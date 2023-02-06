Почему важно родить до 35 лет и что будет, если зачать ребенка позже

В любом возрасте главное — правильно подготовиться к беременности.

Говорят, бездетные девушки за 30, которые ни разу не слышали в свой адрес фраз в духе «часики тикают», существуют. Но это не точно. Действительно ли эти самые часы так уж стремительно «тикают» и насколько это критично, объяснила акушер-гинеколог Татьяна Симонова.

До какого возраста обязательно нужно родить ребенка

Жестких ограничений по возрастной категории в этом вопросе нет и быть не должно, считает специалист. Во-первых, само установление нормы в конкретных цифрах уже может негативно сказаться на желании и способности женщины завести ребенка.

Во-вторых, потому что организм каждой женщины обладает индивидуальными физиологическими особенностями.

Freepik/jcomp

Что происходит с женским организмом после 35 лет

Тем не менее совсем уж закрывать глаза на стандарты, установленные на основании научных и медицинских данных, было бы неразумно. Пусть и приблизительно, но ориентироваться на цифру 35 при планировании первого ребенка все же стоит.

На снижение количества яйцеклеток влияют определенные факторы:

• наличие гинекологических заболеваний (например, миома матки, эндометриоз, кисты яичников, хирургические вмешательства);

• хронические интоксикации и вредные факторы (зависимости, курение и др.);

• генетическая предрасположенность;

• наличие эндокринных заболеваний.

Freepik/jcomp

С точки зрения медицины, поздняя первая беременность может влиять на формирование здоровья плода, так как у женщины с возрастом накапливаются патологии в организме.

Кроме того, считается, что беременность и роды с возрастом переносить сложнее, ведь они требуют от организма значительных ресурсов.

Как подготовиться к беременности после 35-40 лет

Совсем не факт, что беременность в таком возрасте будет проблемной. Однако лучше все же отнестись к ней более внимательно и соблюдать некоторые профилактические меры.

В первую очередь врач рекомендует вести здоровый образ жизни, наблюдать за организмом и проходить ежегодную диспансеризацию, сдавать анализы мочи, крови, посещать гинеколога.

Также очень важно готовиться к беременности, планировать ее: заранее проверить дефициты микроэлементов, баланс гормонов, восполнить недостатки.

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