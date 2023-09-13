Что такое тестостерон? Объясняет врач

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Тестостерон — один из важных гормонов в организме человека. Он влияет на деятельность всех органов, систем и процессов. Его уровень сказывается не только на здоровье и физическом самочувствии, но и на интеллекте, способности к творчеству и образному мышлению, энергии. Более того, он отвечает и за продолжительность половой жизни.
Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который отвечает за уровень либидо и принимает участие в созревании костей и жировой и мышечной тканей. У мужчин он вызывает развитие вторичных половых признаков, половое созревание и поддерживает половую функцию. В женском организме его значительно меньше, но он есть, отвечает за выработку гонадотропинов (гормонов, которые вызывают овуляцию и стимулируют синтез эстрогенов и прогестерона) и развитие фолликулов в яичниках.
Основные функции тестостерона:
активизация потенции и либидо (полового влечения);
контроль выработки сперматозоидов;
поддержание жизнеспособности сперматозоидов;
активизация обменных процессов;
поддержание оптимальной плотности костей;
стимуляция роста мышц.
Этот гормон играет огромную роль в жизни мужчины: участвует в развитии половых органов, вторичных половых признаков (изменение тембра голоса, рост волос на теле и прочее), влияет на сперматогенез (развитие мужских половых клеток — сперматозоидов), оказывает воздействие на различные обменные процессы в организме (азотистый, фосфорный, белковый).Тимур ИсмайыловВрач
Нормой тестостерона у мужчин считаются такие показатели:
Нормой уровня тестостерона у женщин считаются такие показатели:
Коррекция уровня тестостерона должна начинаться в первую очередь с обращения за квалифицированной помощью, сдачи анализов и выяснения причины дефицита.Тимур ИсмайыловВрач
Показаниями к сдаче анализа у мужчин являются бесплодие, нарушение потенции, опухоли надпочечников. Также врач может отправить на обследование, если человека беспокоят облысение, акне, жирная себорея.
У женщин проверяют уровень тестостерона при нарушениях менструального цикла, проблемах с вынашиванием ребенка, гинекологических болезнях, наличии новообразований и гирсутизме (избыточный рост волос на теле).
Методы повышения уровня гормона зависят от причины изменения и подразделяются на общие и специализированные (медицинские препараты, оперативное лечение — назначить его может только врач). Общие направлены на формирование здорового образа жизни, в том числе соблюдение диеты: для повышения уровня тестостерона необходимо включать в рацион растительные и животные жиры (мясо птицы, рыбы, свинину, орехи, оливковое масло), продукты, богатые клетчаткой и витаминами, уменьшить потребление быстрых углеводов.Тимур ИсмайыловВрач
Кроме того, необходимо улучшить психоэмоциональное состояние, контролировать режим труда и отдыха, избавиться от вредных привычек, привести в норму вес и поддерживать физическую активность (но не стоит перегружать себя, особенно если раньше не занимались спортом совсем).
Подробнее о том, как поднять уровень тестостерона, рассказали в этой статье.
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