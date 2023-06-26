6 групп продуктов, которые могут провоцировать варикоз

Варикозное расширение вен — это одно из распространенных заболеваний. Сидячий образ жизни, наследственность, долгое сидение за компьютером или, наоборот, постоянная работа на ногах — все это является риском развития варикозной болезни. Это заболевание, которым страдают около 70% женщин и более 50% мужчин, а в группе риска — более 35 млн человек.

Патология может проявиться в любом возрасте. Нередко ее возникновение связано с такими факторами, как неправильный образ жизни и несбалансированный рацион питания. Хирург-флеболог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян поделился рекомендациями по питанию, чтобы предотвратить развитие варикоза или остановить его.

Варикозное расширение вен нижних конечностей, варикозная болезнь (от лат. varix, varicis «вздутие») — это расширение поверхностных вен нижних конечностей, которое сопровождается сбоем работы клапанов, обеспечивающих обратный ток крови, и нарушением правильного кровотока от стоп к сердцу.

Существует несколько групп продуктов, которые влияют на состояние венозной системы.

Жареное

В первую очередь, это жареная еда. Она влияет на свертываемость крови: чтобы она активно текла по венам, при лечении варикоза используются разжижающие препараты, а такая пища действует «в обратном» направлении. Кровь густеет, что приводит к отечности, тяжести в ногах, усталости.

Откажитесь от жареной пищи — выбирайте другой способ обработки: например, готовьте еду в пароварке или тушите ее.

А при приготовлении пищи выбирайте нежирное мясо (куриная грудка, индейка), рыбу, морепродукты.

Соленая еда, консервы

Соль задерживает жидкость в организме. Ешьте не более 3-5 граммов соли в день, а также откажитесь от консервов и соусов, которые содержат много специй и приправ.

В качестве альтернативы можно выбрать душистые травы, например укроп или петрушку. Они придадут вкус блюду, но не будут оказывать сильное воздействие на организм.

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Крепкий чай, кофе, энергетические напитки, газировка

Все они повышают кровяное давление, что негативно сказывается на всей работе сердечно-сосудистой системы и, в частности, венозной системы.

Для утоления жажды лучше выбирать воду, если вы попадаете в группу риска по заболеванию венозной системы.

Сладости и мучное

Сахар в чистом виде, сладкие булки, мед, изюм, печенье, арахисовое и шоколадное масло, сиропы, варенья и другие подобные продукты стимулируют выработку инсулина, повышение концентрации которого может нарушить обмен веществ.

Лучше отдавать предпочтение фруктам — в них достаточно фруктозы, но она быстро усваивается организмом и не дает такой сильной реакции как вышеперечисленные продукты.

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Быстрые углеводы

Это белый рис, любой хлеб и мучные продукты, злаки. Для повседневного питания лучше выбирать цельнозерновой хлеб, бурый рис, макароны твердых сортов и внимательно соблюдать баланс белков, жиров и углеводов в каждом приеме пищи.

Алкоголь

Для варикозной болезни вен алкоголь — один из главных «врагов». Для профилактики отеков следует вообще отказаться от употребления спиртных напитков. Альтернативы для них нет. Даже профилактический бокал красного вина может негативно сказаться на состоянии венозной системы.

Варикозное расширение вен нижних конечностей — это в первую очередь наследственное заболевание. Питание, длительные статические нагрузки, малоподвижный образ жизни лишь усугубляют развитие варикозной болезни.

Если вы находитесь в группе риска, для профилактики варикозного расширения вен необходимо уделять внимание питанию, отказаться от высоких каблуков и узкой обуви, взять себе за правило — носить компрессионный трикотаж. Он позволяет создавать оптимальное давление в нижних конечностях, поддерживать вены в нужном состоянии, предотвращать отечность и усталость в ногах к концу дня. А также следует вести более подвижный образ жизни. Если вы работаете в офисе, делай небольшую разминку ног каждый час, чтобы предотвратить застой крови, выбирайте лестницу, а не лифт, когда идете в офис. А при появлении жалоб — незамедлительно обращайтесь к врачу!

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