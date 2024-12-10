Имбирь: полезные свойства и противопоказания

Имбирь на Востоке считается пряностью из рая благодаря уникальному вкусу. Особенно востребована эта специя зимой: ее добавляют в чай и печенье, а также используют как лекарство от простуды.

Вместе с нутрициологом Александрой Степаненко разобрались в свойствах приправы.

Описание продукта

Имбирь — азиатское растение. Еще до нашей эры он выращивался в Индии, Непале, Пакистане, на Шри-Ланке и в других странах Южной Азии. Оттуда попал в Древнюю Грецию и Рим, со временем распространился по всей планете. В пищу используется не корень, а подземный побег (корневище) растения. С имбирем готовят чай и некоторые блюда. Но гораздо чаще корневище обрабатывают, измельчают в порошок и продают в виде специи.

На Руси заграничную приправу добавляли в квас, сбитень, брагу и другие хмельные напитки, использовали в пряничном тесте.

Жгучая на вкус специя применяется не только в кулинарии, но и в косметологии и медицине. Так, в античности ее использовали как противоядие, в средневековой Европе — как лекарство от чумы, а в наши дни — как средство против ковида (впрочем, положительный эффект против этой болезни не доказан).

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Полезные свойства имбиря

Для женщин

Запах специи лечит головную боль и положительно влияет на психоэмоциональное состояние. Для того чтобы улучшить настроение, можно выпить чаю с измельченным имбирем или использовать эфирное масло.

Приправа хорошо отражается на либидо. Правда, чтобы почувствовать выраженный результат, нужно ждать не меньше месяца, и одного чая для этого недостаточно. Зато напиток помогает справиться с проявлениями токсикоза, особенно в первом триместре. Но в этом случае его стоит употреблять с разрешения врача и с ним же согласовывать дозировку.

Для мужчин

Компрессы с эфирным маслом помогают при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и суставов: ревматизме, артрозе, остеоартрозе и так далее. Мужчины, занимающиеся тяжелым физическим трудом, часто сталкиваются с этими болезнями.

Употребление специи внутрь полезно в борьбе с атеросклерозом: это помогает растворять бляшки на сосудах и улучшать их проницаемость. Это заболевание встречается у мужчин примерно в три-четыре раза чаще, чем у женщин.

Для детей

В свежем продукте содержится салицилат — вещество, которое служит основой для получения аспирина. И хотя без лекарств при лечении не обойтись, при первых признаках простуды можно использовать имбирь. Он действует как противовоспалительное и отхаркивающее средство. Кроме того, эта жгучая приправа имеет разогревающий эффект, поэтому ее можно не только добавлять в чай, но и делать с ней ингаляции и растирания. А также полоскать горло настойкой, чтобы убить микробы.

Кроме того, специя повышает аппетит и улучшает пищеварение — для малоежек он может быть выходом. Стоит помнить, что детям любые приправы нужно давать с осторожностью и только после консультации с педиатром.

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Корень имбиря: медицинские противопоказания

Индивидуальная непереносимость

Непереносимость может проявляться как при наружном применении (например, в составе косметики), так и при использовании внутрь. В этом случае могут появиться высыпания на коже, краснота и чувство жжения.

Беременность

В больших дозах специя может вызывать сокращение матки.

Гастрит и язвенная болезнь

Использование приправы для улучшения аппетита может иметь обратный эффект. Людям с хроническими болезнями желудочно-кишечного тракта нужно использовать пряность с осторожностью.

Прием лекарств против тромбоза

При приеме антикоагулянтов увеличивается риск кровотечений, поскольку салицилаты, содержащиеся в растении, сами по себе разжижают кровь.

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Желчнокаменная болезнь

Специя также стимулирует выработку желчи.

Корень имбиря в косметологии

Антимикробные, противогрибковые и антисептические (обеззараживающие) свойства продукта широко используются в косметологии, в том числе в домашней косметике для лица, тела (в составе антицеллюлитных обертываний) и волос.

Подсушивающая маска для лица

Для уменьшения выработки кожного сала и для точечной борьбы с прыщами можно использовать смесь из молотого имбиря и куркумы. Для этого приправы нужно смешать в равных долях и развести водой до состояния кашицы. После этого ненадолго тонким слоем нанести на лицо и смыть теплой водой с мылом. Маску желательно использовать вечером, поскольку куркума может ненадолго оставлять желтые пятна.

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Маска для роста волос

Эффект практически такой же, как от перцовой маски, но чувство жжения меньше. Для создания средства нужно мелко натереть свежий имбирь на терке, смешать с базовым косметическим маслом (например, миндальным). По желанию можно добавить немного глины или яичный желток. Смесь по проборам нанести на волосы и закутать голову полотенцем. Держать 15-30 минут или насколько хватит терпения. Смыть теплой водой.

Как выбирать

Свежие корневища нужно внимательно осмотреть. Они не должны быть маленькими и сморщенными. На шкурке не должно быть повреждений. Лучше, если корневище будет большим и похожим на олений рог, то есть с ответвлениями.

При покупке молотой приправы нужно обратить внимание на целостность упаковки и на срок годности. А если приобретаете на вес, обязательно принюхайтесь — у свежей качественной специи должен быть стойкий выраженный аромат.

Как хранить

Молотую специю нужно хранить в сухом, прохладном и желательно проветриваемом месте. Лучше всего пересыпать его в стеклянную банку с плотной крышкой.

Свежий корень можно хранить в холодильнике. Но лучше всего он сохранится в морозильной камере: можно убрать целиком, а можно предварительно порезать на кусочки требуемого размера.

Как употреблять в пищу

Маринованный имбирь едят с суши и роллами, добавляют в маринады для мяса и овощей. Свежее растение добавляют в чай и соусы. В качестве специи продукт используют в выпечке и разнообразных напитках, в том числе алкогольных, а также в индийской смеси приправ карри.

Свеженарезанный корень нежелательно долго подвергать термообработке. Так, в чай его желательно класть не больше чем на три минуты.

Молотую специю в разные блюда нужно добавлять в разное время, чтобы сохранить все полезные свойства:

в печенье и пряники — в самом конце замешивания теста;

в горячие напитки — в конце варки или после выключения огня;

в тушеное мясо — перед окончанием готовки.

При употреблении имбиря важно знать меру.

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Как вырастить в домашних условиях

Корень имбиря можно не только положить в морозилку на хранение, но и попробовать вырастить. При покупке проверьте, чтобы на корневище были неповрежденные почки. До посадки их нужно прорастить. Для этого корневище нужно поместить в теплую воду. После добавить пару капель стимулятора роста растений. Воду нужно менять дважды или трижды в день. На третий день почки должны позеленеть.

Пророщенное корневище нужно пересадить в неглубокий горшок. На дно следует положить слой керамзита, сверху засыпать универсальным субстратом. Сажать нужно на пару сантиметров в глубину, не больше, иначе будущее растение может пропасть.

Горшок нужно разместить на хорошо освещенном окне: растению требуется не менее 12 часов постоянного освещения. Зимой, когда световой день короче, можно использовать фитолампу. Помещение должно быть теплым (не менее +23°С) и довольно хорошо увлажненным. Если уровня влажности не хватает, можно опрыскивать горшок с растением водой.

До прорастания, которое занимает не меньше двух недель, землю каждый день нужно поливать (лучше отстоянной водой) и рыхлить. После частоту полива можно сократить: главное, чтобы почва никогда не пересыхала. Рыхлить ее нужно после каждого полива.