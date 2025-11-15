Что такое флоатинг и правда ли он помогает от стресса

Флоат-терапию (процедуру флоатинга) рекламируют как дополнительный способ лечения суставов, сосудов и нервных заболеваний. Также обещают, что эта активность помогает убрать напряжение и тревогу. Вместе с врачом рассказываем, в чем суть флоатинга, какого эффекта от него можно ждать и правда ли он помогает избавиться от стресса.

Суть процедуры флоатинга

Название процедуры происходит от английского to float. Это переводится как «плавать, парить». Суть процедуры заключается в том, что вас помещают в ванну или специальную капсулу, заполненную теплой соленой водой, выключают свет, приглушают звуки. Все вместе это должно помочь полностью расслабиться и отключиться от окружающего мира.

Из-за большой концентрации магниевой соли человек не погружается в воду, а остается на поверхности, как при «плавании» в Мертвом море. Отсутствие света и звуков добавляют сходства с состоянием невесомости.

Фото Halfpoint, iStock

Польза флоатинга

Флоатинг — это не методика лечения, он может использоваться только в качестве дополнительной меры при некоторых состояниях.



Помощь при лечении проблем опорно-двигательного аппарата

Флоатинг может быть полезен при лечении болей в спине, шее и суставах. Кратковременному облегчению способствует глобальное расслабление мышц, снятие нагрузки с позвоночника, а также воздействие соли.

Фото kzenon, iStock

Помощь при восстановлении мышц

Флоатинг можно попробовать использовать при реабилитации мышц после травм. Также он может быть полезен после спортивных тренировок, чтобы ускорить восстановление.

Помощь при лечении бессонницы и нервных заболеваний

Когда мозг перестает обрабатывать внешние сигналы, такие как свет, звук, тактильные ощущения, вы переходите в медитативное состояние. Это снижает выработку гормона стресса (кортизола), в результате чего активизируется парасимпатическая нервная система, отвечающая за отдых и восстановление.

Фото NK, Flickr

Противопоказания для флоатинга

Идти на флоатинг желательно после консультации с врачом. Плохо себя почувствовать во время или после могут даже здоровые люди. Именно поэтому в хороших салонах, предлагающих эту процедуру, есть дежурный врач.

Посещать флоатинг исключительно с разрешения врача нужно детям, беременным женщинам, пожилым людям.

В некоторых случаях от посещения процедуры придется полностью отказаться. В списке состояний, при которых флоатинг противопоказан:

открытые раны, инфекционные заболевания кожи;

хронические заболевания в острой фазе;

сердечно-сосудистые заболевания (нестабильная гипертония, недавно перенесенный инфаркт);

эпилепсия в неуправляемой форме;

острые психические расстройства (шизофрения, психозы);

клаустрофобия, панические атаки;

аллергия на соль.

Для лечения каких-либо болезней флоат-терапия не подходит. К тому же для ее проведения есть противопоказания. Но ее можно попробовать как способ расслабиться после тяжелого дня или после интенсивной физической нагрузки.