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Сегодня, 12:00

4 физиологические причины, почему вы злитесь

Ольга Стрельникова
,
Юлия Керецман
Психолог
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
Недовольная девушка
Фото Freepik/cookie_studio
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Иногда организм вынуждает вести себя агрессивно и вспыльчиво.

В организме никогда ничего не происходит просто так. Все неприятные явления, в том числе вспыльчивость, агрессивное поведение и злоба, имеют свои причины. О них поговорили с практикующим бизнес-психологом Юлией Керецман и врачом, эндокринологом-гинекологом Марией Филатовой.

Гормональный фон

Он многое определяет в организме, в том числе поведение, настроение и физическое самочувствие. К наиболее известным заболеваниям, связанным с нарушением работы гормонов, относятся:

· тиреотоксикоз — состояние, вызванное повышением уровня гормонов щитовидной железы в крови, сопровождается чрезмерной подвижностью, суетливостью, плаксивостью, перепадами настроения, выраженной агрессией, потливостью и тахикардией;

· гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, характеризуется заторможенностью, депрессией, иногда возможны раздражительность, вспышки немотивированного гнева и агрессии, ворчливо-подавленное настроение.

Злость — это естественная эмоция, которая может возникнуть у любого человека в различных ситуациях. И испытывать злость — совершенно нормально, ведь таким образом организм сигнализирует о «неполадках» внутри.
Юлия Керецман
Психолог

Низкий уровень серотонина

Серотонин отвечает за эмоциональное состояние. Чем он ниже, тем хуже настроение и выше раздражительность.

Низкий уровень серотонина связывают с возникновением различных психических и эмоциональных расстройств, таких как депрессия, тревожность и агрессивность. Люди с низким уровнем серотонина более склонны к агрессии и насилию, чем те, у кого уровень этого гормона в норме.
Юлия Керецман
Психолог

Восстановить уровень серотонина можно, увеличив в рационе количество пищи, богатой триптофаном, который организм преобразует в серотонин. К ней относятся:

· мясо;

· рыба;

· яйца;

· орехи;

· бананы;

· кукуруза;

· соевые и другие продукты.

Сашими
Freepik/topntp26

Серотонин можно повысить с помощью физической активности (особенно хороши в этом плане кардиоупражнения), медитаций и психотерапии.

Повышенный уровень гормонов стресса

Гормоны кортизол и адреналин вырабатываются в ответ на стрессовые ситуации. Повышенный их уровень в крови может стать причиной раздражительности и злости, а также привести к:

· увеличению кровяного давления;

· ускорению сердечного ритма;

· повышению уровня глюкозы.

Снизить уровень гормонов стресса могут регулярные физические упражнения, здоровая сбалансированная пища с минимумом сахара, отказ от большого количества кофе, черного чая и алкоголя, а также качественный отдых.

В ответ на большие психоэмоциональные перегрузки организм вырабатывает адреналин и кортизол. Он буквально находится в состоянии «боевой готовности» — бей или беги. Если эмоциональное возбуждение не конвертировать в активную физическую деятельность, это может привести к неконтролируемым вспышкам гнева.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Нарушение привычного режима дня, сна и отдыха

Недостаток сна снижает уровень терпимости к стрессу, делает человека уязвимым, ухудшает настроение и повышает раздражительность. В таком состоянии даже мелкие проблемы обретают глобальные масштабы и провоцируют на сильные эмоции.

Нехватка сна способствует ряду физиологических изменений, которые ведут в том числе к психическим нарушениям. Хроническое недосыпание может сделать человека более агрессивным, тревожным и недоверчивым. Также увеличивается риск переедания, развития сахарного диабета и воспалительных заболеваний.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог

Чтобы вернуть контроль над эмоциональным состоянием и избавиться от различных проявлений агрессии, необходимо позаботиться о качественном сне:

· спать следует не менее семи часов;

· помещение должно быть хорошо проветриваемым;

· в спальне нужно исключить все посторонние источники света.

Свящая девушка
Freepik/senivpetro

Нарушение привычного распорядка дня также может спровоцировать возникновение злости. Во-первых, организм и психика настраиваются на определенный биологический ритм. Во-вторых, есть вероятность, что нарушение привычного распорядка приведет к тому, что вы не успеете выполнить все запланированное ранее или что времени на отдых не останется. Все это может вызвать злость и раздражение.

Болевой синдром

Когда возникает боль, человек может забывать обо всем, включая нормы поведения и приличия. Он перестает контролировать свои эмоции, нередко появляются немотивированная злоба и агрессия.

Болевой синдром может быть хроническим, связанным с неким заболеванием, или же появляться периодически. К последнему варианту можно отнести предменструальный синдром у женщин.

ПМС возникает у женщин с геном ESR1, который делает уровень серотонина зависимым от уровня эстрогенов. При этом уровень эстрогенов нормальным образом в течение цикла изменяется, но реакция со стороны мозга на эти физиологические колебания становится аномальной.
Мария Филатова
Врач акушер-гинеколог
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Один из диагнозов, при котором возникает боль, — различные виды рака. При этом опухоль мозга характеризуется психическими нарушениями, из-за которых человек не в состоянии сдерживать слова, эмоции и способен проявить агрессию.

Не стоит терпеть физическую боль. И дело не в злобе, а в крайне опасных заболеваниях, которые важно обнаружить в зачатке, а не на поздних сроках. Обязательно обратитесь к специалисту, который сможет найти причину болевого очага, устранить ее или облегчить боль.
Юлия Керецман
Психолог

Чувство голода

Повышенная раздражительность может оказаться результатом низкого уровня глюкозы в крови и нарушения обмена веществ из-за голода. Если вы пропустили прием пищи или постоянно недоедаете, организм начнет испытывать стресс, за которым незамедлительно последуют раздражение, усталость, неудовлетворенность, проявление злобы и агрессии.

Чувство голода способствует снижению уровня нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин и норадреналин, которые контролируют настроение и эмоции. Не доводите организм до состояния, когда чувство голода поглотит рассудок и вызовет злость и раздражение.
Юлия Керецман
Психолог

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