10 эффективных процедур для тела, ради которых стоит сходить к косметологу

Некоторые проблемы с состоянием тела просто никак не решаются с помощью правильного питания, фитнеса и волшебной палочки. Здесь на помощь приходят косметологические процедуры, они могут помочь улучшить качество кожи, подтянуть ее, уменьшить целлюлит и улучшить общий внешний вид тела. Рассказываем про самые эффективные из них вместе с косметологом Еленой Богатовой.

Самые эффективные косметологические процедуры для тела

Липосакция

Это хирургическая процедура, при которой удаляют жировые отложения. Она может быть эффективным способом уменьшить объемы именно в проблемных зонах, таких как бока, живот, бедра и ягодицы. Липосакцию можно рассматривать, когда диета и упражнения не дают желаемых результатов.

Радиочастотная терапия

В этой процедуре используются высокочастотные волны, они стимулируют производство коллагена и эластина в коже. Это помогает улучшить тонус и упругость, а также сокращает целлюлит.

Массаж

Он помогает улучшить кровообращение, стимулировать лимфатическую систему и уменьшить целлюлит. Массаж может быть выполнен вручную или с использованием специальных аппаратов. Его можно делать регулярно для расслабления мышц и улучшения общего состояния тела.

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Пилинг

При пилинге на кожу наносится специальный состав, который удаляет ороговевшие клетки и стимулирует регенерацию. Это улучшает текстуру и тон кожи. Пилинги могут проводиться несколько раз в год.

Лазерная эпиляция

Во время этой процедуры лазерные лучи уничтожают волосяные фолликулы, что приводит к постепенному уменьшению количества волос на теле. Это не только хороший способ избавиться от лишней растительности, но и возможность сократить количество воспалений, попрощаться с раздражением и выровнять тон кожи.

Фотоомоложение

Для этого на кожу наносится специальный гель, а затем происходит облучение интенсивным светом. Такая процедура улучшает тонус и текстуру кожи, сокращает мелкие морщины. Фотоомоложение может быть проведено, когда на коже начинают появляться морщины и становится заметна потеря тонуса.

Мезотерапия

Выглядит процесс немного страшно, но результат стоит того. Во время мезотерапии в кожу вводятся специальные инъекции с коктейлем из витаминов, аминокислот, минералов и других питательных веществ. Все это уменьшает целлюлит, улучшает качество кожи и общий внешний вид тела.

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Кому не рекомендуется делать процедуры для тела