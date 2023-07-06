9 привычек, которые постепенно разрушают позвоночник

Каждый из нас ежедневно, не задумываясь о последствиях, вредит осанке. Ортопед-травматолог Елена Адулас рассказывает о привычках, которые постепенно приводят к разрушению позвоночника.

Использование гаджетов

Любовь постоянно смотреть в экран телефона — одна из самых частых причин плохой осанки. Эта привычка даже получила неофициальное название — «гаджет-синдром».

Когда человек склоняется над мобильным, вес головы увеличивается примерно в пять раз. Соответственно, возрастает нагрузка на шейный отдел: напрягаются мышцы задней поверхности, поднимаются плечи, а нижняя часть шеи сковывается.

Малоподвижный образ жизни

Когда вы часами сидите в одной позе, дисбаланс возникает уже в зоне поясничного отдела: сильно напрягаются сгибатели ног и подвздошно-поясничная мышца. Отвечающие за баланс мышцы кора должны быть всегда в напряжении. Однако сидячий образ жизни заметно их расслабляет, так же как и ягодичные мышцы. В результате нарушается питание межпозвоночных дисков.

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Неумелые физические нагрузки

Злоупотребление тренировками приводит к перегрузкам. Особенно когда человек занимается самостоятельно по видео или книгам. Если техника плохо поставлена или неправильно подобран инвентарь, есть риск неосознанно навредить позвоночнику и получить травму. Например, не следует бегать без предварительной подготовки и специальной обуви.

Неправильное положение тела

Наклон тела вперед, который получается во время мытья посуды, стирки, работы с пылесосом или граблями, оказывает большую нагрузку на поясничный отдел позвоночника. В этом положении сильно перенапрягаются мышцы-разгибатели. Сначала просто появляется боль в пояснице, но позже могут возникнуть действительно серьезные проблемы.

Сюда же относится сутулость во время работы за компьютером. Такому положению способствуют мягкие или очень низкие стулья.

Сон на высоких подушках и не только

Для правильного функционирования позвоночника спальные принадлежности должны поддерживать ровную ось голова-позвоночник-таз. Высокие подушки или неудобные матрасы с этой задачей не справляются.

Однотипные движения

Ежедневные одинаковые действия, особенно на одну сторону тела, приводят к мышечному перенапряжению. Например, если врач постоянно поворачивается в сторону двери при приеме посетителей, происходит дисфункция в межпозвонковых суставах.

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Неудобная обувь

Хождение на каблуках, в очень узкой или жесткой обуви не дает тренироваться мышцам стопы и перегружает определенные отделы.

Ношение тяжестей

Неправильное распределение нагрузки вызывает повышенное напряжение мышц верхнего плечевого пояса и перегружает позвоночник.

Неправильное питание

Употребление быстрых углеводов, переедание, любовь к фастфуду приводят к избыточной массе тела. Из-за этого увеличивается нагрузка на межпозвоночные диски и степень плоскостопия.

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