазмы легкой или средней интенсивности.

Что делать: при появлении болей в животе, вызванных беременностью, рекомендуется употреблять жидкости, легкоусвояемые продукты, есть в небольших количествах и избегать продуктов, богатых грубой клетчаткой:

цельнозерновые злаки,

фрукты или сырые овощи.

Однако, если боль очень сильная, следует обратиться к врачу для оценки состояния.

Внематочная беременность

Хотя боль в животе часто встречается при беременности, если она очень сильная, она может быть причиной внематочной беременности, которая возникает, когда эмбрион развивается вне матки, и может вызывать очень сильную боль только с одной стороны, воспаление брюшной полости и кровотечение из влагалища.

Что делать: лечение будет зависеть от местоположения эмбриона и срока беременности: оно может быть проведено с использованием лекарств для прерывания беременности или за счет хирургического вмешательства.

Секс

Интенсивный или не совсем комфортный половой акт тоже может спровоцировать последующую боль внизу живота у женщин (из-за избыточного давления, например, на шейку матки).

Причины болей внизу живота у мужчин

Паховая грыжа

Чаще встречается у мужчин и заключается в появлении выпуклости в паховой области, обусловленной прохождением части кишки через более слабое место мышц живота, вызывающей боль в паховой области и дискомфорт при выполнении некоторых движений. Эта боль может распространяться на нижнюю часть живота.

Что делать: лучший способ лечения паховой грыжи — операция, при которой часть кишки возвращается на место, а брюшная стенка укрепляется сеткой. Эта операция обычно короткая и с быстрым восстановлением.

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Перекрут яичка

Это проблема, которая обычно возникает у молодых мужчин. Яичко перекручивается вокруг семенного канатика, ухудшая кровообращение, что может привести к серьезному повреждению. Наиболее распространенными симптомами являются сильная боль в яичках с отеком и болезненностью в мошонке, а также боль в нижней части живота или в паху.

Что делать: лечение должно быть проведено как можно быстрее в больнице, путем хирургического вмешательства, чтобы поместить яичко в правильное место и, таким образом, обеспечить прохождение крови, избегая гибели или повреждения органа.

Будьте аккуратнее и внимательнее к своему организму и не оставляйте на «потом» то, что легко можно поправить сейчас!

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