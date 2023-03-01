0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 13:00

Как эффективно прокачать бицепс? Видеотренировка

Руслана Бобкова
Фото Freepik/cookie_studio
Telegram Дзен
Комплекс упражнений от мастера спорта международного класса.

Обрести мощные прокачанные бицепсы рук любители спорта, кажется, стремились всегда. Еще со времен молодого Арни, демонстрирующего свои потрясающие формы с плакатов в подвальных качалках.

Фитнес-тренер, мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко показала незатейливый, но действенный способ стать ближе к достижению этой цели.

Для наилучшего результата упражнения желательно выполнять в конце основной тренировки рук, «верха» или всего тела, так как сами по себе они полноценной тренировкой не являются.

0
Читайте также
Овечкин забил в НХЛ впервые за месяц! Но «Вашингтону» устроили жесткий разнос
«Попал в разборку и был избит милицией». Трагическая история вратаря «Торпедо», скончавшегося в СИЗО
Стало известно об иностранном происхождении упавшего в Подмосковье БПЛА
В Мурманской области разбился вертолет Ми-8 с людьми на борту
В ЛНР заявили о застревающей технике НАТО на фронте из-за оттепели
СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Как с помощью Виньясы развить выносливость и гибкость тела. Видео
Йога и пресс: как прокачать мышцы живота. Видео
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почему мерзнут руки? 9 возможных причин от врача