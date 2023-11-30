Болезнь Бехтерева: что это, симптомы, причины, лечение

Заболевания позвоночника и суставов по праву занимают отдельное место в медицине, так как именно на опорно-двигательную систему приходится большая нагрузка. Несмотря на это, подобные недуги до сих пор до конца не изучены, а от многих патологий так и не найдено лекарств.

Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит, — это хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Одна из его особенностей — «молодость». Болеет таким недугом преимущественно молодежь, причем как мужчины, так и женщины.

Виды болезни Бехтерева

Болезнь получила свое название в честь Владимира Михайловича Бехтерева — отечественного психиатра, невропатолога и физиолога. Именно он в 1892 году впервые описал недуг как «одеревенелость позвоночника с искривлением» и определил его в «особую форму заболевания».

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Развивается болезнь Бехтерева в возрасте 25-35 лет, а вот после 50 заболеть ею уже практически невозможно.

Выделяют также несколько видов заболевания:

центральный — распространяется только на позвоночник;

скандинавский — поражаются мелкие и крупные суставы;

периферический — страдают крестцово-подвздошные суставы и другие крупные сочленения;

ризомелический — задействуются крупные суставы и позвоночник;

висцеральный — охватывает позвоночник и структуры, не связанные с опорно-двигательным аппаратом: глаза, сердце, почки, аорту и т. д.

Комментарий эксперта: В отдельную категорию медиками вынесена ювенильная форма заболевания, которая обнаруживается у детей и подростков.

Симптомы

Заболевание развивается постепенно, и в большинстве случаев его первые признаки списывают на усталость и физические нагрузки. Основной симптом болезни Бехтерева — двустороннее поражение крестцово-подвздошных суставов.

К другим признакам анкилозирующего спондилита относятся:

Боли в крестцовой и поясничной области. Также явные болевые ощущения по задней поверхности бедра, которые напоминают защемление седалищного нерва.

Напряженность ягодичных мышц, которая впоследствии может перерасти в атрофию.

Скованность в пояснице, сопровождающаяся болевыми ощущениями.

Помимо явных костно-суставных проявлений, болезнь Бехтерева имеет также несколько клинических симптомов:

воспаление структуры глаза: радужки, ресничного тела;

аутоиммунное поражение почек;

боли в области сердца, сердечная аритмия, отеки;

одышка и кашель.

Причины развития

До настоящего времени точная причина развития анкилозирующего спондилита неизвестна. Но установлено, что болезнь Бехтерева относится к мультифакторным заболеваниям. Она обусловливается генетической предрасположенностью (основной ген HLA-B27) и влиянием внешних факторов. Именно они провоцируют развитие заболевания у генетически предрасположенных людей.

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Привести к развитию болезни могут следующие причины:

вес при рождении менее 3 кг;

травма таза и позвоночника;

синдром беспокойных ног;

инфекционные заболевания;

переохлаждение;

стрессы.

Лечение болезни Бехтерева

Для диагностики заболевания необходимо обратиться к ревматологу и терапевту. Также рекомендуется посетить специалистов для определения сопутствующих клинических симптомов анкилозирующего спондилита: кардиолога, гастроэнтеролога, дерматолога, окулиста.

Успешное лечение такого заболевания основано на сочетании нефармакологических и фармакологических методов. Применяются нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, глюкокортикоиды и другие лекарственные препараты.

Кроме того, всем пациентам с болезнью Бехтерева назначаются специальные упражнения, которые необходимо выполнять ежедневно. Они направлены на поддержание подвижности позвоночника и крупных суставов, а также на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.