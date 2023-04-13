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Сегодня, 08:00

5 групп продуктов, которые помогут похудеть к лету

Руслана Бобкова
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Проверка фактов

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Фото Freepik/jcomp
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Один из самых насущных вопросов в середине весны — как привести себя в форму к лету. И здесь важно не бросаться в объятия дефицита калорий. Так вы рискуете вместе с лишними килограммами не донести до лета еще и часть своего здоровья. Нутрициолог Ольга Деккер рассказала, что включать в меню, чтобы питание оставалось качественным даже в процессе похудения.

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Овощи

Они содержат мало калорий и много питательных веществ, включая витамины, минералы и антиоксиданты. Они также богаты пищевыми волокнами, которые способствуют быстрому насыщению и поддерживают здоровье кишечника, а также зависящий от него иммунитет. Овощи обязательно должны присутствовать в рационе в свежем виде, например в салатах.

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Белки

Они помогают поддерживать чувство сытости и ускоряют обмен веществ. Белки также способствуют сохранению мышечной массы при потере веса.

Обратите внимание на нежирные источники белка, такие как курица, индейка, рыба, яйца. А из растительных — на тофу, бобы, гречку.
Ольга Деккер
Нутрициолог
Свежий лосось со специями и лимоном
Istockphoto/OlenaMykhaylova

Фрукты

Фрукты богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, их следует употреблять в качестве полезных перекусов и десертов.

Так же как и овощи, фрукты — богатейший источник пищевых волокон. Однако они содержат еще достаточно много сахара, поэтому необходимо следить за порциями.
Ольга Деккер
Нутрициолог
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Полезные жиры

Здоровые жиры, которые содержатся в оливковом масле, авокадо, орехах, семенах и жирной рыбе, помогают ускорять обмен веществ и поддерживать сердце, женское здоровье, работу гормональной системы. Однако не стоит забывать, что они содержат много калорий, поэтому их необходимо употреблять в умеренных количествах.

Девушка чистит авокадо
Freepik/Drazen Zigic

Вода

Пить достаточное количество воды важно для поддержания здоровья и обмена веществ. Вода помогает организму избавляться от токсинов, ускоряет метаболизм и способствует контролю чувства голода. Между водой и любым другим напитком следует выбирать воду, а особенно — в процессе похудения.

Избегайте высококалорийных напитков: сладкие газированные напитки, фруктовые соки, алкогольные коктейли содержат много сахара и калорий, которые могут препятствовать похудению.
Ольга Деккер
Нутрициолог

Также следует исключить из меню технологически обработанные продукты, сладости и продукты быстрого питания. И, конечно, привнести в свою жизнь больше физической активности. Это поможет ускорить обмен веществ и сжигать больше калорий.

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