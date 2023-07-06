9 привычек, которые постепенно разрушают позвоночник

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Каждый из нас ежедневно, не задумываясь о последствиях, вредит осанке. Ортопед-травматолог Елена Адулас рассказывает о привычках, которые постепенно приводят к разрушению позвоночника.
Любовь постоянно смотреть в экран телефона — одна из самых частых причин плохой осанки. Эта привычка даже получила неофициальное название — «гаджет-синдром».
Когда человек склоняется над мобильным, вес головы увеличивается примерно в пять раз. Соответственно, возрастает нагрузка на шейный отдел: напрягаются мышцы задней поверхности, поднимаются плечи, а нижняя часть шеи сковывается.
Когда вы часами сидите в одной позе, дисбаланс возникает уже в зоне поясничного отдела: сильно напрягаются сгибатели ног и подвздошно-поясничная мышца. Отвечающие за баланс мышцы кора должны быть всегда в напряжении. Однако сидячий образ жизни заметно их расслабляет, так же как и ягодичные мышцы. В результате нарушается питание межпозвоночных дисков.
Злоупотребление тренировками приводит к перегрузкам. Особенно когда человек занимается самостоятельно по видео или книгам. Если техника плохо поставлена или неправильно подобран инвентарь, есть риск неосознанно навредить позвоночнику и получить травму. Например, не следует бегать без предварительной подготовки и специальной обуви.
Особенно вреден бег по жесткой асфальтированной поверхности. Такие занятия постепенно приводят к раннему остеохондрозу (истончению костей и хрящей).Елена АдуласДетский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук
Наклон тела вперед, который получается во время мытья посуды, стирки, работы с пылесосом или граблями, оказывает большую нагрузку на поясничный отдел позвоночника. В этом положении сильно перенапрягаются мышцы-разгибатели. Сначала просто появляется боль в пояснице, но позже могут возникнуть действительно серьезные проблемы.
Сидение нога на ногу или, подложив одну ногу под ягодицы, свешивание одной руки со стола — все это вызывает мышечный дисбаланс и в дальнейшем может привести к проблемам с позвоночником.Елена АдуласДетский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук
Сюда же относится сутулость во время работы за компьютером. Такому положению способствуют мягкие или очень низкие стулья.
Для правильного функционирования позвоночника спальные принадлежности должны поддерживать ровную ось голова-позвоночник-таз. Высокие подушки или неудобные матрасы с этой задачей не справляются.
Другая плохая привычка, связанная со сном, — засыпание на животе. Во-первых, нарушается естественный изгиб шеи. Во-вторых, голова обычно повернута в одну сторону, что может привести к нарушениям в шейном отделе — вывихам или дисфункциям мышц.Елена АдуласДетский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук
Ежедневные одинаковые действия, особенно на одну сторону тела, приводят к мышечному перенапряжению. Например, если врач постоянно поворачивается в сторону двери при приеме посетителей, происходит дисфункция в межпозвонковых суставах.
Хождение на каблуках, в очень узкой или жесткой обуви не дает тренироваться мышцам стопы и перегружает определенные отделы.
В результате происходит деформация стоп, возникает плоскостопие и увеличивается нагрузка на позвонковые диски. (они быстрее изнашиваются и стареют). Для тренировки мышц стоп полезно ходить босиком.Елена АдуласДетский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук
Неправильное распределение нагрузки вызывает повышенное напряжение мышц верхнего плечевого пояса и перегружает позвоночник.
Если рабочая деятельность связана с переносом тяжестей, следует соблюдать правила. Например, держать предмет ближе к себе и стараться не округлять спину.Елена АдуласДетский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук
Употребление быстрых углеводов, переедание, любовь к фастфуду приводят к избыточной массе тела. Из-за этого увеличивается нагрузка на межпозвоночные диски и степень плоскостопия.
В заключение хочу сказать, что все проблемы с позвоночником в основном тянутся из детства. Зачастую родители сами их провоцируют. Например, рано ставят малыша на ноги, используют ходунки или водят за руку, когда ребенок еще не готов так ходить. В результате мышцы неправильно развиваются, а стабилизаторы туловища вовремя не включаются. В подростковом возрасте это приводит к нарушениям осанки, мышечным дисбалансам и другим проблемам с позвоночником.Елена АдуласДетский ортопед, остеопат, кандидат медицинских наук
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