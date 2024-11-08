«Слипмаксинг» для улучшения сна: мнение сомнолога о новом тренде зумеров

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В TikTok стал набирать популярность тренд под названием sleepmaxxing (слипмаксинг). Пользователи социальной сети стали выкладывать все больше видеороликов, где показывают, как они готовятся к ночному отдыху. Среди методов, которые, по их мнению, помогают улучшить сон — коктейли из вишневого сока и магния, вечерние маски и дыхательные практики.
Но помогает ли на самом деле слипмаксинг улучшить качество сна? Вместе с врачом-сомнологом Людмилой Тимошиной рассказываем, так ли эффективен новый молодежный тренд.
Слипмаксинг — это новое направление, которое объединяет практики и методики, направленные на оптимизацию сна и повышение его качества. Оно акцентирует внимание на том, как улучшенный ночной отдых может положительно влиять на общее благосостояние, внешний вид и даже личные отношения человека.
Основные принципы слипмаксинга:
Оптимизация условий для сна. Используются качественные матрасы и подушки, настраиваются правильное освещение и температура в помещении, а также минимизируется шум.
Изоляция от экранов. Поклонники нового тренда отказываются от использования гаджетов за несколько часов до сна, чтобы снизить воздействие синего света.
Режим сна. Отход ко сну и пробуждение происходят в одно и то же время каждый день, что помогает регулировать биоритмы.
Питание и добавки. Рацион молодых людей включает продукты, богатые триптофаном и магнием. Также они используют пищевые добавки, например мелатонин, для улучшения качества сна.
Техники релаксации. Парни и девушки проводят медитации, занимаются йогой и делают дыхательные упражнения для снятия стресса и улучшения психоэмоционального состояния перед сном.
Однако некоторые пользователи начинают проявлять креативность и делиться своими экспериментами с различными техниками достижения идеального сна. Они используют специальные пластыри для рта, повязки от храпа, медитации на активацию шишковидной железы (вырабатывает гормон сна мелатонин).
Некоторые методики слипмаксинга действительно могут улучшить качество сна. Так качественные и правильно подобранные подушки, матрасы, комфортная температура в помещении, минимизация шума и правильно освещение могут способствовать более глубокому и восстанавливающему сну. А установление режима отдыха помогает сбалансировать биологические часы, что приводит к более легкому засыпанию и пробуждению. Также такая мера помогает снизить уровень стресса и усталости.
Несмотря на позитивные намерения, вокруг тренда возникает много дискуссий. Как отмечает сомнолог, некоторые люди слишком изощряются в поисках методов улучшения сна. Например, медитации для активации шишковидной железы относятся к эзотерической сфере и не имеют ничего общего с доказательной медициной.
Мелатонин, который часто принимают зумеры в видеороликах, нельзя пить без назначения врача, так как он оказывает влияние на весь гормональный обмен.
Что касается повязок и пластырей на рот от храпа, то они несут большую опасность, предупреждает сомнолог. Они могут помешать дыханию во сне и привести к гибели. Поэтому очень важно выявить причину храпа, а не заниматься самолечением.
Кроме того, некоторые пытаются расслабиться перед сном с помощью различных косметических процедур. Однако с сильной тревожностью такие методы не помогут справиться.
Если имеются нарушения сна, необходимо попасть на консультацию к врачу-сомнологу. Он поможет определить, какие именно причины привели к бессоннице.Людмила ТимошинаСомнолог
Врач-сомнолог Людмила Тимошина считает, что некоторые практики слипмаксинга действительно работают. Однако для улучшения сна необходимо создать ритуал к засыпанию — «мостик в сон». По словам доктора, это пять-шесть расслабляющих вас действий, которые строго повторяются каждый вечер. Также чтобы достичь более глубокого и восстанавливающего сна, необходимо установить регулярный режим. Нужно ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, даже в выходные.
Не будет лишним и создание комфортной среды для сна. Так спальная комната должна быть прохладной (+ 16-20 градусов). На окна лучше повесить плотные шторы или использовать маску для сна, чтобы обеспечить полную темноту. Также нужно ограничить воздействие света — телефоны, планшеты, компьютеры и телевизоры выключить за один-два часа до сна, так как они излучают свет и нарушает выработку мелатонина.
Если вас перед сном окружает много звуков, подумайте о звукоизоляции или использовании берушей.Людмила ТимошинаСомнолог
Кроме того, нужно постараться ограничить потребление кофе и чая, особенно в вечернее время. Алкоголь лучше совсем убрать из жизни, так как он нарушает циклы сна и снижает качество ночного отдыха. Из вечернего приема пищи нужно исключить тяжелую, острую и жирную еду.
Еще улучшить сон и избавиться от стресса помогут чтение, дыхательные упражнения или теплая ванна.
Если вы не можете обойтись без дневного сна, ограничьте его 20-30 минутами. Старайтесь не спать во второй половине дня.Людмила ТимошинаСомнолог
При возникновении трудностей со сном сомнолог рекомендует обратиться к врачу, а не слепо следовать рекомендациям из соцсетей. По словам эксперта, различные расстройства сна требуют специализированного индивидуального подхода.