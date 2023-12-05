Что такое аллергия на сладкое у взрослых и детей: объясняет врач

Аллергия на сладкое встречается практически у всех категорий населения. Но больше всего ей подвержены дети. Вместе с аллергологом-иммунологом Сергеем Землянским разобрались в причинах, симптомах и методах лечения этого недуга.

Что такое аллергия на сладкое

Главные аллергены — это белки. Сахар, который считается основным компонентом кондитерских изделий, к белкам не относится. Однако при попадании в желудочно-кишечный тракт он провоцирует различные процессы, усиливающие всасывание белков. Именно их переизбыток вызывает аллергическую реакцию.

Кроме того, у человека может возникать побочная реакция, в том числе аллергическая, на входящие в состав сладости компоненты: красители, ароматизаторы, добавки, орехи, лактоза, шоколад, мед и пр.

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Стоит отметить, что аллергия на сладкое — это не хроническое заболевание. Как правило, патология начинает развиваться еще в детском возрасте. Это обусловлено незрелостью иммунной системы и органов пищеварения у ребенка.

Причины

Основная причина аллергии на сладкое — сочетание продуктов-аллергенов с сахарозой. К продуктам, обладающим аллергенными свойствами, относятся:

мед;

цитрусовые;

ягоды;

шоколад;

мука с содержанием глютена;

яйца;

молочные продукты.

Особое внимание надо обратить на пищевые добавки — ароматизаторы, красители, усилители вкуса и т. п.

Кроме того, выделяются и косвенные причины возникновения патологии:

наследственная предрасположенность;

иммунные дисфункции;

воспалительные заболевания кишечника;

нарушение питания;

изменения гормонального фона;

недостаток витамина D;

курение у подростков.

Симптомы

Аллергия атакует организм изнутри, а симптомы заболевания проявляются на внешнем виде — возникают высыпания, сопровождающиеся зудом. Им особенно подвержены дети младшего возраста. Также могут отмечаться и другие проявления, например запоры или диарея.

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В основном характерная сыпь возникает на лице, предплечьях и голени. После попадания аллергена в организм реакция может быть стремительной или нарастающей.

Также могут появиться боли в животе, напоминающие аппендицит, рвота, сухой приступообразный кашель (бронхоспазм). Эти симптомы требуют экстренной или неотложной медицинской помощи.

У детей аллергическая реакция на сладости возникает очень быстро — через 20-30 минут после еды. Она характеризуется следующими признаками:

повышенная температура тела;

сухой приступообразный кашель;

появление красных высыпаний на руках и лице;

рвота;

сонливость.

Как лечить

Лечение аллергии — непростая задача, так как не все проявления могут иметь аллергенную основу. В основе терапии любой аллергии лежит принцип «нет контакта с аллергеном — нет реакции». Поэтому соблюдение режима рационального питания важно для любого ребенка и взрослого, а особенно для аллергиков.

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Только врач может назначить адекватную медикаментозную терапию в зависимости от клинических проявлений. Кроме того, следует избегать соблазна самостоятельно изменять врачебные назначения, а самолечение и вовсе под строжайшим запретом.