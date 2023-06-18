День медицинского работника в 2023 году

Сегодня, 13:00
Без помощи этих людей немыслимо современное общество и сама жизнь. Они — первые, кто «встречает» в этом мире. И они же после помогают в самые сложные моменты — когда подводит здоровье. Сегодня расскажем о Дне медицинского работника.
Официально День медицинского работника, или День медика, как его сокращенно называют, появился в СССР в 1980 году по Указу Президиума Верховного Совета. Хотя и до этого в разных регионах Советского Союза работников сферы здравоохранения чествовали ежегодно. Однако день выбирался «на свое усмотрение».
С момента принятия Указа День медика отмечается ежегодно в каждое третье воскресенье июня. И так уже 42 года подряд. Причем, несмотря на распад СССР, традиция сохранилась и на территории некоторых бывших союзных стран. Например, в Белоруссии и Казахстане.
В России День медицинского работника отмечается в третье воскресенье июня, которое в этом году выпадает на 18 число. Среди стран бывшего СССР выделился Таджикистан: здесь людей в белых халатах чествуют в день рождения Авиценны — 18 августа.
Есть также Международный день врача, или International Doctor's Day. Его отмечают в первый понедельник октября (в этом году 2 числа) по всему миру.
В разгар пандемии в 2020 году опрос ВЦИОМа показал, что более половины россиян признали врачей и медработников героями года. Но их заслуги перед обществом не ограничиваются такими «стихийными» и всепоглощающими событиями. Ведь каждый день они спасают чьи-то жизни!
Профессия медика на сегодняшний день по-прежнему престижна и востребована. Согласно опросу сервиса по поиску работы SuperJob, участие в котором приняли 1600 экономически активных граждан России, почти треть респондентов (30%) ответили, что наибольшее уважение из всех профессий испытывают к врачам и медработникам.
Другое исследование все того же сервиса SuperJob показало, что в прошлом году порядка 14% выпускников планировали поступить в высшие медицинские учебные заведения. Специализация оказалась на втором месте по популярности после IT. Среди выбравших среднее профессиональное образование медицину предпочли 15% опрошенных выпускников. Направление попало в топ самых популярных профессий.
Большие деньги работа врача, увы, не приносит, и не всегда люди в белых халатах получают должную благодарность. Поэтому выбирают ее, как говорится, по зову сердца. Ведь врач должен оказать помощь любому человеку, независимо от его пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, верований и политических убеждений, а также материального положения.
В День медицинского работника проводятся различные праздничные мероприятия и концерты. Специалистам вручают почетные грамоты, национальные премии и государственные награды, главные из которых:
присвоение звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации»;
присвоение звания «Заслуженный врач Российской Федерации»;
вручение премии «Призвание».
Получить их — большая честь для каждого медика.
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