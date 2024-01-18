Что такое гостинг и как с ним бороться

Некоторые люди склонны обрывать отношения с другими без объяснения причин. Они могут внезапно пропасть после нескольких месяцев или даже лет регулярного общения. Оказывается, что у такого явления есть специальное название — гостинг. Вместе с кандидатом психологических наук разобрали, что это такое и как с ним бороться.

Что такое гостинг

Гостинг — это внезапное прекращение взаимодействия с человеком без объяснения каких-либо причин. Понятие происходит от английского слова ghost — «призрак».

Чаще всего гостинг встречается в романтических отношениях. Преимущественно в тех, что возникают и развиваются в онлайн-переписках. Новые средства коммуникации (мессенджеры, приложения для общения и социальные сети) позволяют как быстро начать, так и закончить общение одним касанием, ничего при этом не объясняя.

Как сообщается в онлайн журнале Psychology Today, «призрачное» общение возникает не только с возможным романтическим партнером, но и с давними друзьями, между членами семьи и даже коллегами по работе.

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Какие есть виды гостинга

По словам американского психолога Венди Уолша, существует несколько видов гостинга. Они отличаются по степени «разрушительности».

Микрогостинг

Относительно безвредный вид. Пример — ситуация, когда человек умышленно не отвечает на сообщения в мессенджере. И тот, кого «гостят», скорее всего, догадывается, почему так происходит. Например, вы серьезно поспорили с другом или партнером, и последний сильно обиделся.

Гостинг среднего уровня

Это когда человек, с которым вы начали общаться (например сходили на несколько свиданий), резко прерывает общение, никак не реагируя на просьбы объяснить, что произошло. Тому, кого «гостят», это причиняет определенную психологическую боль.

Гостинг высшего уровня

Третий, наиболее травмирующий пример гостинга, — это когда с вами без объяснения причин разрывает отношения кто-то близкий: друг, коллега, возлюбленный или родной человек.

Причины гостинга

По словам эксперта, обычный человек без специальной подготовки не сможет определить персону, склонную к такому поведению. Чаще всего, если в прошлом человек занимался гостингом, то в будущем, вероятно, снова будет это делать.

У этого явление есть несколько основных причин.

Сниженная эмпатия

В исследовании, опубликованном научным изданием Elsevier, говорится, что люди, склонные к гостингу, крайне редко задумываются о чувствах другого человека. Им не кажется, что они каким-либо образом причиняют боль или дискомфорт партнеру. Именно поэтому таким людям легче всего прервать отношения, не объясняя причин. Особенно в онлайн-формате: в чате социальной сети или мессенджере.

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Страх эмоционального дискомфорта

Многие люди занимаются гостингом из-за страха перед негативными эмоциями другого человека. Таким персонам сложно выносить слезы, обиды и возражения. Именно поэтому они предпочитают дистанцироваться от человека молча.

Неблагоприятные условия работы

Это касается только трудового гостинга. Если человека что-то не устраивает в микро- или макроменеджменте руководителей, то его личная эффективность падает. Сотрудник постепенно отстраняется от компании, медленно и с большим количеством ошибок выполняет задачи, игнорирует сообщения коллег в чатах или вовсе часто опаздывает на планерки и на работу в целом. Часто в это время он находится в поисках нового места с более комфортными условиями труда.

Что делать, если вы столкнулись с гостингом