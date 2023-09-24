10 главных правил ежедневного ухода за полостью рта от стоматолога

Безупречная улыбка — это результат ответственного отношения к своему здоровью и красоте, грамотного ухода за полостью рта и, безусловно, работы врача-стоматолога. Главный врач и соучредитель стоматологической клиники рассказала о том, как правильно ухаживать за полостью рта, а также поделилась десятью ценными рекомендациями, которые необходимо знать каждому.

Гигиена и экономия

Правильный уход за ротовой полостью дает возможность избежать дорогостоящего лечения и сэкономить на медицинских услугах. Все дело в том, что в течение дня на поверхности зубов образуется мягкий налет, который при плохой гигиене может стать питанием для микроорганизмов полости рта. В процессе своей жизнедеятельности микробы выделяют молочную кислоту и токсины. Кислота ослабляет эмаль, делая ее более восприимчивой к поражению кариесом. А токсины негативно влияют на ткани десен, вызывая их зуд и кровоточивость, а также неприятный запах изо рта.

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Поэтому, когда человек внимательно следит за гигиеной полости рта и тщательно очищает все поверхности зубов, патогенная флора лишается питательной среды, что служит отличной профилактикой многих заболеваний полости рта. В таком случае вы просто не столкнетесь со многими стоматологическими проблемами, и вам не придется постоянно лечить зубы, оставляя в клиниках нервы и большие деньги. Но это вовсе не значит, что к стоматологу можно не ходить: плановые осмотры у специалиста и профессиональную гигиену полости рта рекомендуется делать каждые полгода.

10 главных правил для ежедневного ухода за полостью рта

Чистить зубы два раза в день утром и вечером через 30 минут после еды. Зубную щетку выбирать с ровной щетиной средней жесткости или мягкую с большим количеством щетинок без пластиковых или силиконовых вставок. Хранить зубную щетку вертикально без чехла и отдельном стакане (то есть у каждого члена семьи должен быть индивидуальный стакан).

4. Язык очищать только скребком для языка — щеткой удалить налет не получится.

5. Зубную щетку и скребок менять каждые три месяца.

6. Для очищения межзубных промежутков использовать флосс или зубную нить.

7. Для очищения межзубных промежутков около десны использовать зубные ершики.

8. Использовать ирригатор хотя бы один раз день.

9. Количество зубной пасты на щетке должно быть не больше маленькой горошины.

10. Включать в рацион больше свежих овощей и фруктов — нарезанную морковь и капусту, сочные дольки яблок и груши.

Помните: заболевание всегда лучше предотвратить, поэтому ухаживайте за полостью рта правильно и регулярно посещайте врача-стоматолога, который даст вам все необходимые рекомендации.

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