Глушенков и Дзюба не верят, что депрессия существует. Объясняем, почему это не так

Футболисты Максим Глушенков и Артем Дзюба в недавних интервью заявили, что не верят в существование депрессии. Однако у медицины другое мнение на этот счет. Вместе с психиатром рассказали, что такое депрессия, и почему ее нередко считают выдуманной болезнью.

Что такое депрессия

Слово «депрессия» давно вошло в будничный словарный запас любого человека. Это сыграло злую шутку: чем больше людей знают о существовании этого заболевания, тем менее серьезно его воспринимают в обществе. В разговорной речи оно становится объектом шуток, депрессию уравнивают с приступом плохого настроения, осенней хандрой или усталостью. На самом деле, это серьезное заболевание, обусловленное социальными, психологическими и биологическими факторами.

Важную роль в возникновении депрессии играет химия. Возникновение заболевания связано с дисбалансом нейротрансмиттеров (биологически активных химических веществ) в головном мозге: серотонина, норадреналина и дофамина. Эти химические вещества играют важную роль в регуляции настроения, поэтому во время депрессивных эпизодов у пациентов наблюдается патологическое чувство вины, отсутствие веры в будущее и даже мысли о самоубийстве.

У пациентов с депрессией даже наблюдаются изменения в структурах головного мозга: уменьшается объем гиппокампа, таламуса, лобной и префронтальной коры. Это еще раз подтверждает физическую природу заболевания.

Почему некоторые люди не верят в депрессию

Все склонны оценивать ощущения окружающих, представляя себя на их месте. Вы с готовностью посочувствуете человеку, страдающему от хронических головных болей, потому что сами не раз испытывали эти неприятные ощущения. Тем, кто никогда не проходил через депрессивный эпизод, трудно полностью осознать, что ощущают пациенты с этим заболеванием.

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Депрессия коварна тем, что может маскироваться под другие состояния. Ее признаки многие списывают на усталость, бессонницу, низкую самооценку. Учитывая, что среди симптомов — боли в разных частях тела, депрессию легко спутать с соматическим заболеванием.

Временами даже сами люди, испытывающие симптомы депрессии, не обращаются за помощью, боясь осуждения общества.

Может ли депрессия развиться от лени и безделья

Все, кто считает депрессию «надуманной» болезнью, утверждают, что раньше «люди просто много работали, и все было нормально». По их мнению, заболевание — следствие «безделья», которым, как им кажется, сейчас многие страдают.

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В этом вопросе легко спутать причину и следствие. Пациенты с депрессией действительно иногда проводят много времени в постели из-за нарушений сна, упадка сил, повышенной сонливости и пониженной мотивации.

Кроме того, популярны аргументы, выставляющие депрессию как модное веяние: «у наших родителей/бабушек/дедушек не было никакой депрессии» или «раньше все работали, воспитывали детей, времени на депрессию просто не было». На самом деле, эта болезнь стала одним из первых описанных психических расстройств в истории медицины.

Состояние, по описанию напоминающее это заболевание, было впервые упомянуто еще в месопотамских текстах, датированных двумя тысячелетием до нашей эры. Конечно, в то время представление о его причинах было в корне неправильным. В Античности и Средневековье депрессивное состояние считалось следствием колдовства и одержимости злыми духами. Ученые начали задумываться о химической природе заболевания только в 1950-х годах. Тогда врачи заметили, что препараты от туберкулеза значительно облегчали состояние пациентов с сопутствующей депрессией. Поэтому вполне возможно, что кто-то из наших бабушек и дедушек все-таки страдал от депрессии.