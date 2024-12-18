5 советов, как вернуться к нормальной жизни на фоне эмоционального выгорания

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Эмоциональное выгорание — физическое и моральное истощение. Оно возникает из-за систематического стресса на фоне работы, личной жизни и других аспектов.
Спросили у бизнес-психолога Станислава Самбурского, каким бывает выгорание, как с ним можно справиться самостоятельно, а когда лучше обратиться к специалисту.
Эмоциональное выгорание — это не просто плохое настроение. Это негативное состояние, связанное с хроническим стрессом, может проявляться как:
Снижение мотивации
Отсутствует желание не только достигать каких-то успехов, но и в принципе чем-либо заниматься.
Снижение продуктивности
С каждым днем все больше сил приходится тратить на то, чтобы совершать простейшие повседневные действия. Это касается и бытовых, и рабочих задач.
Ухудшение физического состояния
Появляются бессонница, слабость, ощущение разбитости, головная боль и так далее.
Ухудшение эмоционального фона
Раздражение и усталость приводят к конфликтам с близкими и с коллегами.
Справиться с выгоранием можно собственными силами, если процесс еще не зашел в тупик.
С этим состоянием практически бессмысленно бороться, если оставаться в той ситуации, которая привела к проблеме. Прежде всего нужно постараться исключить стресс. Например, сменить работу, переехать в другой район и так далее.
Кроме того, важно позволить себе испытывать чувства и не делать вид, что ничего плохого не происходит.
Нельзя запирать чувства и продолжать работать на пределе своих возможностей. Это можно сравнить со скороваркой на огне, у которой закрыли возможность спустить пар: рванет так же.Станислав СамбурскийБизнес-психолог
Также бесполезно пытаться победить выгорание, если оно уже переросло в депрессию.
Признание проблемы — это первый шаг к победе. Важно не игнорировать хроническую усталость и снижение эффективности.
При выявлении первых симптомов стоит на время начать вести дневник. Он позволит отслеживать эмоции и уровень стресса, чтобы понять триггеры и управлять ими.Станислав СамбурскийБизнес-психолог
Речь идет о том, чтобы выбирать себя во всех возможных случаях. То есть между собой и работой, собой и партнером, собой и проектами. Установить границы — значит не соглашаться работать сверхурочно, не ездить по чужим делам в выходные, больше отдыхать, а не следовать чувству долга.
Не важно, восстанавливаетесь ли вы после выгорания или хотите предотвратить его. Не стоит соглашаться регулярно делать то, что не соответствуют вашим желаниям.Станислав СамбурскийБизнес-психолог
Любые виды физической активности — танцы, йога, плавание, бег — помогут улучшить настроение.
Не нужно делать олимпийские забеги, но размеренный фитнес 150 минут в неделю будет очень полезен в борьбе с эмоциональным выгоранием.Станислав СамбурскийБизнес-психолог
Желание предусмотреть все негативные сценарии вполне объяснимо. Но в стрессовой ситуации любые дополнительные переживания эмоционально выматывают и ломают.
Поэтому важно уметь заземляться и не уходить в бесконечные размышления о том, как надо было ответить начальнику на летучке и где искать новую работу, если в следующий раз сдержать эмоции не получится.
Практика осознанности занимает одну минуту, но дает возможность выдохнуть. Самое главное — делать это регулярно.Станислав СамбурскийБизнес-психолог
Пробуйте разгрузить себя, обращаясь к родным и близким. Но прежде всего, конечно, речь идет о помощи профессиональной — помощи психолога. Стоит помнить, что разовой консультации может быть недостаточно. Поход к специалисту может помочь предотвратить депрессию и быстро выйти из состояния выгорания.