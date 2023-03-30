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Сегодня, 06:30

Скрипеть зубами полезно для здоровья? Отвечает стоматолог

Андрей Жук
Врач-стоматолог, ортодонт
Проверка фактов
Проверка фактов

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Молодая девушка с красивой белой улыбкой
Фото Istockphoto/CoffeeAndMilk
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Зубной скрежет может раздражать и даже пугать, а некоторые и вовсе связывают его с проблемами со здоровьем. Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук и вице-президент общества лингвальных ортодонтов России Андрей Жук рассказал, почему не стоит бояться скрипеть зубами.

На медицинском языке зубной скрежет называется бруксизмом. Он бывает разный: есть дневной, а есть ночной, при котором сжатие зубов носит непроизвольный характер.

Если понаблюдать за окружающими, можно заметить сокращение жевательных мышц около угла челюсти, когда люди не едят, а читают, смотрят или слушают. Это хорошо заметно — жевательная мышца очень мощная и ее сокращения видны.

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Почему появляется бруксизм

Обычно выделяют три основные причины бруксизма: паразитарная инфекция, неправильный прикус и психоэмоциональное напряжение. Но сегодня вполне очевидно, что связь между скрежетанием зубами и паразитами не подтверждена.

Ранее считалось, что гельминты выделяют токсин, раздражающий нервные окончания и вызывающий сокращение поперечно-полосатых мышц, в том числе и жевательных. Однако доказательств этого факта найдено не было, и паразитарная теория возникновения бруксизма сейчас опровергнута. То есть если человек скрипит зубами, то это не значит, что у него есть глисты.

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Что касается неправильного прикуса, действительно, при нарушении смыкания зубов всегда есть какой-то контакт между верхними и нижними зубами. Ощутив его, человек непроизвольно старается его убрать, стереть. Мышцы рефлекторно сокращаются, человек начинает скрипеть зубами, пытаясь устранить избыточный контакт.

Еще одна причина возникновения бруксизма — психоэмоциональное напряжение. Есть достаточно доказательств того, что эмоциональное состояние способно провоцировать зубной скрежет. Мы регулярно подвергаемся действию стресса: дома, на работе, на улице и даже на отдыхе. Именно скрип зубами оказывается одним из способов выплеснуть негативные эмоции.

Чем может быть полезен бруксизм

Эпизоды бруксизма случаются обычно ночью. Когда мы спим, активизируется работа подкорковых структур головного мозга, накапливающего негативные эмоции в течение дня и высвобождающего их в ночное время. Бруксизм оказывается механизмом, защищающим от пагубного влияния стресса.

Молодая девушка в белой футболке спит.
Istockphoto/StefaNikolic

Известно, что стресс может быть причиной возникновения и обострения самых разных заболеваний. Человек, который скрипит зубами, частично избавляется от стресса и его последствий.

Когда бруксизм может быть опасен

Один из основных тезисов современных стоматологов — «скрипите на здоровье». Однако в некоторых случаях бруксизм ведет к перегрузке зубочелюстной системы и проблемам со стороны твердых тканей: возникает стираемость, разрушается костная ткань вокруг корней зубов. Кроме того, височно-нижнечелюстной сустав перегружается и деформируется.

Важно, чтобы бруксизм не приводил к таким последствиям. Это возможно, если нормализовать положение и смыкание зубов. Если прикус будет правильным, то нагрузка на все зубы будет распределяться равномерно, риск развития проблем, о которых речь шла выше, будет минимален.

Девушка на приеме у стоматолога в кабинете.
Istockphoto/Harbucks

Исправлять прикус стоит не только по эстетическим соображениям. Правильное положение зубов обеспечивает баланс зубочелюстной системы, что позволяет избежать многих проблем со здоровьем. Сделать это можно, обратившись к ортодонту.

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Плохо ли, если ребенок скрипит зубами

Бруксизм у детей появляется примерно с трехлетнего возраста. В одних случаях это тоже способ справиться со стрессом, выплеснуть переживания и негативные эмоции.

Другая же распространенная причина кроется в физиологии. К трем годам у ребенка формируется первая генерация зубов, он начинает изучать, как работает его зубочелюстная система: сжимать, скрипеть зубами и тереть их друг о друга.

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Родители могут испугаться скрежета, начать проверять ребенка на гельминты, водить к неврологу, даже пробовать запрещать скрипеть зубами. Но бруксизм не повод для волнения и ничего не говорит о неврологическом состоянии ребенка.

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