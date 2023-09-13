Что такое тестостерон? Объясняет врач

Тестостерон — один из важных гормонов в организме человека. Он влияет на деятельность всех органов, систем и процессов. Его уровень сказывается не только на здоровье и физическом самочувствии, но и на интеллекте, способности к творчеству и образному мышлению, энергии. Более того, он отвечает и за продолжительность половой жизни.

Что такое тестостерон

Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который отвечает за уровень либидо и принимает участие в созревании костей и жировой и мышечной тканей. У мужчин он вызывает развитие вторичных половых признаков, половое созревание и поддерживает половую функцию. В женском организме его значительно меньше, но он есть, отвечает за выработку гонадотропинов (гормонов, которые вызывают овуляцию и стимулируют синтез эстрогенов и прогестерона) и развитие фолликулов в яичниках.

Основные функции тестостерона:

активизация потенции и либидо (полового влечения);

контроль выработки сперматозоидов;

поддержание жизнеспособности сперматозоидов;

активизация обменных процессов;

поддержание оптимальной плотности костей;

стимуляция роста мышц.

Какой должен быть уровень тестостерона

Нормой тестостерона у мужчин считаются такие показатели:

до 1 года — 0,42-0,72 нмоль/л;

1-7 лет — 0,1-1,12 нмоль/л;

7-13 лет — 0,1-2,37 нмоль/л;

13-18 лет — 0,98-38,5 нмоль/л;

18-50 лет — 8,64-29 нмоль/л;

старше 50 лет — 6,68-25,7 нмоль/л.

Фото PeopleImages / iStock

Нормой уровня тестостерона у женщин считаются такие показатели:

до 9 лет — 2,15 нмоль/л;

9-13 лет — 0,98 нмоль/л;

13-15 лет — 0,36-1,54 нмоль/л;

15-18 лет — 0,49-1,70 нмоль/л;

18-50 лет — 0,52-1,72 нмоль/л;

старше 50 лет — 0,46-1,18 нмоль/л.

Показаниями к сдаче анализа у мужчин являются бесплодие, нарушение потенции, опухоли надпочечников. Также врач может отправить на обследование, если человека беспокоят облысение, акне, жирная себорея.

У женщин проверяют уровень тестостерона при нарушениях менструального цикла, проблемах с вынашиванием ребенка, гинекологических болезнях, наличии новообразований и гирсутизме (избыточный рост волос на теле).

Кроме того, необходимо улучшить психоэмоциональное состояние, контролировать режим труда и отдыха, избавиться от вредных привычек, привести в норму вес и поддерживать физическую активность (но не стоит перегружать себя, особенно если раньше не занимались спортом совсем).

Подробнее о том, как поднять уровень тестостерона, рассказали в этой статье.

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!