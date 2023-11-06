Что такое гепатит С и как его распознать

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Гепатит С — инфекционно-воспалительное заболевание печени. Возбудителем считается одноименный вирус. Как правило, недуг развивается медленно и без ярко выраженной симптоматики. Именно поэтому диагностика и лечение могут быть несвоевременными.
Заражение вирусом гепатита C происходит через кровь. По сосудам вирус попадает в печень, где проникает внутрь клеток и размножается. Помимо этого, гепатитом С можно заразиться половым путем или от инфицированной матери.
Можно выделить несколько видов гепатита С.
По симптомам он похож на острую респираторную инфекцию. В некоторых случаях течение заболевания ухудшается и перетекает в хроническую форму.
Это запущенная стадия заболевания, которая очень опасна для здоровья. Симптомы — снижение массы тела, увеличение печени и другие. Хронический гепатит тоже часто путают с другими заболеваниями и не диагностируют вовремя.
Гепатит C становится хроническим, когда вирус находится в крови около года после острого периода. Инфекция в организме может остаться на протяжении всей жизни. С течением времени состояние обычно усугубляется из-за появления рубцов на печени, развития печеночной недостаточности и цирроза.
Обычно гепатит С проявляется в течение 4-15 недель с момента заражения. Часто люди, страдающие этим заболеванием, не испытывают никаких симптомов или относят их к проявлению других недугов, например кишечной или респираторной инфекции.
дискомфорт в животе, тошнота;
повышение температуры тела;
суставная боль;
повышенная утомляемость;
желтый оттенок глаз, кожи, слизистой оболочки полости рта;
иногда появляется боль в правом подреберье.
В острой фазе гепатит С редко определяется только по внешним проявлениям. Чтобы провести качественную диагностику, необходимо сделать анализ крови.
Такого рода тестирование необходимо сделать тем группам населения, которые находятся в зоне риска. К ним относятся:
люди, которым проводилось переливание крови;
перенесшие трансплантацию органов;
страдающие наркотической, алкогольной зависимостью;
пациенты на гемодиализе;
медицинские работники;
люди, сделавшие татуировку;
дети, если их мать инфицирована.
В некоторых случаях могут провести биопсию печени. Эта процедура выполняется, чтобы выявить степень тяжести заболевания.
При своевременной диагностике и правильно подобранном лечении выздоровление наступает примерно у 90% больных. Период лечения — порядка 8-12 недель. Лекарственная терапия, как правило, эффективно воздействует на возбудителя.
Подобрать медикаменты, составить схему лечения и контролировать процесс может только специалист. Не стоит в этом вопросе заниматься самолечением. Но вот что точно стоит сделать самостоятельно, так это позаботиться о здоровье, чтобы не допустить заражения в принципе.
Гораздо проще предотвратить недуг, чем потом бороться с ним.
Употребление алкоголя и курение ведут к целому ряду проблем со здоровьем. Печень также подвержена этим негативным факторам.
Важно правильно и полноценно питаться. Так вы получите необходимые витамины, микро- и макроэлементы для нормальной работы организма и формирования иммунитета.
Обязательно держать под контролем любые хронические заболевания и вовремя обращаться к врачу.
Вирус гепатита С нельзя обнаружить без специалистов лабораторной и инструментальной диагностики. Здесь помогут инфекционисты и гепатологи. А непосредственно лечением больного занимаются терапевты и гастроэнтерологи.
Симптомы гепатита С, особенно в острой фазе, схожи с другими вирусными заболеваниями. Поэтому этот недуг может остаться незамеченным. Иногда у носителей гепатита С никаких явных признаков болезни нет.
Даже когда гепатит С уже выявлен, следует придерживаться профилактических мер. Это позволит снизить риск возможных осложнений. Особенно это касается употребления алкоголя.
При гепатите С не рекомендуется принимать лекарственные препараты, которые могут негативно влиять на работу печени или ухудшать действие противовирусной терапии. Также стоит ограничить употребление жирной и жареной пищи, сладостей и соли. Это позволит снизить нагрузку на печень.