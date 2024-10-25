Как правильно пользоваться ингалятором: рассказывает терапевт

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В сезон распространения вирусных инфекций важно соблюдать меры профилактики: мыть руки, носить маски, а также проводить ингаляцию дыхательных путей. Вместе с врачом-терапевтом Мариной Долгушкиной разбираемся, зачем нужен ингалятор и как им правильно пользоваться.

Что такое ингалятор

Ингалятор — это компактное медицинское устройство, которое преобразует жидкие лекарственные препараты в аэрозоль, позволяя человеку вдыхать их. Существует несколько типов ингаляторов:

Поршневые (или небулайзеры) — используют сжатый воздух для распыления раствора.

Дозированные аэрозоли — выпускают лекарство в виде облака, которое непосредственно вдыхается.

Порошковые ингаляторы — активируются с помощью вдоха.

Умные ингаляторы (смарт-ингаляторы) оборудованы дисплеями, на которых выводятся количество ингаляций, сделанных за день, время суток, качество воздуха.

Фото miodrag ignjatovic, iStock

С помощью ингалятора можно ввести бронхорасширяющие, противовоспалительные, муколитические препараты и антибиотики для борьбы с бактериальными инфекциями.

Польза ингаляции

Ингаляция — это эффективный метод доставки лекарственных веществ непосредственно в дыхательные пути и легкие. Она помогает облегчить дыхание и расширить бронхи, что улучшает проходимость воздуха.

Как отметила терапевт, в последние годы при ОРВИ стали популярны ингаляции с физраствором. Они помогают уменьшить раздражение дыхательных путей, улучшить отток слизи, что может быть полезно при простудах, вирусных инфекциях, аллергиях.

Кроме того, иногда врачи рекомендуют ингаляции не только для лечения, но и для профилактики обострений хронических заболеваний легких, а также для восстановления после респираторных инфекций или хирургических вмешательств.

Как пользоваться ингалятором

Важно: нгаляцию можно проводить, если температура тела ниже 37,5 градусов.

Фото Dzonsli, iStock

Как пользоваться ингалятором:

Убедиться, что устройство чистое и готово к использованию. Проверить срок годности лекарственного препарата. Сесть в удобном положении, устройство держать прямо и не разговаривать. При использовании дозированного аэрозоля: сжать его, сделать глубокий вдох, затем выдохнуть. При использовании порошкового ингалятора: сделать глубокий и резкий вдох, после медленно выдохнуть. При использовании небулайзера: налить необходимое количество раствора в специальный резервуар строго следуя инструкции. Вдохнуть пар через маску или мундштук, потом плавно выдохнуть. После использования прополоскать рот, чтобы избежать раздражения слизистой, и тщательно промыть устройство, оставить его сушиться на полотенце.

Чем может быть опасна ингаляция

Несмотря на свою полезность, ингаляторы могут представлять опасность при неправильном использовании. Например, некоторые лекарства могут вызывать побочные эффекты, такие как аллергия или астматические приступы. А передозировка препаратами способна привести к нежелательным реакциям и усугублению состояния.

Также с осторожностью следует применять устройство при следующих состояниях:

артериальная гипертензии;

закрытоугольная глаукома;

недавно перенесенный инфаркт;

сахарный диабет;

тяжелые органические поражения сердца;

феохромоцитом;

гипертиреоз;

муковисцидоз;

обструкция мочевыводящих путей;

ишемическая болезнь сердца;

беременность и кормление грудью.

Фото miodrag ignjatovic, iStock

Терапевт также отметила, что ингаляция с эфирными маслами — пихтовым, эвкалиптовым, можжевеловым, мятным, гвоздичным и другими — небезопасна. Если в организм попадает много эфирных веществ, то они способны вызывать токсические эффекты. Например, всего 2-3 мл эвкалиптового, гвоздичного или мятного масла могут вызвать у ребенка седативный эффект, сонливость. При дозировке более 5 мл возможна кома. Чем младше ребенок, тем выше риски. Также некоторые эфирные масла представляют опасность для беременных женщин.

Кроме того, травы способны вызвать острую аллергическую реакцию, сопровождаемую резким спазмом дыхательных путей. Также масляные растворы, образуя пленку в бронхиолах, нарушают газообмен, что может спровоцировать пневмонию.