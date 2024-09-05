Самые жуткие правила гигиены родом из средневековой Европы

Рассказываем про самые абсурдные средневековые практики личной гигиены, которые шокируют современного читателя и заставляют задуматься о том, как далеко шагнуло человечество в своем стремлении к чистоте и здоровью.

Вши как показатель жизненной силы

На протяжении веков эти нательные паразиты жили бок о бок с людьми. Они стали настолько привычной частью жизни, что отсутствие вшей люди связывали с плохим предзнаменованием: считалось, что насекомые покидают шевелюру хозяина, если чувствуют его скорую кончину. Педикулез был болезнью, которой страдали как простолюдины, так и знать. Поэты воспевали в стихах вшей на локонах возлюбленных, художники изображали на полотнах красавиц, выискивающих на себе паразитов.

Но распространенность вшей не означала, что люди не пытались с ними бороться. Специальных шампуней не существовало, поэтому распространенным явлением было бритье головы налысо. Есть версия, что традиция брить бороду в средневековой Европе возникла как мера борьбы со вшами. Богатые люди вместо собственных волос предпочитали парики, которые обильно душили — еще одна мера предосторожности, отпугивающая насекомых. Если же человек не готов был распрощаться с волосами, для него существовало особое приспособление — специальная палочка, которой можно почесать места укусов, не снимая парик.

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Отсутствие канализации и туалетов

Если вы были в Европе, то наверняка видели небольшие канавки по краям мостовой. Изначально эти углубления создавались для отвода дождевой воды. На самом же деле чаще всего по ним текла не вода, а нечистоты, так как люди имели привычку выплескивать содержимое ночных горшков прямо на улицу. Среди историков даже бытует мнение, что широкополые шляпы — не дань моде, а попытка защитить лицо и одежду от неприятных жидкостей, которые порой выплескивали прямо из окон.

Даже в больших замках или особняках использование туалетов было совсем необязательным. Темные углы, пустые камины, места за гобеленами и занавесками — все это было вполне приемлемым вариантом.

Ученые подсчитали, что в средневековом городе с населением 10 тысяч человек люди производили 900 тысяч литров экскрементов и почти три миллиона литров мочи в год. Учитывая, что в городах того времени не существовало подземных канализационных систем, все это текло прямо по улицам. К этому следует добавить огромное количество навоза от скота, содержащегося в городах: свиней, лошадей, коров и домашней птицы.

Поэтому легко можно представить, что порой в средневековых городах люди ходили по щиколотку в гнилостной смеси из мокрой грязи, мусора и навоза животных.

Страшная бьюти-рутина

Что только не использовали средневековые дамы в качестве косметики: современной женщине такое может присниться только в кошмарах. Например, популярным методом отбеливания кожи было использование пиявок. После процедуры лицо приобретало бледный цвет, который был в почете как признак аристократичности и богатства. В XVIII веке женщины начали использовать пудру на основе свинца, чтобы избавиться от морщин и придать лицу благородный бледный оттенок. Сейчас ученым известно, что свинец медленно отравлял великосветских модниц, вызывая страшные боли в животе.

Фото master1305/istockphoto

Особое место в рейтинге самых отвратительных средств красоты занимают продукты для волос. Женщины Средневековья, чтобы предотвратить выпадение волос, варили свиной жир и наносили его на волосы. Густая мазь действовала как клей. Самое страшное, что запах пропитанных жиром волос часто привлекал живность вроде крыс и паразитов, которые по ночам пытались поживиться этой липкой мазью. Знатные дамы средневековой Венеции пошли еще дальше: чтобы осветлить волосы, они вымачивали их в львиной моче и лежали на солнце.

В Средние века в моде был высокий лоб. Чтобы достигнуть желанной формы лица, дамы даже выщипывали себе волосы. Но это было слишком утомительно, поэтому была изобретена нестандартная техника удаления волос. Необходимо было смешать мочу (желательно кошачью), масло грецкого ореха и уксус.

Вместо порошка для стирки — моча

Одной из самых насущных проблем в отсутствии мыла и моющих средств было удаление пятен грязи и жира c одежды. Римляне впервые обнаружили, что эффективным средством против загрязнений является человеческая моча. Дело в том, что в ней содержится аммиак, который обладает отбеливающими свойствами.

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Чистящие средства на основе мочи (их тогда называли «щелочь ночного горшка») использовались вплоть до XIX века. Вещи помещались на дно специальной ванны, а сверху накрывались марлей. Нагретая «щелочь» выливалась на ткань, после чего одежда замачивалась в ней на несколько часов.

Купание — роскошь и грех

В средневековой Европе города обычно возникали вдоль рек и ручьев. По мере роста поселений появлялись также колодцы и цистерны, в которых собиралась дождевая вода. Только в домах богачей и иногда в монастырях можно было встретить некое подобие водопровода. Всем остальным приходилось на собственных плечах носить воду в свое жилище. В большинстве домов, даже самых скромных, был умывальник для мытья рук и лица по утрам и перед едой. К сожалению, часто личная гигиена этим и ограничивалась. Мало кто использовал драгоценную жидкость для чего-либо еще, кроме приготовления пищи и стирки.

Более того, стремление держать тело в чистоте считалось грехом. Шесть дней в неделю были посвящены труду. Уделять время расточительству — отмокать в теплой воде — было непозволительной роскошью в глазах верующих. В седьмой день заготовка дров и нагревание воды для того, чтобы понежиться в ней, было нарушением важнейшего правила: воскресенье должно быть посвящено посещению церкви и молитвам. Если люди и решали помыться, делали они это в одной и той же лохани по очереди, в порядке старшинства. Единственная загвоздка — воду не меняли. Поэтому более менее чистыми после такого купания оказывались только старшие члены семьи.

Итог такого отношения к гигиене несложно предугадать: как богатые, так и бедные страдали от кожных заболеваний и пахли отнюдь не розами. Так в Европе родилась мода на духи: приятным ароматом пытались заглушить неприятные запахи, исходившие от тела.