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Гвоздестояние: что это такое и чем полезно — как начать стоять на гвоздях
Здоровье

Сегодня, 06:00

5 мин.

Гвоздестояние: польза и вред для организма человека

Александра Толстенева
Невролог, алголог
Татьяна Пищева
Автор
Девушка на гвоздях
Фото istockphoto.com/SergeyChayko
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Гвоздестояние — необычная восточная практика, которая в последние годы набирает популярность и в России. Разобрались, что это такое и приносит ли реальную пользу здоровью.

Что такое гвоздестояние

Гвоздестояние — это практика, пришедшая из Индии. Ее практикуют так называемые садху. Это люди, которые полностью посвящают свою жизнь медитациям, практикуют суровые аскезы, часами повторяют молитвы и мантры. Считается, что если садху достиг достаточного уровня просветления, то он не будет чувствовать боли. Именно через стояние на гвоздях такие люди тренируют умение погружаться в медитацию, несмотря на внешние раздражители, такие как, например, болевые ощущения в теле.

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Постепенно эта практика распространилась по всему миру, в том числе на Западе. Ее поклонники утверждают, что в результате гвоздестояния расслабляются мышцы, улучшается настроение, проходит тревожность. Некоторые даже уверены, что гвоздестоянием можно лечить болезни.

Фото istockphoto.com/Tgordievskaya

Доски для гвоздестояния

Приспособления для гвоздестояния тоже называются садху. Они бывают парные (доски небольшого размера, предназначены для ступней) и большие, предназначенные для всего тела. Может показаться, что прикасаться и тем более опираться всем телом на эти поверхности опасно. Однако гвозди расположены очень часто, поэтому риск травмы сводится к минимуму. Кроме размера, доски садху различаются еще по нескольким критериям.

  • Материал гвоздей

Гвозди бывают оцинкованные, медные, медно-цинковые и стальные. У каждого материала есть свои достоинства. Например, оцинкованные не подвержены коррозии, а медные обладают антисептическими свойствами.

  • Материал доски

Обычно доски делают из дерева, но можно найти и пластмассовые. Доски из пластика дешевле деревянных, но менее устойчивы за счет небольшого веса.

  • Статичные или подвижные гвозди

Испокон веков йоги использовали классический вариант доски садху, в которой гвозди находились в неподвижном состоянии. Однако сейчас в магазинах можно встретить доски, где гвозди могут двигаться вверх-вниз. Благодаря этой особенности с гвоздями соприкасается вся ступня, а не только точки опоры.

  • Шаг гвоздей

Шаг гвоздей — это расстояние между гвоздями. Чем он больше, тем больнее стоять на доске. Начинающим рекомендуется выбирать доски с шагом от 0,5 до 0,7 см.

  • Дизайн

Садху может стать настоящим элементом интерьера. Можно приобрести доски разных форм (овальные, квадратные), цветов и материалов.

Фото istockphoto.com/lithiumcloud

Почему люди стоят на гвоздях

Поклонники стояния на гвоздях считают, что доски лечат организм, так как гвозди давят на определенные точки. Такая позиция объясняется восточными учениями о жизненной энергии, потоки которой пронизывают весь организм. Эти потоки иногда «засоряются». Считается, что гвоздестояние помогает избавиться от «закупорок» и восстановить правильное движении энергии. Такой метод альтернативной медицины называется акупрессура.

А согласно другому учению (рефлексологии) на ладонях, ступнях и ушах присутствуют специфические зоны, отвечающие за определенные внутренние органы и процессы жизнедеятельности. Стимуляция этих мест, как считается, способна оказывать влияние на состояние всего организма.

Тогда как некоторые исследования показали эффективность акупрессуры в облегчении боли, эффективность рефлексологии не подтверждается ни анатомией, ни физиологией тела человека.

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Есть ли у гвоздестояния реальная польза

То, что никакие заболевания вылечить гвоздестоянием нельзя, не значит, что эта практика бесполезна.

К доказательным методам лечения гвоздестояние, конечно, не относится. Но оно может использоваться в комплексной терапии как нелекарственный метод лечения психоэмоциональных нарушений.
Александра Толстенева
Невролог, алголог

Нервная система состоит из двух частей. Первая — соматическая, она контролирует произвольные движения, то есть то, что подчинено воле человека. Вторая — автономная, она руководит процессами, которые происходят непроизвольно: дыхание, сердцебиение, кровообращение, выработка гормонов, в том числе и эндорфинов.

Девушка напротив солнца.
Фото istockphoto.com

Эндорфин известен как «гормон счастья». Его выработка происходит, когда вы занимаетесь любимыми делами: едите вкусную еду, обнимаетесь, занимаетесь спортом. Однако у эндорфинов есть еще одна важная функция. Когда вы получаете травму и испытываете боль, мозг вырабатывает этот гормон, который действует как естественное обезболивающее.

Гвоздестояние вызывает болевые ощущения, что провоцирует выделение эндорфинов. С учетом стимуляции нервных окончаний, которых на стопах большое количество, эта процедура дает эмоциональное облегчение.
Александра Толстенева
Невролог, алголог

Когда вы стоите на гвоздях, вы испытываете боль. В мозг поступает сигнал о травме, что запускает выработку эндорфинов. Как только вы прекращаете практику, боль отступает, однако действие гормонов сохраняется еще какое-то время. Поэтому многие люди после гвоздестояния испытывают чувство эйфории и расслабление мышц.

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