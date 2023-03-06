4 причины, которые мешают похудеть

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Бывает так, что попытки избавиться от лишнего веса не приносят результата. А иногда оборачиваются еще и парой-тройкой лишних килограммов. О возможных причинах рассказали нутрициолог Алена Денисова и фитнес-блогер Кристи Лессинг.
К общим ошибкам в питании можно отнести:
Кстати, о продуктах, которые усиливают чувство голода, рассказали в статье по ссылке ниже.
Также важно помнить, что слишком строгие ограничения в питании, резкое снижение калорийности и полное исключение из рациона ряда продуктов без замещения их на полезные низкокалорийные аналоги могут привести к дефициту микроэлементов и нарушению метаболизма.
«Ограничение калорийности до уровня ниже необходимого для поддержания жизнедеятельности может замедлить метаболизм. А в долгосрочной перспективе — привести к проблемам со здоровьем»Кристи ЛессингДиетолог, нутрициолог
Если в жизни мало физической активности, тело не получает необходимой для похудения нагрузки. Это также может замедлить метаболизм и затруднить процесс сжигания жиров.
«Некоторые думают, что одной коррекции питания достаточно, чтобы начать худеть. Это не так. Должны присутствовать движение и физические нагрузки. Они не только увеличат расход калорий, но и положительно повлияют на здоровье»Алена ДенисоваНутрициолог
Болезни
Существуют заболевания и патологические состояния организма, которые могут помешать сбросить лишний вес. К ним относятся:
«Некоторые гормональные нарушения, такие как гипотиреоз или синдром поликистозных яичников, способствуют набору веса и затрудняют процесс его снижения»Кристи ЛессингДиетолог, нутрициолог
Помешать похудению может и прием лекарств. Например, гормональные препараты могут вызывать бурное увеличение аппетита.
Недостаток сна имеет накопительный эффект и способствует снижению метаболизма, а также стимулирует аппетит, особенно хочется сладких и жирных продуктов.
«Если вы спите меньше семи часов в сутки, это может привести к изменению активности ферментов, влияющих на обмен веществ. Также, когда мы меньше спим, то начинаем больше есть, и выбор чаще всего падает на жирные и калорийные продукты. Режим сна важно привести в норму не только для похудения, но и для снижения риска различных заболеваний»Алена ДенисоваНутрициолог
О том, как наладить режим сна и улучшить его качество, можно прочитать в этой статье.
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