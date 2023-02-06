Почему важно родить до 35 лет и что будет, если зачать ребенка позже

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Говорят, бездетные девушки за 30, которые ни разу не слышали в свой адрес фраз в духе «часики тикают», существуют. Но это не точно. Действительно ли эти самые часы так уж стремительно «тикают» и насколько это критично, объяснила акушер-гинеколог Татьяна Симонова.
Жестких ограничений по возрастной категории в этом вопросе нет и быть не должно, считает специалист. Во-первых, само установление нормы в конкретных цифрах уже может негативно сказаться на желании и способности женщины завести ребенка.
Во-вторых, потому что организм каждой женщины обладает индивидуальными физиологическими особенностями.
Есть определение «сохранение фертильности». Приблизительно мы говорим, что фертильность снижается где-то от 35 лет. Но есть индивидуальная норма, генетически обусловленная. Здесь рамки расширяются — от 30 до 40 лет.Татьяна СимоноваВрач интегративной медицины, акушер-гинеколог
Тем не менее совсем уж закрывать глаза на стандарты, установленные на основании научных и медицинских данных, было бы неразумно. Пусть и приблизительно, но ориентироваться на цифру 35 при планировании первого ребенка все же стоит.
Такую норму мы, врачи, ставим из-за количества яйцеклеток. Женщины рождаются с конечным количеством яйцеклеток, которое сокращается с возрастом. В период полового созревания у среднестатистической женщины насчитывается от 400 тыс. до 500 тыс. яйцеклеток. И со временем это число уменьшается из-за овуляции и старения. К тому времени, когда женщине исполняется 30 или 40 лет, количество яйцеклеток, оставшихся в ее яичниках, может значительно сократиться.Татьяна СимоноваВрач интегративной медицины, акушер-гинеколог
На снижение количества яйцеклеток влияют определенные факторы:
• наличие гинекологических заболеваний (например, миома матки, эндометриоз, кисты яичников, хирургические вмешательства);
• хронические интоксикации и вредные факторы (зависимости, курение и др.);
• генетическая предрасположенность;
• наличие эндокринных заболеваний.
С точки зрения медицины, поздняя первая беременность может влиять на формирование здоровья плода, так как у женщины с возрастом накапливаются патологии в организме.
Кроме того, считается, что беременность и роды с возрастом переносить сложнее, ведь они требуют от организма значительных ресурсов.
Совсем не факт, что беременность в таком возрасте будет проблемной. Однако лучше все же отнестись к ней более внимательно и соблюдать некоторые профилактические меры.
В первую очередь врач рекомендует вести здоровый образ жизни, наблюдать за организмом и проходить ежегодную диспансеризацию, сдавать анализы мочи, крови, посещать гинеколога.
Также очень важно готовиться к беременности, планировать ее: заранее проверить дефициты микроэлементов, баланс гормонов, восполнить недостатки.
Не только женщина должна подготовиться к беременности, но и мужчина — аналогично, проверив организм на дефициты нутриентов и дисбаланс гормонов, а также отказавшись от вредных привычек на время планирования зачатия.Татьяна СимоноваВрач интегративной медицины, акушер-гинеколог
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