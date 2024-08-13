Могут ли пиявки лечить заболевания: отвечает эксперт

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История гирудотерапии насчитывает более двух тысячелетий. С помощью пиявок лечились в Древней Греции, Индии, Египте и Китае. Даже существует легенда, что врач Клеоман помог Клеопатре с помощью пиявок не только излечить бесплодие, но и избавиться от повышенного давления и головной боли. В благодарность за свое здоровье царица приказала нарисовать пиявок на стенах гробниц фараонов.
Перед применением любых средств следует проконсультироваться с врачом.
Сегодня гирудотерапия также активно применяется, но вместе с тем обрастает массой противоречий. Вместе с дипломированным специалистом по оздоровлению пиявками Гаянэ Легковой рассказываем, как работает этот метод лечения, какие существуют противопоказания и действительно ли пиявки дают оздоровительный эффект.
Гирудотерапия — это метод оздоровления медицинскими пиявками. Лечебными свойствами обладает не сама пиявка, а ее слюна, которая содержит большое количество полезных биологически активных ферментов. Они обладают противовоспалительными, антибактериальными, обезболивающими действиями, замедляют свертываемость крови и снимают отечность тканей, снижают риск тромбообразования.
При этом для сеансов гирудотерапии используются только медицинские пиявки, которых разводят искусственно на специальных биофабриках.
Гирудотерапия относится к официальным методам восстановительной медицины. Например, в одном исследовании говорится, что лечение пиявками при остеоартрите (воспалении коленных суставов) приводит к уменьшению боли и скованности. Кроме того, гирудотерапия положительно себя зарекомендовала при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, головной боли, псориаза, варикоза и других болезней.
Однако слюна пиявки может вызвать раздражение кожи и зуд, а после процедуры гирудотерапии ранки могут кровоточить.
Гирудотерапия помогает при следующих заболеваниях:
гинекологических: кисты, полипы, климактерический синдром, нарушения менструального цикла, воспаления в матке и придатках, проблемы с зачатием;
урологических: хронический простатит, камни простаты, импотенция, доброкачественная гиперплазия предстательной железы;
сосудистых: варикоз, артериальная гипертензия, геморроидальные узлы, атеросклероз;
неврологических: остеохондроз позвоночника, грыжи межпозвоночных дисков, протрузии, артриты, артрозы, вегето-сосудистая дистония;
пищеварительных: гастрит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, дуоденит, синдром раздраженного кишечника, энтерит, нарушения стула;
ЛОР-заболеваниях: гайморит, отит;
заболеваниях дыхательной системы: бронхиальная астма, бронхит;
дерматологических: псориаз, трофические язвы.
По словам эксперта, гирудотерапия также позволяет добиться стабилизации артериального давления, снизить риск гипертонического криза, очистить кровь от тромбов и холестериновых бляшек, улучшить лимфоток и кровообращение, вывести лишнюю жидкость из организма и укрепить иммунитет.
Как отметила специалист, выделяется несколько противопоказаний:
Онкология 3-й и 4-й стадии с метастазами.
Гемофилия (истинная) — плохая свертываемость крови.
Индивидуальная непереносимость пиявок.
Но перед проведением процедуры в любом случае необходимо пройти консультацию врача.
Перед проведением гирудотерапии специалисту необходимо собрать полную историю болезни и уточнить все особенности организма, чтобы выстроить схему оздоровления.Гаянэ ЛегковаСпециалист по оздоровлению людей пиявками
В сам день гирудотерапии нельзя использовать косметические средства и парфюм, потому что пиявка очень чувствительна к запахам и может попросту не «встать» на тело человека.
Пиявок помещают на определенные точки. Например, при болях в спине — на поясничный отдел, при гипертонии — за ушами, а при гинекологических заболеваниях — в нижнюю часть живота. Сначала пиявка присасывается к коже, затем прокусывает ее, поэтому пациент может почувствовать небольшую боль. Она сравнима с укусом комара или легким жжением крапивы. Длится сеанс около 60 минут, количество пиявок подбирается из учета собранного анамнеза.
Обычно пиявки сами отпадают, когда насосутся крови. Потом место укуса закрывают стерильной повязкой.Гаянэ ЛегковаСпециалист по оздоровлению людей пиявками
После сеанса гирудотерапии могут остаться небольшой отек и покраснения. Место укуса может кровоточить от шести часов до суток.