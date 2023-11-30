Болезнь Бехтерева: что это, симптомы, причины, лечение

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Заболевания позвоночника и суставов по праву занимают отдельное место в медицине, так как именно на опорно-двигательную систему приходится большая нагрузка. Несмотря на это, подобные недуги до сих пор до конца не изучены, а от многих патологий так и не найдено лекарств.
Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит, — это хроническое воспалительное заболевание суставов и позвоночника. Одна из его особенностей — «молодость». Болеет таким недугом преимущественно молодежь, причем как мужчины, так и женщины.
Болезнь получила свое название в честь Владимира Михайловича Бехтерева — отечественного психиатра, невропатолога и физиолога. Именно он в 1892 году впервые описал недуг как «одеревенелость позвоночника с искривлением» и определил его в «особую форму заболевания».
Развивается болезнь Бехтерева в возрасте 25-35 лет, а вот после 50 заболеть ею уже практически невозможно.
Выделяют также несколько видов заболевания:
Заболевание развивается постепенно, и в большинстве случаев его первые признаки списывают на усталость и физические нагрузки. Основной симптом болезни Бехтерева — двустороннее поражение крестцово-подвздошных суставов.
К другим признакам анкилозирующего спондилита относятся:
Помимо явных костно-суставных проявлений, болезнь Бехтерева имеет также несколько клинических симптомов:
До настоящего времени точная причина развития анкилозирующего спондилита неизвестна. Но установлено, что болезнь Бехтерева относится к мультифакторным заболеваниям. Она обусловливается генетической предрасположенностью (основной ген HLA-B27) и влиянием внешних факторов. Именно они провоцируют развитие заболевания у генетически предрасположенных людей.
Привести к развитию болезни могут следующие причины:
Для диагностики заболевания необходимо обратиться к ревматологу и терапевту. Также рекомендуется посетить специалистов для определения сопутствующих клинических симптомов анкилозирующего спондилита: кардиолога, гастроэнтеролога, дерматолога, окулиста.
Беременным или планирующим беременность женщинам с подозрениями на болезнь Бехтерева или при ее наличии в обязательном порядке нужна консультация акушера-гинеколога.Андрей Сахаровкандидат медицинских наук, врач высшей категории
Успешное лечение такого заболевания основано на сочетании нефармакологических и фармакологических методов. Применяются нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, глюкокортикоиды и другие лекарственные препараты.
Кроме того, всем пациентам с болезнью Бехтерева назначаются специальные упражнения, которые необходимо выполнять ежедневно. Они направлены на поддержание подвижности позвоночника и крупных суставов, а также на профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.