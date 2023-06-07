21 эффективное аптечное средство для красоты кожи до 1000 рублей

Некоторые полагают, что красивой и здоровой кожи можно добиться только с помощью дорогостоящего ухода. Однако дело не в цене, а в конкретных средствах и особенностях вашей кожи.

Вместе с косметологом Еленой Богатовой собрали список из нескольких средств для ухода за кожей, которые можно приобрести в обычной аптеке в доступном ценовом диапазоне.

Для достижения наилучшего результата перед применением любых средств стоит проконсультироваться с врачом или косметологом.

Витамин Е

Цена: от 500 рублей.

Витамин Е в виде капсул или масла может использоваться для улучшения состояния кожи. Он помогает увлажнить и сохранить молодость кожи.

Ниацинамид (витамин В3)

Цена: от 200 рублей.

Ниацинамид помогает улучшить текстуру кожи, сужает поры, уменьшает воспаление и увлажняет кожу.

Фото Freepik/freepik

Ретинол (витамин А)

Цена: от 300 рублей.

Ретинол способствует обновлению клеток кожи, уменьшает морщины и повышает упругость кожи.

Аскорбиновая кислота (витамин С)

Цена: от 200 рублей.

Аскорбиновая кислота является мощным антиоксидантом, который помогает бороться с повреждениями от солнечных лучей и стимулирует производство коллагена.

Глицерин

Цена: от 100 рублей.

Глицерин — отличное увлажняющее средство для кожи. Он помогает удерживать влагу, делая кожу более мягкой и эластичной.

Пантенол

Цена: от 100 рублей.

Пантенол обладает успокаивающими свойствами и помогает восстанавливать кожу после раздражений и солнечных ожогов.

Фото Freepik/senivpetro

Омега-3 жирные кислоты

Цена: от 300 рублей.

Добавление омега-3 жирных кислот в рацион помогает поддерживать кожу увлажненной, снижает воспаление и способствует здоровому сиянию.

Зеленый чай

Цена: от 100 рублей.

Зеленый чай богат антиоксидантами, которые защищают кожу от повреждений свободными радикалами (молекулы, которые повреждают здоровые клетки). Кроме того, использовать зеленый чай можно и в виде тоника для лица.

Солкосерил

Цена: от 500 рублей.

Это препарат на основе экстракта из крови животных. Он помогает ускорить процессы регенерации кожи, улучшить ее эластичность и заживление ран.

Левомеколь

Цена: от 100 рублей.

Левомеколь — это мазь с антибактериальными и заживляющими свойствами. Она помогает бороться с воспалениями, ускоряет процесс заживления и способствует восстановлению кожи.

Бепантен (декспантенол)

Цена: от 300 рублей.

Бепантен — это препарат, содержащий декспантенол. Он увлажняет и смягчает кожу, способствует заживлению мелких ран, солнечных ожогов и раздражений.

Фото Freepik/ArtPhoto_studio

Куркума

Цена: от 200 рублей.

Куркума — это природный антиоксидант, обладающий противовоспалительными свойствами. Она может использоваться в виде крема или маски для смягчения кожи и снижения воспалений.

Бисаболол

Цена: от 200 рублей.

Это натуральное вещество, получаемое из растений, таких как ромашка. Он обладает успокаивающими и противовоспалительными свойствами и помогает смягчить и улучшить состояние кожи.

Мумие

Цена: от 140 рублей.

Мумие — это природное вещество, получаемое из горных пород. Оно содержит большое количество полезных микроэлементов и помогает улучшить цвет лица, увлажнить кожу и стимулировать ее регенерацию.

Лактофильтрум

Цена: от 300 рублей.

Это сорбент, который может использоваться для очищения организма и улучшения состояния кожи. Он помогает удалить токсины и шлаки из организма, что может положительно сказаться на коже.

Фото Freepik/Racool_studio

Метилурацил

Цена: от 100 рублей.

Метилурацил — это препарат, который способствует заживлению и регенерации кожи. Он может использоваться для быстрого восстановления после ран, ожогов, трещин и других повреждений кожи.

Пилинг-крем на основе гликолевой кислоты

Цена: от 300 рублей.

Это средство можно использовать для отшелушивания.

Черный активированный уголь

Цена: от 200 рублей.

Черный активированный уголь является отличным средством для очищения кожи от загрязнений, избытка себума и токсинов. Он также помогает уменьшить поры и предотвратить появление акне.

Фото Freepik

Борная кислота

Цена: от 50 рублей.

Борная кислота обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами. Ее можно использовать для лечения акне, устранения покраснений и раздражений на коже.

Учитывайте, что эти средства могут быть полезны для определенных проблем кожи, но перед использованием всегда следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они подходят для вашего типа кожи и не вызовут нежелательных побочных эффектов.

Цинковая мазь

Цена: от 50 рублей.

Цинковая мазь обладает противовоспалительными и антисептическими свойствами. Она может быть использована для лечения различных кожных проблем, таких как сыпь, раздражение, угри и прыщи.

Масло чайного дерева

Цена: от 200 рублей.

Масло чайного дерева имеет антибактериальные и противовоспалительные свойства. Его применяют для лечения акне, устранения воспалений кожи, а также для улучшения ее общего состояния.

Помните, что каждая кожа уникальна и реакция на определенные продукты может различаться. Перед применением новых средств рекомендуется провести тест на аллергическую реакцию и проконсультироваться с врачом или фармацевтом, особенно если у вас есть какие-либо особенности или проблемы с кожей.

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