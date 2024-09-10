5 вещей, которые нельзя делать после профессиональной чистки зубов

После профессиональной чистки зубов у стоматолога важно соблюдать определенные рекомендации. Однако многие пренебрегают этим и наносят существенный вред своим зубам.

Вместе с врачом-стоматологом Андреем Абрамцовым рассказываем, как правильно ухаживать за полостью рта и что категорически запрещено делать после профессиональной чистки зубов.

Общие рекомендации по уходу за зубами

Одно из ключевых правил ухода за зубами — регулярная домашняя чистка. Проводить ее нужно два раза в день, утром и вечером, продолжительность — не менее 2 минут. Для чистки зубов необходима зубная щетка с мягкой щетиной и специальная паста. Некоторые люди предпочитают использовать электрические зубные щетки.

Фото Peopleimages/istockphoto.com

Однако зубная щетка не может удалить все остатки пищи и налет, особенно в межзубных промежутках. Поэтому в дополнение к чистке зубов нужно применить флосс или ирригатор.

Также эксперт рекомендует после каждого приема пищи полоскать рот теплой водой. Это необходимо для удаления остатков еды и предотвращения размножения бактерий во рту.

Кроме того, Абрамцов советует не забывать регулярно посещать стоматолога. Так как профессиональная чистка зубов и осмотр могут помочь обнаружить проблемы со здоровьем зубов на ранней стадии и предотвратить их развитие.

Что такое профессиональная чистка зубов

Профессиональная чистка зубов — это процедура глубокого очищения полости рта, которую проводит стоматолог. Она отличается от домашней рядом особенностей. Например, врач использует специальные профессиональные инструменты (скейлеры, кюретки), которые позволяют качественно очистить труднодоступные участки, удалить налет с поверхности каждого зуба.

Также стоматолог обрабатывает области под десной, где скапливается мягкий налет, провоцирующий воспаление. Кроме того, во время процедуры удаляется твердый зубной камень, который невозможно убрать зубной щеткой.

Фото RossHelen/istockphoto.com

Помимо прочего, профессиональная чистка зубов может включать дополнительные этапы:

фторирование;

полировку эмали;

нанесение реминерализующих средств.

Что нельзя делать после профессиональной чистки зубов

Есть сразу после процедуры

В течение часа после профессиональной чистки зубов лучше воздержаться от любой еды и напитков.

Для первого приема пищи подойдут следующие продукты:

каши;

бананы;

запеченные или отварные овощи;

супы без томата;

молочные продукты;

запеканки;

отварная говядина, мясо птицы, рыба.

Есть продукты с красящими пигментами

В первые дни после проведения процедуры необходимо исключить из рациона продукты с красящими пигментами. Они могут спровоцировать потемнение эмали.

Фото frantic00/istockphoto.com

Из меню следует убрать:

чай, кофе и другие напитки с красителями;

специи (куркума, горчица, паприка и пр.);

шоколад, какао;

ягоды красного цвета (вишня, черешня, ежевика, черника);

свеклу, морковь, капусту.

Также напитки и блюда не должны быть очень горячими или холодными. Кроме того, нежелательно есть кислые, острые и слишком соленые блюда.

Чистить зубы абразивными отбеливающими пастами

Отбеливающие зубные пасты содержат большое количество абразивных веществ с крупными фракциями. Они действуют на поверхность зубов как скрабы — удаляют налет и одновременно их полируют. Однако использование таких зубных паст после чистки зубов увеличивает в разы травмированность эмали, что приводит к возникновению повышенной зубной чувствительности.

Курить и пить алкоголь

После профессиональной чистки зубов необходимо воздержаться от курения на несколько дней. Это связано с тем, что смолы скапливаются на эмали и вокруг шейки коронки и образуют минеральный налет, который приводит к развитию кариеса. Горячий дым раздражает травмированные слизистые ткани, что вызывает кровоточивость десен и усугубляет воспалительный процесс.

Фото Instants/istockphoto.com

Кроме того, важно ограничить употребление некоторых видов алкоголя, которые содержат красители:

коктейли;

красное вино;

пиво;

энергетики и тоники.

Разрешается выпить немного спиртных напитков прозрачного или светлого цвета, но после их употребления тщательно прополоскать ротовую полость.

Полоскать рот спиртосодержащими растворами или травяными отварами

Спиртосодержащий раствор пересушивает полость рта и в большинстве случаев вызывает раздражение слизистой оболочки. А травяной отвар приводит к потемнению эмали. Поэтому стоматолог рекомендует проконсультироваться с врачом. Он назовет средства, которые будут безвредны для зубов.

Как правильно ухаживать за зубами после профессиональной чистки

Чтобы сохранить эффект от процедуры, необходимо соблюдать ряд правил: