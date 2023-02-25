10 научно подтвержденных факторов, которые увеличивают риск развития рака

В последние годы ученые активно исследуют факторы, приводящие к развитию рака. Многие из них опровергаются.
О реальных причинах, вызывающих онкологические заболевания, рассказали заведующая отделением амбулаторной онкологии Елена Жукова, врач-онколог Джамиля Магомедова, основатель проекта «Онкомир» Дмитрий Фурсов и доцент кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Екатерина Третьякова.
Онкологические заболевания занимают второе место в списке самых распространенных причин смерти во всем мире. Каждый год от различных видов рака умирают около 4,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин. Большее количество смертей вызывают только сердечно-сосудистые заболевания.
Из-за чего возникает рак, на сегодняшний день до конца не известно. Но многочисленные исследования позволили выявить основные факторы риска.
Фактор риска означает, что у человека выше вероятность развития рака, чем у среднестатистического. Однако наличие определенного фактора риска не значит, что у вас обязательно будет рак. Для развития онкологии, как правило, требуется наличие сразу нескольких факторов.
Некоторых факторов риска можно избежать. Другие, например возраст, не могут быть скорректированы человеком. Расскажем о каждом подробнее.
Существует несколько форм рака, которые могут передаваться по наследству. Среди них:
рак яичников;
рак молочной железы;
рак толстой и прямой кишки;
рак поджелудочной железы;
рак желудка;
меланома.
Подобные типы рака вызывают мутировавшие гены. Обнаружить их можно с помощью скрининговых генетических исследований.
Специализированные исследования проводятся, если в семье было несколько случаев одного типа рака, несколько членов семьи рано заболели раком (раньше 50 лет), один из родственников болел двумя типами рака или у одного из членов семьи был диагностирован рак сразу в обоих парных органах (например, в обеих почках).
Нарушения в гене могут произойти:
из-за воздействия какого-то вещества извне;
в ходе неправильного копирования при нормальном росте клеток;
при наследовали гена рака от одного из родителей.
Гены — это «инструкции» внутри клеток, которые сообщают им, что делать. Они говорят, когда нужно расти, а когда перестать, какие вещества выделять. Нарушения в одном из генов могут привести к тому, что клетка станет раковой.
Так, в ходе исследования выяснили, что:
наличие одного или более случаев колоректального рака у родителей, братьев, сестер, детей (первая степень родства) повышает риск развития рака в два раза;
наличие двух случаев колоректального рака у дяди, тети, бабушки, дедушки (вторая степень родства), двоюродных братьев и сестер (третья степень) повышает риск рака на 33%.
Женские половые гормоны эстрогены играют важную физиологическую роль у женщин и мужчин, но они также могут вызвать рак. Например, проведение гормональной терапии в период менопаузы может увеличить риск рака молочной железы на 23% уже в течение первого года после начала приема. При этом:
на 13% больше больше размеры опухоли;
на 37% чаще опухоль выявлена на поздних стадиях.
С возрастом увеличивается и риск онкологии. Средний возраст на момент постановки диагноза:
62 года — для рака молочной железы;
67 лет — для колоректального рака;
71 год — для рака легких;
66 лет — для рака предстательной железы.
Рак возможен и в более раннем возрасте. Например, рак костей чаще распознают у детей и подростков до 20 лет. Они же составляют 12% больных раком головного мозга и других видов рака нервной системы.
Связь возраста с онкологией обосновывают наиболее длительным воздействием канцерогенов или гормона эстрогена (у женщин). К примеру, риск рака молочной железы повышается:
на 23% при появлении первой менструации в возрасте младше 13 лет;
на 20% при наступлении менопаузы после 54 лет.
В большинстве случаев рак не передается по наследству, а развивается под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и образа жизни. Один из них — частое употребление блюд, содержащих канцерогены.
Наибольшее количество канцерогенов содержится в жирных и жареных продуктах:
жареном и копченом мясе;
фастфуде и снеках;
сдобных изделиях и выпечке;
промышленных соусах.
К канцерогенам также относятся выхлопные газы, токсичные выбросы заводов и фабрик. Поэтому проживание в экологически неблагоприятных регионах в том числе считается фактором риска развития онкологии.
Частые погрешности в питании и несбалансированный рацион со временем приводят к увеличению веса и ожирению и, как следствие, к онкологии. В частности, возможен рак толстой кишки, предстательной железы и груди.
