Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье
Статьи
Дальтонизм: что это, виды, симптомы, профилактика, причины, диагностика и эффективное лечение
Здоровье

Сегодня, 06:00

5 мин.

Дальтонизм: симптомы, причины и методы диагностики

Т. Пищева , К. Гончаренко , А. Легконогова
Мужской глаз
Фото medlar/www.istockphoto.com
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Человеческий глаз от природы различает около 10 миллионов разных оттенков. Но у некоторых людей происходит нарушение восприятия цвета. О том, что такое дальтонизм, рассказали вместе с экспертами-офтальмологами.

Что такое дальтонизм и почему он возникает

В человеческом глазу существует два типа фоторецепторов: палочки, ответственные за восприятие света и тьмы, и колбочки, ответственные за цветовое зрение.

Когда нужно к&nbsp;офтальмологу. 7 признаков того, что пора посетить офтальмолога, даже если вы хорошо видите

Процесс восприятия цвета возникает благодаря сложной фотохимической реакции преобразования кванта света в нервный импульс фоторецепторами. Колбочки, ответственные за цветовое зрение, содержат зрительные пигменты, чувствительные к красному, синему и зеленому цвету, которые запускают процесс преобразования света в нервный импульс.

От природы большинство людей способны воспринимать цвета без отклонений. Таких людей с неискаженным цветовосприятием называют трихроматами.

Однако у некоторых зрение нарушено из-за аномалии в генах, которые кодируют цветовые пигменты. В этом случае возникает дальтонизм.

Виды дальтонизма

Различают три вида дальтонизма.

Состояние, когда пациент практически не способен различать цвета и видит мир в черно-белом цвете.

Фото SasinParaksa/www.istockphoto.com

Неспособность отличать один цвет от другого.

  • протанопия — отсутствие восприятия красного цвета;

  • дейтероанопия — отсутствие восприятия зеленого цвета;

  • тританопия — отсутствие восприятия синего цвета.

Неспособность различать разные оттенки одного цвета.

  • протаномалия — нарушение восприятия оттенков красного;

  • дейтероаномалия — нарушение восприятия оттенков зеленого;

  • тританопалия — нарушение восприятия оттенков синего.

Симптомы дальтонизма: как его распознать

Дальтонизм — это врожденное заболевание, поэтому его обычно диагностируют еще в детстве, когда родители замечают аномалии в поведении ребенка.

Цветовое зрение полностью формируется к шести месяцам. Но часто диагноз дальтонизм невозможно точно поставить до наступления трех- или четырехлетнего возраста, так как только к этому времени ребенок заучивает названия цветов.

Тревожным знаком может стать раскрашивание картинок неправильными цветами. Все дети иногда используют странные цвета в рисунках, однако, если небо систематически получается зеленым, а трава — синей, стоит задуматься о походе к офтальмологу. Кроме того, можно купить цветные кубики и попросить разложить их по цветам.

Существуют также косвенные симптомы дальтонизма: отличное обоняние, хорошее ночное зрение, чувствительность к яркому свету.

Диагностика дальтонизма

Для диагностики этой патологии нужно проверить цветовое зрение у офтальмолога по таблицам. В России для этой цели используют таблицы Рабкина Е. Б. и Юстовой Е. Н.

Патология цветовосприятия оценивается по степеням:

  • степень А — ахромазия;

  • степень В — анопия;

  • степень С — аномалия.

Исследование проводится отдельно для каждого глаза, на расстоянии 0,5 м и при хорошем освещении.

Также существует прибор для диагностики нарушений цветовосприятия — аномалоскоп (спектральный прибор), но его почти не применяют.

Причины дальтонизма

У дальтонизма есть две основные причины. Первая и наиболее распространенная — это врожденная мутация. В этом случае гены, отвечающие за восприятие цвета, с самого рождения не позволяют человеку корректно воспринимать цвета.

Вторая причина нарушения восприятия цвета — это заболевания сетчатки и зрительного нерва. В таком случае это — симптом более серьезных проблем. Поэтому если у вас внезапно возникли проблемы с цветовым восприятием, обратитесь к врачу.

Фото rudi_suardi/www.istockphoto.com

Методы лечения и профилактики дальтонизма

Профилактики дальтонизма не существует, так как это почти всегда генетическое заболевание. Однако можно заранее предугадать развитие у ребенка этой патологии. Для этого вы должны узнать у старших родственников, были ли в семье люди с дальтонизмом. Если такие были, то есть вероятность, что и у ее ребенка тоже будет это заболевание.

На сегодняшний день дальтонизм нельзя вылечить. Ведутся разного рода исследования, но пока радикального метода, который сможет избавить от заболевания раз и навсегда, не существует. Однако есть специальные контактные линзы и очки, которые частично компенсируют недостатки цветового восприятия. Они очень дорогие и используются редко.

Популярные вопросы
Почему дальтонизм чаще бывает у мужчин
Существует распространенное заблуждение, что дальтонизмом страдают только мужчины. На самом деле, он бывает и у женщин, однако у них это заболевание встречается в 15 раз реже. Это происходит потому, что дальтонизм связан с X-хромосомой. Так как у мужчин Х-хромосома всего одна, то при наличии гена дальтонизма заболевание проявит себя в 100% случаев. У женщин две Х-хромосомы, так что часто они только носители. Для проявления дальтонизма у женщин две Х-хромосомы должны быть с аномальным геном. Поэтому среди женщин дальтонизм встречается значительно реже.
Что нельзя делать при дальтонизме
Дальтонизм никак не влияет на продолжительность и качество жизни. Однако существуют некоторые ограничения. Например, с этим диагнозом нельзя водить машину.
Как воздействуют продукты на&nbsp;зрение? 10 продуктов, улучшающих зрение
Вопросы и ответы
Медицина
0
Новости холдинга
Посла Дании Хеннингсена вызвали в МИД РФ из-за его высказываний
Польский премьер предостерег Брюссель от разрушающих Евросоюз решений
В Москве автомобиль упал с четвертого этажа автостоянки
В Москве начали серийно производить материнские платы на российских процессорах
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
dasdsadada

Наши в НХЛ