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Сегодня, 21:00

Что такое тестостерон? Объясняет врач

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Тимур Исмайылов
Проверка фактов
Проверка фактов

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Тестостерон — один из важных гормонов в организме человека. Он влияет на деятельность всех органов, систем и процессов. Его уровень сказывается не только на здоровье и физическом самочувствии, но и на интеллекте, способности к творчеству и образному мышлению, энергии. Более того, он отвечает и за продолжительность половой жизни.

Что такое тестостерон

Тестостерон — это основной мужской половой гормон, который отвечает за уровень либидо и принимает участие в созревании костей и жировой и мышечной тканей. У мужчин он вызывает развитие вторичных половых признаков, половое созревание и поддерживает половую функцию. В женском организме его значительно меньше, но он есть, отвечает за выработку гонадотропинов (гормонов, которые вызывают овуляцию и стимулируют синтез эстрогенов и прогестерона) и развитие фолликулов в яичниках.

У мужчин тестостерон вырабатывается в яичках и коре надпочечников, у женщин — в яичниках и коре надпочечников.
Тимур Исмайылов
Врач

Основные функции тестостерона:

  • активизация потенции и либидо (полового влечения);

  • контроль выработки сперматозоидов;

  • поддержание жизнеспособности сперматозоидов;

  • активизация обменных процессов;

  • поддержание оптимальной плотности костей;

  • стимуляция роста мышц.

Этот гормон играет огромную роль в жизни мужчины: участвует в развитии половых органов, вторичных половых признаков (изменение тембра голоса, рост волос на теле и прочее), влияет на сперматогенез (развитие мужских половых клеток — сперматозоидов), оказывает воздействие на различные обменные процессы в организме (азотистый, фосфорный, белковый).
Тимур Исмайылов
Врач
Тестостерон: как определить недостаток. Признаки низкого тестостерона, которые не стоит игнорировать

Какой должен быть уровень тестостерона

Нормой тестостерона у мужчин считаются такие показатели:

  • до 1 года — 0,42-0,72 нмоль/л;
  • 1-7 лет — 0,1-1,12 нмоль/л;
  • 7-13 лет — 0,1-2,37 нмоль/л;
  • 13-18 лет — 0,98-38,5 нмоль/л;
  • 18-50 лет — 8,64-29 нмоль/л;
  • старше 50 лет — 6,68-25,7 нмоль/л.
Фото PeopleImages / iStock

Нормой уровня тестостерона у женщин считаются такие показатели:

  • до 9 лет — 2,15 нмоль/л;
  • 9-13 лет — 0,98 нмоль/л;
  • 13-15 лет — 0,36-1,54 нмоль/л;
  • 15-18 лет — 0,49-1,70 нмоль/л;
  • 18-50 лет — 0,52-1,72 нмоль/л;
  • старше 50 лет — 0,46-1,18 нмоль/л.
Коррекция уровня тестостерона должна начинаться в первую очередь с обращения за квалифицированной помощью, сдачи анализов и выяснения причины дефицита.
Тимур Исмайылов
Врач

Показаниями к сдаче анализа у мужчин являются бесплодие, нарушение потенции, опухоли надпочечников. Также врач может отправить на обследование, если человека беспокоят облысение, акне, жирная себорея.

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У женщин проверяют уровень тестостерона при нарушениях менструального цикла, проблемах с вынашиванием ребенка, гинекологических болезнях, наличии новообразований и гирсутизме (избыточный рост волос на теле).

Методы повышения уровня гормона зависят от причины изменения и подразделяются на общие и специализированные (медицинские препараты, оперативное лечение — назначить его может только врач). Общие направлены на формирование здорового образа жизни, в том числе соблюдение диеты: для повышения уровня тестостерона необходимо включать в рацион растительные и животные жиры (мясо птицы, рыбы, свинину, орехи, оливковое масло), продукты, богатые клетчаткой и витаминами, уменьшить потребление быстрых углеводов.
Тимур Исмайылов
Врач

Кроме того, необходимо улучшить психоэмоциональное состояние, контролировать режим труда и отдыха, избавиться от вредных привычек, привести в норму вес и поддерживать физическую активность (но не стоит перегружать себя, особенно если раньше не занимались спортом совсем).

Подробнее о том, как поднять уровень тестостерона, рассказали в этой статье.

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Медицина
Советы и рекомендации
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