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Инозитол: что это и как действует — снижает ли вес и помогает ли от депрессии
Здоровье

Сегодня, 06:00

3 мин.

Правда ли, что инозитол помогает вылечить депрессию и сбросить вес: мнение врача

Мария Сальникова
Автор
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог
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Фото istockphoto.com/Tijana87
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Столетиями люди верили в то, что все болезни можно вылечить одной таблеткой. До сих пор пользуются спросом любые вещества, добавки и продукты, у которых вдруг выявляются чудодейственные свойства. Такая слава есть и у инозитола, который называют витамином юности.

Перед применением любых средств следует проконсультироваться с врачом.

Узнали у врача-диетолога, эндокринолога Натальи Лазуренко, что такое инозитол и может ли он быть эффективным при лечении депрессии и снижении веса.

Что такое инозитол

В 1848 году немецкий химик Юстус фон Либих случайно открыл инозитол. Это произошло, когда ученый пытался добыть из проростков пшеницы вещество, убирающее горечь.

Инозитол — витаминоподобное вещество, по биохимическому строению относящееся к спиртам и сахарам.

Инозитол известен как витамин В8. Но он не относится к классическим витаминам, потому что способен самостоятельно синтезироваться в организме. Также инозитол можно получить из продуктов: фруктов, орехов, злаков, мяса, рыбы.
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог

Если в рационе острый дефицит жирных кислот и качественного белка, инозитола может вырабатываться мало. Кроме того, он вымывается из организма при избыточном употреблении кофе и приеме некоторых лекарств.

Фото istockphoto.com/Kajdi Szabolcs

Роль инозитола в организме

Инозитол принимает участие во многих биологических процессах. Он необходим для роста костей и мышц, поскольку участвует в строительстве клеточных мембран. Также вещество входит в состав инозитфосфатидов, которые содержатся во всех тканях организма и участвуют во многих процессах.

Больше всего инозитфосфатидов в нервной ткани. Благодаря инозитолу происходит качественная передача импульсов в головной мозг.
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог

Кроме того, инозитол помогает регулировать уровень холестерина. Это положительно влияет на здоровье нервной и сердечно-сосудистой систем, а также улучшает чувствительность к инсулину.

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Помогает ли инозитол снизить вес

Инозитол действительно принимает участие в нормализации углеводного обмена и уровня инсулина. Но это вещество (особенно без назначения врача) снизить вес не поможет.

Обмен веществ нарушается из-за избыточного питания, отсутствия регулярной активности и других факторов. Лечение не исключает добавление препаратов инозитола, но только их недостаточно.
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог

Помогает ли инозитол избавиться от депрессии

Инозитол необходим для функционирования возбуждающих и тормозящих нейротрансмиттеров — веществ, которые передают сигналы между нервными клетками или нейронами и другими клетками тела.

Фото istockphoto.com/vorDa

При когнитивных расстройствах и депрессии обычно наблюдается пониженный уровень этого вещества. Предварительные исследования показали, что высокие дозы очищенного мио-инозитола могут быть эффективны при булимии, паническом расстройстве, обсессивно-компульсивном расстройстве, агорафобии, однополярной и биполярной депрессии.

Но и в этом случае инозитол — это только вспомогательное средство в терапии. И назначить его может только профильный специалист, если посчитает необходимым. Самостоятельно принимать инозитол, как и любые другие лекарственные средства, нельзя.

Любые назначения должны строго регулироваться лечащим врачом.
Наталья Лазуренко
Врач-диетолог, эндокринолог

Влияние инозитола на организм до конца не изучено. Поэтому бесконтрольное его употребление может не только не принести пользы, но и причинить вред здоровью.

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