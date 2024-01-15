«Болезнь Х»: будет ли новая пандемия XXI века

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 17 января эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ведущие инфекционисты и вирусологи мира планируют обсудить «болезнь X», способную по количеству смертей в 20 раз превзойти COVID-19.

Что такое «болезнь Х», чем она опасна и грозит ли миру новая пандемия? На эти вопросы мы попросили ответить кандидата медицинских наук, врача высшей категории, доцента кафедры профильных гигиенических дисциплин, эпидемиологии и общей гигиены КубГМУ Андрея Сахарова.

Что такое «болезнь X»

«Болезнь Х» — это условное обозначение неизвестного заболевания, способного в будущем вызвать эпидемию или пандемию.

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В 2018 году ВОЗ включила «болезнь Х» в список заболеваний, при выявлении которых срочно нужно разрабатывать вакцины и методики лечения.

Чем опасно заболевание

Чего ждать миру от «болезни Х», неизвестно. Единственное, что отмечают эксперты, так это рост количества смертей в 20 раз по сравнению с коронавирусной инфекцией.

Кто подвержен

Вирусам подвержен каждый из нас. Но особую группу риска представляют дети, пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями.

Поэтому в любое время года важно соблюдать профилактические меры: носить маски в общественных местах, протирать антисептиком гаджеты, мыть руки после каждого посещения улицы, проветривать помещения, избегать контактов с заболевшими людьми и вакцинироваться.

Будет ли новая пандемия

Кроме неизвестной «болезни Х», ВОЗ в приоритетном порядке отслеживает несколько заболеваний: это коронавирус, конго-крымская геморрагическая лихорадка, вирусы Эбола и Марбург, лихорадка Ласса, коронавирусные заболевания MERS-CoV и SARS, вирус Нипах, лихорадка Рифт-Валли и вирус Зика. Также контролируется ситуация с оспой обезьян, вспышки которой наблюдались в 2022-2023 годах.

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Некоторые ученые полагают, что «болезнь Х» появится после того, как человек заразится мутировавшим вирусом, переданным от животного. Не исключается риск утечки опасного патогена из лаборатории.

Так, доктор Леонард Мермел из Университета Брауна заявил, что следующая пандемия будет вызвана птичьим гриппом. По его словам, «нулевым пациентом» станет больной обычным гриппом работник птицефабрики. Он заразится птичьим. Два вируса встретятся внутри клетки и обменяются генами, создав новый вирус.