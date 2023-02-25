10 научно подтвержденных факторов, которые увеличивают риск развития рака

Некоторые из них можно контролировать.

В последние годы ученые активно исследуют факторы, приводящие к развитию рака. Многие из них опровергаются.

О реальных причинах, вызывающих онкологические заболевания, рассказали заведующая отделением амбулаторной онкологии Елена Жукова, врач-онколог Джамиля Магомедова, основатель проекта «Онкомир» Дмитрий Фурсов и доцент кафедры фармакологии и фармации ПГНИУ Екатерина Третьякова.

Онкологические заболевания занимают второе место в списке самых распространенных причин смерти во всем мире. Каждый год от различных видов рака умирают около 4,5 млн мужчин и 3,5 млн женщин. Большее количество смертей вызывают только сердечно-сосудистые заболевания.

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Из-за чего возникает рак, на сегодняшний день до конца не известно. Но многочисленные исследования позволили выявить основные факторы риска.

Некоторых факторов риска можно избежать. Другие, например возраст, не могут быть скорректированы человеком. Расскажем о каждом подробнее.

Генетическая предрасположенность

Существует несколько форм рака, которые могут передаваться по наследству. Среди них:

рак яичников;

рак молочной железы;

рак толстой и прямой кишки;

рак поджелудочной железы;

рак желудка;

меланома.

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Подобные типы рака вызывают мутировавшие гены. Обнаружить их можно с помощью скрининговых генетических исследований.

Нарушения в гене могут произойти:

из-за воздействия какого-то вещества извне;

в ходе неправильного копирования при нормальном росте клеток;

при наследовали гена рака от одного из родителей.

Так, в ходе исследования выяснили, что:

наличие одного или более случаев колоректального рака у родителей, братьев, сестер, детей (первая степень родства) повышает риск развития рака в два раза;

наличие двух случаев колоректального рака у дяди, тети, бабушки, дедушки (вторая степень родства), двоюродных братьев и сестер (третья степень) повышает риск рака на 33%.

Гормоны

Женские половые гормоны эстрогены играют важную физиологическую роль у женщин и мужчин, но они также могут вызвать рак. Например, проведение гормональной терапии в период менопаузы может увеличить риск рака молочной железы на 23% уже в течение первого года после начала приема. При этом:

на 13% больше больше размеры опухоли;

на 37% чаще опухоль выявлена на поздних стадиях.

Возраст

С возрастом увеличивается и риск онкологии. Средний возраст на момент постановки диагноза:

62 года — для рака молочной железы;

67 лет — для колоректального рака;

71 год — для рака легких;

66 лет — для рака предстательной железы.

Связь возраста с онкологией обосновывают наиболее длительным воздействием канцерогенов или гормона эстрогена (у женщин). К примеру, риск рака молочной железы повышается:

на 23% при появлении первой менструации в возрасте младше 13 лет;

на 20% при наступлении менопаузы после 54 лет.

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Канцерогены

В большинстве случаев рак не передается по наследству, а развивается под воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды и образа жизни. Один из них — частое употребление блюд, содержащих канцерогены.

Наибольшее количество канцерогенов содержится в жирных и жареных продуктах:

жареном и копченом мясе;

фастфуде и снеках;

сдобных изделиях и выпечке;

промышленных соусах.



К канцерогенам также относятся выхлопные газы, токсичные выбросы заводов и фабрик. Поэтому проживание в экологически неблагоприятных регионах в том числе считается фактором риска развития онкологии.

Неправильное питание

Частые погрешности в питании и несбалансированный рацион со временем приводят к увеличению веса и ожирению и, как следствие, к онкологии. В частности, возможен рак толстой кишки, предстательной железы и груди.

К опасным продуктам относятся:

красное мясо;

переработанное мясо (сосиски, бекон, ветчина, колбасы и прочее);

продукты с высоким содержанием животных жиров.

Ожирение и лишний вес

Избыточный вес нарушает работу клеток иммунной системы. Молекулы жира мешают появлению новых иммунных клеток, их активности и блокируют молекулярные рецепторы, при помощи которых обнаруживаются раковые клетки.

Прибавка в весе примерно на 5 кг за четыре с половиной года повышает риск рака молочной железы в последующие семь с половиной лет.

Повышение индекса массы тела (ИМТ) на каждые 5 единиц выше нормы увеличивает вероятность рака груди на 10%.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя также может спровоцировать рак. На фоне алкоголизма нередко развиваются:

рак полости рта, гортани и горла;

рак молочной железы;

рак пищевода;

рак печени.

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Дело снова в канцерогенах, к которым относится этанол и продукты его переработки. Они губительно действуют на клетки.

Всего три-четыре бокала вина, или 35-44 г алкоголя, в день повышает риск развития рака молочной железы на 32%. Если превысить это количество, вероятность увеличивается на 46%.

Курение

Это одна из главных причин возникновения рака, опять же из-за канцерогенов. Табачный дым негативно влияет на:

слизистые дыхательных путей;

газообмен в тканях (из-за табачных смол, оседающих в легких);

сердечно-сосудистую и иммунную системы организма (никотин воздействует на них как яд).

Курение приводит к смерти более чем в 20% случаев онкологии. В табачном дыме содержатся химические вещества (их более 250), которые вредны как для активных, так и для пассивных курильщиков.

Инфекционные заболевания и вирусы

Причиной онкологии могут стать некоторые инфекции и вирусы. Среди них:

вирус Эпштейн-Барр (передается воздушно-капельным путем, в 90% случаев протекает бессимптомно);

вирусы гепатита В и С (повышают риск рака печени и шейки матки, соответственно, передаются через кровь, в том числе от матери к ребенку при рождении, и половым путем);

ВИЧ (ослабляет иммунную систему, мешает бороться с другими инфекциями, повышает риск рака шейки матки в шесть раз, значительно увеличивает риск других видов рака);

вирус папилломы человека, или ВПЧ (вызывает рак шейки матки, горла и др.);

бактерии Helicobacter pylori (вызывают рак желудка).

Воздействие излучения

Чрезмерное воздействие солнечного света и высокоэнергетического излучения (рентгеновские лучи, гамма-лучи) может стать причиной рака.

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Ультрафиолет повреждает ДНК клеток и меланоциты, что приводит к раку кожи (меланоме, базалиоме, плоскоклеточному раку) и раку конъюнктивы.

Посещение солярия и солнечные ожоги приводят к злокачественным новообразованиям кожи. Риск меланомы в возрасте 25-59 лет при использовании солярия вырастает в среднем на 74%. При посещении солярия более 50 часов, свыше 100 сессий и более 10 лет риск заболеть увеличивается в два с половиной — три раза.