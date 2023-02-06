0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 21:00

Почему важно родить до 35 лет и что будет, если зачать ребенка позже

Руслана Бобкова
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог
Фото Freepik/shurkin_son
Telegram Дзен
В любом возрасте главное — правильно подготовиться к беременности.

Говорят, бездетные девушки за 30, которые ни разу не слышали в свой адрес фраз в духе «часики тикают», существуют. Но это не точно. Действительно ли эти самые часы так уж стремительно «тикают» и насколько это критично, объяснила акушер-гинеколог Татьяна Симонова.

Беременная женщина. Как узнать, сколько у вас яйцеклеток? От этого зависит способность к деторождению

До какого возраста обязательно нужно родить ребенка

Жестких ограничений по возрастной категории в этом вопросе нет и быть не должно, считает специалист. Во-первых, само установление нормы в конкретных цифрах уже может негативно сказаться на желании и способности женщины завести ребенка.

Когда мы говорим о том, что женщина до какого-то возраста должна родить, мы ставим абсолютно жесткие психологические рамки.
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог

Во-вторых, потому что организм каждой женщины обладает индивидуальными физиологическими особенностями.

Есть определение «сохранение фертильности». Приблизительно мы говорим, что фертильность снижается где-то от 35 лет. Но есть индивидуальная норма, генетически обусловленная. Здесь рамки расширяются — от 30 до 40 лет.
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог
В каком возрасле рожать лучше всего. Фото Freepik/jcomp
Freepik/jcomp

Что происходит с женским организмом после 35 лет

Тем не менее совсем уж закрывать глаза на стандарты, установленные на основании научных и медицинских данных, было бы неразумно. Пусть и приблизительно, но ориентироваться на цифру 35 при планировании первого ребенка все же стоит.

Такую норму мы, врачи, ставим из-за количества яйцеклеток. Женщины рождаются с конечным количеством яйцеклеток, которое сокращается с возрастом. В период полового созревания у среднестатистической женщины насчитывается от 400 тыс. до 500 тыс. яйцеклеток. И со временем это число уменьшается из-за овуляции и старения. К тому времени, когда женщине исполняется 30 или 40 лет, количество яйцеклеток, оставшихся в ее яичниках, может значительно сократиться.
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог

На снижение количества яйцеклеток влияют определенные факторы:

• наличие гинекологических заболеваний (например, миома матки, эндометриоз, кисты яичников, хирургические вмешательства);

• хронические интоксикации и вредные факторы (зависимости, курение и др.);

• генетическая предрасположенность;

• наличие эндокринных заболеваний.

Тест на беременность. Фото Freepik/jcomp
Freepik/jcomp

С точки зрения медицины, поздняя первая беременность может влиять на формирование здоровья плода, так как у женщины с возрастом накапливаются патологии в организме.

Кроме того, считается, что беременность и роды с возрастом переносить сложнее, ведь они требуют от организма значительных ресурсов.

Как подготовиться к беременности после 35-40 лет

Совсем не факт, что беременность в таком возрасте будет проблемной. Однако лучше все же отнестись к ней более внимательно и соблюдать некоторые профилактические меры.

В первую очередь врач рекомендует вести здоровый образ жизни, наблюдать за организмом и проходить ежегодную диспансеризацию, сдавать анализы мочи, крови, посещать гинеколога.

Список анализов. 6 анализов, которые нужно регулярно контролировать после 35 лет

Также очень важно готовиться к беременности, планировать ее: заранее проверить дефициты микроэлементов, баланс гормонов, восполнить недостатки.

Не только женщина должна подготовиться к беременности, но и мужчина — аналогично, проверив организм на дефициты нутриентов и дисбаланс гормонов, а также отказавшись от вредных привычек на время планирования зачатия.
Татьяна Симонова
Врач интегративной медицины, акушер-гинеколог

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Там мы разыгрываем полезные для здоровья подарки! Участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть ортопедические подушки и массажер.

Здоровье
Медицина
Советы и рекомендации
0
Читайте также
«Не ожидал, что он вернет шайбу»: Овечкин и Кросби разделили шоу на Матче звезд
Федор Емельяненко заработал 100 тысяч долларов за прощальный бой
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Как распознать инсульт? 5 явных симптомов