Как эффективно прокачать бицепс? Видеотренировка

Сегодня, 13:00
Обрести мощные прокачанные бицепсы рук любители спорта, кажется, стремились всегда. Еще со времен молодого Арни, демонстрирующего свои потрясающие формы с плакатов в подвальных качалках.
Фитнес-тренер, мастер спорта международного класса по регби-7, кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу Татьяна Минжуренко показала незатейливый, но действенный способ стать ближе к достижению этой цели.
Для наилучшего результата упражнения желательно выполнять в конце основной тренировки рук, «верха» или всего тела, так как сами по себе они полноценной тренировкой не являются.