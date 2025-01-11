Как фазы менструального цикла влияют на самочувствие: объясняет гинеколог

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Вместе с врачом-гинекологом Инной Зеленской разобрались, что такое менструальный цикл, какие фазы он включает и какие ощущения может испытывать женщина на протяжении всего менструального цикла. Также рассказали, в каких случаях необходимо срочно обращаться к специалисту.
Менструальный цикл — это гормональные изменения примерно в течение 30 дней, происходящие у женщин репродуктивного возраста. Данный процесс направлен на подготовку женского организма к возможной беременности. Вызваны такие систематические изменения действием гормонов, а именно:
прогестерона,
эстрогена,
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ),
лютеинизирующего гормона (ЛГ).
Вышеперечисленные гормоны стимулируют репродуктивную систему, готовят организм к возможному оплодотворению.
При нормальном менструальном цикле происходит овуляция — один из яичников выпускает зрелую яйцеклетку. Если не происходит ее оплодотворение, то через некоторое время эндометрий (функциональный слой слизистой оболочки матки) отторгается и выводится из матки. Данный процесс сопровождается выделениями крови, что и называется менструацией.
Менструальный цикл включает фазы, обусловленные уровнем гормонов.
Началом нового цикла считается первый день менструации. В этот период слои эндометрия отделяются, что сопровождается выделением крови.
Обычно у здоровой женщины менструация может длиться от 5 до 7 дней. При этом наиболее обильные кровянистые выделения приходятся на первые три дня месячных. Поэтому в эти дни женщина может чувствовать болезненные спазмы внизу живота, боли в тазовых суставах, ногах и пояснице. Некоторые женщины отмечают судороги.
После окончания менструации наступает фолликулярная фаза. В среднем у здоровой женщины фертильного возраста этот период составляет 14 дней.
В это время в яичнике созревает доминантный фолликул, в котором образуется яйцеклетка. С каждым менструальным циклом в женском организме созревает и высвобождается одна зрелая яйцеклетка. Но иногда случаются исключения и происходит многоплодная беременность. Кроме того, в этот период внутри матки нарастает новый слой эндометрия. Женщина готовится к возможной беременности.
Последние пять дней фолликулярной фазы плюс день овуляции — это период оплодотворения. Это нужно знать женщинам, которые планируют ребенка, и тем, для кого беременность нежелательна.Инна ЗеленскаяВрач акушер-гинеколог высшей категории
В этот период женщина начинает чувствовать себя гораздо бодрее и энергичнее из-за повышения эстрогена и прогестерона. При этом физических изменений (болей, высыпаний и т. д.) или изменений в психике и эмоциональном состоянии не отмечается.
На протяжении всей фолликулярной фазы растет доминантный фолликул. Когда он достигает зрелости наступает овуляция, которая длится около трех дней. В это время могут наблюдаться незначительные кровянистые выделения, боль или дискомфорт внизу живота. Однако, несмотря на неприятные симптомы, у женщин может повышаться либидо, возникать уверенность в своих силах и прилив энергии.
Лютеиновая фаза начинается со дня овуляции. Длится данная фаза до начала следующей менструации, обычно 13-16 дней.
Если яйцеклетка оплодотворяется, то матка готовится к ее прикреплению к тканям эндометрия. Соответственно наступает беременность. Если яйцеклетка не оплодотворяется, уровень прогестерона и эстрогена постепенно снижается, а эндометрий начинает отторгаться. Поэтому через несколько дней наступает очередная менструация.
В лютеиновую фазу многие женщины испытывают различные неприятные симптомы, которые получили название предменструального синдрома — ПМС. Девушка начинает чувствовать раздражение, напряжение, испытывает эмоциональные скачки. Также дает о себе знать большая утомляемость и потеря энергии.
Среди физиологических проявлений ПМС часто встречаются отеки, чувствительность и боль в груди, появление прыщей на коже и тяга к сладкому.Инна ЗеленскаяВрач акушер-гинеколог высшей категории
За несколько дней до начала месячных могут беспокоить спазмы в животе, пояснице или ногах. У некоторых женщин возникает головная боль, диарея или запор, тошнота, головокружение и даже обморок.
Многие женщины связывают сбои месячных со стрессами на работе, диетой или перенесенной болезнью. Действительно, эти факторы могут оказать влияние на цикл, но есть ряд симптомов, при которых лучше обратиться к врачу:
сильные боли во время месячных;
слишком обильные и длительные кровотечения либо скудные межменструальные выделения;
регулярные задержки на 5-7 дней;
задержка на 14 и более дней от предполагаемой даты менструации;
отсутствие месячных или слишком частые месячные (цикл меньше 21 дня);
долгие выделения до и после менструации.
Причиной таких проявлений может быть гормональный сбой или развитие определенных заболеваний, которые может диагностировать только врач.