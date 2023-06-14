10 признаков расстройства пищевого поведения. Как понять, что пора обратиться к врачу

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Расстройство пищевого поведения (РПП) — это состояние, при котором нарушено восприятие собственного тела и выстроены некорректные отношения с едой. Клинический психолог Елизавета Черемохина рассказала о видах РПП и о том, какие признаки указывают на проблему.
В последнее время РПП стало одной из актуальных проблем общества. Одна из причин — погоня за определенными стандартами красоты. Но есть и другие факторы: генетика, нарушения выработки дофамина и серотонина, особенности психики, стрессы, травматичные события, проблемы с самоценностью или неудовлетворенные потребности.
Выделяют три основных вида РПП:
Анорексия. Чтобы похудеть, человек доводит себя до худобы: очень мало ест или полностью отказывается от еды. При запущенной стадии, когда организм уже не способен употреблять пищу самостоятельно, требуется лечение в стационаре.
Булимия. Характеризуется чрезмерным употреблением пищи, чувством голода и в то же время страхом набрать лишний вес. Человек применяет слабительное или клизмы для очищения, что приводит к серьезным проблемам с ЖКТ. Иногда у людей с булимией есть избыточный вес.
Компульсивные переедания. Этот тип можно описать бесконтрольным употреблением пищи по причинам, не связанным с голодом: чтобы снять стресс или быстро получить удовольствие.
Страх набрать лишний вес.
Чрезмерное желание похудеть любыми способами: с помощью изнуряющих тренировок или жестких диет.
Вызывание рвоты, прием слабительных и мочегонных препаратов с целью снизить вес.
Искаженное восприятие себя: тело кажется толстым, хотя вес в пределах нормы или даже ниже.
Полный отказ от еды или нездоровое уменьшение порций.
Переедания, навязчивое чувство голода, проблемы с насыщением.
Неконтролируемые тревожные мысли о диетах, подсчете и расходе калорий.
Желание есть в одиночестве и прятать продукты.
Стеснение рассказывать, сколько и как вы на самом деле едите.
Чувство вины после приема пищи, стремление наказать себя за вкусную трапезу.
РПП ведет к ухудшению психологического и физического состояния, если вовремя не заняться лечением. Диагноз может поставить только врач.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
Вылечиться самостоятельно от анорексии или булимии невозможно, для этого необходима помощь специалистов — психолога и психиатра. Для более эффективного лечения можно также обратиться к эндокринологу, гастроэнтерологу и диетологу.
Важно вовремя увидеть признаки расстройства и попросить о помощи. При работе с РПП необходимо поменять представления о себе и своем теле. Скорректировать модель поведения, которая привела к заболеванию, поможет психолог. Он также подскажет, как работать с самооценкой и как справляться со стрессом без вреда для организма.Елизавета ЧеремохинаКлинический психолог
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