Силиконы в косметике: что это такое, виды, польза и вред

Силиконы — это одни из самых популярных и широко используемых компонентов в сфере косметической индустрии. Они выступают основой для множества продуктов: шампуней, кондиционеров, уходовых кремов и сывороток и даже декоративной косметики.

Почему силиконы часто используют в косметике и какое действие они оказывают на наши волосы и кожу, рассказывают директор по производству Виктория Пехтерева, биохимик Ася Иванова и магистр биологических наук Ирина Носова — соосновательницы биохакинг-бренда.

Что такое силиконы

Силиконы — это группа химических соединений, которые широко используются в косметике. Они представляют собой полимеры, состоящие из повторяющихся единиц, содержащих кремний и кислород.

Химические соединения обладают уникальными свойствами, за которые отвечает силоксановая связь. Она очень прочная и высокостабильная, нетоксичная и гипоаллергенная.

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Силиконы, которые используют в медицине и косметике, имеют очень высокую степень очистки, поэтому не оказывают раздражающего действия.

Виды силиконов

В индустрии красоты существует широкий спектр различных видов силиконов, которые используются в производстве косметических продуктов. Они отличаются по физическим свойствам и предназначению.

Диметикон

Один из самых распространенных видов силиконов — диметикон. Он имеет высокую степень распыляемости, что позволяет ему легко наноситься на кожу и волосы без ощущения тяжести или жирности.

Циклометикон

Еще один популярный вид силикона — циклометикон. Этот компонент обладает свойствами отличного растворителя и быстро испаряется после нанесения, не оставляя жирного следа на коже или волосах. Он придает косметическим продуктам легкую и шелковистую текстуру.

Силоксаны

Силоксаны — особый тип силиконов, характеризующийся гладкой текстурой и отличной растворимостью. Они используются для создания сывороток, кремов и лосьонов, так как обладают высоким увлажняющим эффектом и способностью проникать глубоко в кожу.

Полидиметилсилоксан

Полидиметилсилоксан (PDMS) — один из наиболее стабильных и непроникающих силиконов. Он прекрасно работает в качестве пленки на поверхности кожи, защищая ее от негативного воздействия окружающей среды.

Польза силиконов

Одно из главных преимуществ силиконов — это их способность создавать защитный барьер на поверхности кожи. Он помогает удерживать влагу, предотвращая ее испарение и обеспечивая длительное увлажнение. Также силиконы создают эффект «гладкой» кожи, что делает ее более мягкой на ощупь и улучшает внешний вид.

Основная причина популярности силиконовых продуктов — способность заполнять мелкие морщинки и поры на поверхности кожи. Это помогает создать эффект «бархатистости» и матирования, что особенно актуально для людей с жирной или комбинированной кожей. Кроме того, силиконы способны отражать свет, что придает коже здоровый блеск.

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Кроме всего этого, силиконы создают защитную пленку на каждом волоске, что помогает предотвратить потерю влаги и повреждение от химических и тепловых процедур. В результате волосы становятся более мягкими, гладкими и блестящими.

Однако следует помнить, что каждый организм индивидуален, поэтому перед использованием продуктов с силиконами рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию.

Вред силиконов

Один из основных аргументов против использования силиконов — их способность забивать поры. Особенно это стоит учитывать людям с жирной или проблемной кожей.

Кроме того, бытует мнение, что длительное использование продуктов на основе силиконов может нарушить естественный баланс кожного регенерационного процесса. Защитная пленка, образуемая силиконами, может препятствовать естественному выведению токсинов и отмерших клеток.

Также при выборе косметических средств следует учитывать индивидуальную реакцию на силиконы.

Несмотря на эти минусы, не все силиконы одинаково вредны для кожи. Некоторые имеют легкую текстуру и обладают способностью проникать в глубокие слои кожи, увлажняя ее.

Как силиконы влияют на кожу и волосы

Благодаря своей текстуре силиконы создают эффект «барьера», который помогает сохранить естественную влагу и защитить кожу от негативного воздействия окружающей среды. Они также могут уменьшить видимость морщин и пор, придавая коже более гладкий и ровный вид.

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Силиконы широко используют в солнцезащитных продуктах. Они образуют прозрачную пленку на поверхности кожи, которая защищает от УФ-лучей без оставления жирных следов. Благодаря этому силиконовые солнцезащитные кремы легко наносятся и быстро впитываются.

Химические соединения также активно применяются в создании шампуней, кондиционеров и других средств для волос. Они помогают предотвратить повреждения от термического воздействия и ультрафиолетовых лучей. Кроме того, силиконы могут придать волосам блеск, сделать их более гладкими и легкими в расчесывании.

Однако некоторые люди могут заметить, что после использования продуктов с содержанием силиконов их волосы быстрее жирнеют. Это связано с тем, что силиконы создают пленку на коже головы, что приводит к перебору жирности.

Как обозначаются силиконы в составе косметического средства

Как узнать силикон в составе косметики? Достаточно знать что они имеют окончания: -кон, -конол, -силан, -силоксан (- con, — conol, -silan, — siloxane).

Обозначения силиконов в составе косметического средства могут быть разными. В большинстве случаев они представлены наименованиями dimethicone или cyclomethicone (циклометикон). Однако есть и другие формы силиконов, которые могут быть указаны в составе продукта.

Для тех, кто хочет отказаться использования продуктов с силиконами, полезно знать, что в составе косметического средства они обычно указываются в начале или середине списка ингредиентов. Чем ближе к началу списка находится силикон, тем больше его содержание в продукте.

Есть ли смысл выбирать косметику без силиконов

Многие производители косметики разработали формулы силиконов, которые не закупоривают поры и обладают легкой текстурой. Такая косметика безопасна для всех типов кожи. Если есть желание использовать более естественные или экологически чистые продукты, то стоит выбрать косметику без силиконов.

Вопрос о вреде или пользе силиконов в косметике до сих пор остается открытым. Все зависит от типа кожи и индивидуальных особенностей каждого человека.