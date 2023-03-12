4 физиологические причины, почему вы злитесь

Сегодня, 12:00
В организме никогда ничего не происходит просто так. Все неприятные явления, в том числе вспыльчивость, агрессивное поведение и злоба, имеют свои причины. О них поговорили с практикующим бизнес-психологом Юлией Керецман и врачом, эндокринологом-гинекологом Марией Филатовой.
Он многое определяет в организме, в том числе поведение, настроение и физическое самочувствие. К наиболее известным заболеваниям, связанным с нарушением работы гормонов, относятся:
· тиреотоксикоз — состояние, вызванное повышением уровня гормонов щитовидной железы в крови, сопровождается чрезмерной подвижностью, суетливостью, плаксивостью, перепадами настроения, выраженной агрессией, потливостью и тахикардией;
· гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, характеризуется заторможенностью, депрессией, иногда возможны раздражительность, вспышки немотивированного гнева и агрессии, ворчливо-подавленное настроение.
Серотонин отвечает за эмоциональное состояние. Чем он ниже, тем хуже настроение и выше раздражительность.
Низкий уровень серотонина связывают с возникновением различных психических и эмоциональных расстройств, таких как депрессия, тревожность и агрессивность. Люди с низким уровнем серотонина более склонны к агрессии и насилию, чем те, у кого уровень этого гормона в норме.Юлия КерецманПсихолог
Восстановить уровень серотонина можно, увеличив в рационе количество пищи, богатой триптофаном, который организм преобразует в серотонин. К ней относятся:
· мясо;
· рыба;
· яйца;
· орехи;
· бананы;
· кукуруза;
· соевые и другие продукты.
Серотонин можно повысить с помощью физической активности (особенно хороши в этом плане кардиоупражнения), медитаций и психотерапии.
Гормоны кортизол и адреналин вырабатываются в ответ на стрессовые ситуации. Повышенный их уровень в крови может стать причиной раздражительности и злости, а также привести к:
· увеличению кровяного давления;
· ускорению сердечного ритма;
· повышению уровня глюкозы.
Снизить уровень гормонов стресса могут регулярные физические упражнения, здоровая сбалансированная пища с минимумом сахара, отказ от большого количества кофе, черного чая и алкоголя, а также качественный отдых.
В ответ на большие психоэмоциональные перегрузки организм вырабатывает адреналин и кортизол. Он буквально находится в состоянии «боевой готовности» — бей или беги. Если эмоциональное возбуждение не конвертировать в активную физическую деятельность, это может привести к неконтролируемым вспышкам гнева.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Недостаток сна снижает уровень терпимости к стрессу, делает человека уязвимым, ухудшает настроение и повышает раздражительность. В таком состоянии даже мелкие проблемы обретают глобальные масштабы и провоцируют на сильные эмоции.
Нехватка сна способствует ряду физиологических изменений, которые ведут в том числе к психическим нарушениям. Хроническое недосыпание может сделать человека более агрессивным, тревожным и недоверчивым. Также увеличивается риск переедания, развития сахарного диабета и воспалительных заболеваний.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Чтобы вернуть контроль над эмоциональным состоянием и избавиться от различных проявлений агрессии, необходимо позаботиться о качественном сне:
· спать следует не менее семи часов;
· помещение должно быть хорошо проветриваемым;
· в спальне нужно исключить все посторонние источники света.
Нарушение привычного распорядка дня также может спровоцировать возникновение злости. Во-первых, организм и психика настраиваются на определенный биологический ритм. Во-вторых, есть вероятность, что нарушение привычного распорядка приведет к тому, что вы не успеете выполнить все запланированное ранее или что времени на отдых не останется. Все это может вызвать злость и раздражение.
Когда возникает боль, человек может забывать обо всем, включая нормы поведения и приличия. Он перестает контролировать свои эмоции, нередко появляются немотивированная злоба и агрессия.
Болевой синдром может быть хроническим, связанным с неким заболеванием, или же появляться периодически. К последнему варианту можно отнести предменструальный синдром у женщин.
ПМС возникает у женщин с геном ESR1, который делает уровень серотонина зависимым от уровня эстрогенов. При этом уровень эстрогенов нормальным образом в течение цикла изменяется, но реакция со стороны мозга на эти физиологические колебания становится аномальной.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Один из диагнозов, при котором возникает боль, — различные виды рака. При этом опухоль мозга характеризуется психическими нарушениями, из-за которых человек не в состоянии сдерживать слова, эмоции и способен проявить агрессию.
Не стоит терпеть физическую боль. И дело не в злобе, а в крайне опасных заболеваниях, которые важно обнаружить в зачатке, а не на поздних сроках. Обязательно обратитесь к специалисту, который сможет найти причину болевого очага, устранить ее или облегчить боль.Юлия КерецманПсихолог
Повышенная раздражительность может оказаться результатом низкого уровня глюкозы в крови и нарушения обмена веществ из-за голода. Если вы пропустили прием пищи или постоянно недоедаете, организм начнет испытывать стресс, за которым незамедлительно последуют раздражение, усталость, неудовлетворенность, проявление злобы и агрессии.
Чувство голода способствует снижению уровня нейротрансмиттеров, таких как серотонин, дофамин и норадреналин, которые контролируют настроение и эмоции. Не доводите организм до состояния, когда чувство голода поглотит рассудок и вызовет злость и раздражение.Юлия КерецманПсихолог
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