К опасным продуктам относятся:
красное мясо;
переработанное мясо (сосиски, бекон, ветчина, колбасы и прочее);
продукты с высоким содержанием животных жиров.
В обзоре десяти исследований было установлено, что употребление красного мяса повышает риск рака кишечника.
Избыточный вес нарушает работу клеток иммунной системы. Молекулы жира мешают появлению новых иммунных клеток, их активности и блокируют молекулярные рецепторы, при помощи которых обнаруживаются раковые клетки.
Люди с избыточным весом составляют примерно 3,9% всех случаев рака.
Прибавка в весе примерно на 5 кг за четыре с половиной года повышает риск рака молочной железы в последующие семь с половиной лет.
Повышение индекса массы тела (ИМТ) на каждые 5 единиц выше нормы увеличивает вероятность рака груди на 10%.
Чрезмерное употребление алкоголя также может спровоцировать рак. На фоне алкоголизма нередко развиваются:
рак полости рта, гортани и горла;
рак молочной железы;
рак печени.
Дело снова в канцерогенах, к которым относится этанол и продукты его переработки. Они губительно действуют на клетки.
Когда вы пьете алкоголь, организм расщепляет его на химическое вещество, называемое ацетальдегидом, который повреждает ДНК и не позволяет телу восстанавливать повреждения. Это может привести к образованию раковой опухоли.
Всего три-четыре бокала вина, или 35-44 г алкоголя, в день повышает риск развития рака молочной железы на 32%. Если превысить это количество, вероятность увеличивается на 46%.
Это одна из главных причин возникновения рака, опять же из-за канцерогенов. Табачный дым негативно влияет на:
слизистые дыхательных путей;
газообмен в тканях (из-за табачных смол, оседающих в легких);
сердечно-сосудистую и иммунную системы организма (никотин воздействует на них как яд).
Риск развития онкологии напрямую зависит от количества выкуриваемых сигарет в день, возраста начала курения и «стажа». У курящих чаще всего развивается рак легких, пищевода, желудка, шейки матки и почек.
Курение приводит к смерти более чем в 20% случаев онкологии. В табачном дыме содержатся химические вещества (их более 250), которые вредны как для активных, так и для пассивных курильщиков.
Недавние исследования показали, что курильщики чаще умирают от рака ободочной и прямой кишки, чем некурящие. Риск заболеть колоректальным раком был выше у курильщиков на 27%, а у бывших курильщиков — на 23%.
Причиной онкологии могут стать некоторые инфекции и вирусы. Среди них:
вирус Эпштейн-Барр (передается воздушно-капельным путем, в 90% случаев протекает бессимптомно);
вирусы гепатита В и С (повышают риск рака печени и шейки матки, соответственно, передаются через кровь, в том числе от матери к ребенку при рождении, и половым путем);
ВИЧ (ослабляет иммунную систему, мешает бороться с другими инфекциями, повышает риск рака шейки матки в шесть раз, значительно увеличивает риск других видов рака);
вирус папилломы человека, или ВПЧ (вызывает рак шейки матки, горла и др.);
бактерии Helicobacter pylori (вызывают рак желудка).
Длительное воспаление увеличивает риск рака, включая патологические изменения, предшествующие злокачественной опухоли. К ним относятся хронический бронхит, рецидивирующая пневмония, длительно незаживающие язвы и свищи, кожные рубцы и прочее.
Чрезмерное воздействие солнечного света и высокоэнергетического излучения (рентгеновские лучи, гамма-лучи) может стать причиной рака.
Ультрафиолет повреждает ДНК клеток и меланоциты, что приводит к раку кожи (меланоме, базалиоме, плоскоклеточному раку) и раку конъюнктивы.
Люди, проживающие в гористой местности или в регионах с круглогодичными яркими солнечными днями, подвержены повышенному риску заболевания опухолями кожи. Проведение длительного времени на солнце в полуденные часы также влияет на вероятность заболевания.
Посещение солярия и солнечные ожоги приводят к злокачественным новообразованиям кожи. Риск меланомы в возрасте 25-59 лет при использовании солярия вырастает в среднем на 74%. При посещении солярия более 50 часов, свыше 100 сессий и более 10 лет риск заболеть увеличивается в два с половиной — три раза.