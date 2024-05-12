Что такое гормональный сбой и как его распознать: рассказывают врачи

Гормоны — органические вещества, которые вырабатываются в железах и регулируют деятельность организма. Благодаря им происходят обмен веществ, изменение температуры, засыпание, пробуждение и другие процессы. Любое отклонение от нормы выработки гормонов может повлечь серьезные изменения в организме.

Эндокринолог Мария Ожиганова и кандидат медицинских наук Михаил Кутушов рассказали, что такое гормональный сбой, как его распознать и в какой момент идти к врачу.

Что такое гормональный сбой

Гормональный сбой — это заболевание, связанное со снижением или увеличением выработки гормонов в щитовидной и паращитовидной железах, поджелудочной железе, гипофизе, гипоталамусе, надпочечниках и в других органах.

Нарушение нормальной выработки гормонов может возникнуть по разным причинам. В их числе:

нарушение режима сна;

повышенные психоэмоциональные нагрузки;

самостоятельный прием оральных контрацептивов и других гормональных препаратов;

заболевания щитовидной железы и других органов;

неправильное питание (переедание или недоедание, однообразный рацион);

низкая двигательная активность;

состояние беременности или климакс у женщин.

Как распознать гормональный сбой

Симптомы могут варьироваться в зависимости от конкретного гормона, количество которого нарушено в ту или иную сторону. Но есть и некоторые общие признаки.

Изменения на коже

гиперпигментация;

«грязные» локти, грубая кожа, сухость;

стрии (растяжки) на теле, которые возникают из-за растяжения или разрыва эластичных волокон;

акне;

выпадение волос.

Сердечно-сосудистые проявления

тахикардия (учащение сердцебиения);

брадикардия (аномальное замедление сердечного ритма);

повышение или понижение артериального давления.

Проблемы с пищеварением и выделительной системой

снижение аппетита (иногда с пристрастием к соленой пище);

тошнота, рвота;

затрудненное глотание;

интенсивные, острые боли в животе;

недержание или, напротив, задержка мочи;

полиурия (увеличенное образование мочи);

запор или диарея;

необъяснимое увеличение или потеря веса.

Фото istockphoto.com/Chinnapong

Проблемы со стороны опорно-двигательного аппарата

увеличение кистей и стоп;

низкотравматичные переломы (то есть когда кости ломаются при не очень серьезных травмах);

слабость мышц тазового пояса и бедер, сопровождающаяся мышечной атрофией.

Нарушения работы репродуктивной системы

У мужчин:

эректильная дисфункция, снижение либидо;

увеличение размеров грудных желез.

У женщин:

снижение либидо;

бесплодие (проблемы с зачатием или вынашиванием);

нерегулярные, обильные или болезненные менструации, или отсутствие менструаций в течение нескольких месяцев.

Проблемы со стороны нервной системы

постоянные головные боли и головокружения;

сонливость, заторможенность или, напротив, бессонница и раннее пробуждение;

чрезмерная усталость;

эпилептические припадки, судорожный синдром;

депрессии и психозы с галлюцинациями,

беспричинные изменения настроения;

повышенная тревожность, раздражительность.

Как вернуть в норму гормональный фон

Прежде всего нужно убедиться, что причина изменений в организме — именно гормональный сбой. Признаки многих заболеваний и их проявлений очень похожи.

Поэтому нужно ориентироваться не на симптомы, а на результаты обследований. Для этого нужно сходить к врачу. Список конкретных обследований доктор будет определять индивидуально. В большинстве случаев врач предложит такие виды диагностики:

общий анализ мочи;

общий анализ крови;

кровь на гормоны (обычно проверяются гормоны щитовидной железы, половые гормоны, гипофиза и надпочечников);

УЗИ щитовидной железы и органов малого таза.

Фото istockphoto.com/Ugur Karakoc

Если выяснится, что болезненное состояние организма действительно вызвано дисбалансом, врач предложит пройти лечение. Оно тоже назначается индивидуально и далеко не всегда подразумевает гормональную терапию. Иногда «назначается» изменение образа жизни, регулярные физические упражнения и здоровое питание.