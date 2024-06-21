Иппотерапия: как лошади помогают людям в борьбе с заболеваниями

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Лошади — умные и чуткие животные. Люди одомашнили их около шести тысяч лет назад. На протяжении веков лошади помогали людям в работе, служили транспортом, а сегодня их используют и в медицине. Вместе с экспертом рассказали про иппотерапию — уникальный метод реабилитации.
Слово «иппотерапия» происходит от древнегреческих слов, означающих «лошадь» и «лечение». Это особый метод реабилитации, в котором используются лошади. Иппотерапия применяется не только для помощи людям с физическими заболеваниями, но и для коррекции поведения у тех, кто страдает от психических расстройств.
Этот метод применяется еще и для абилитации — обучения людей с ограниченными возможностями важным навыкам и умениям.
О целебной силе верховой езды говорил еще древнегреческий ученый Гиппократ. В XVIII веке знаменитый французский энциклопедист Дени Дидро написал книгу «О верховой езде и ее значении для того, чтобы сохранить здоровье и снова его обрести», где утверждал, что езда на лошади — отличная профилактика многих болезней. Пионером иппотерапии в ее современном понимании считается Лис Хартель.
В 1956 году Лис Хартель приняла участие в XVI Олимпийских играх и стала серебряным призером. Ее восстановление после опасной болезни заинтересовало медицинское сообщество, и в 1969 году была создана официальная Ассоциация иппотерапии. С тех пор специальные центры функционируют почти во всех странах мира.
Во время иппотерапии ритмичная походка лошади имитирует нормальные движения человеческого таза. Это помогает, например, реабилитироваться человеку, который долго лежал и не мог ходить.
Идущая лошадь стимулирует вестибулярный аппарат, учит сохранять равновесие, держать осанку. Развиваются мышцы кора, шеи, спины, ног.
Температура тела у лошади на несколько градусов выше, чем у человека. Исходящее от животного тепло помогает пациенту расслабиться и получить удовольствие от занятия.
Нельзя забывать про терапевтический эффект непосредственно от общения с животным. Взаимодействие с лошадью повышает уровень серотонина и дофамина — гормонов, которые помогают организму успокоиться и расслабиться. Иппотерапия также снижает уровень кортизола, гормона стресса, и понижает кровяное давление.
Иппотерапия может принести пользу пациентам любого возраста, но чаще ее используют для помощи детям. При церебральном параличе она помогает развить устойчивость мышц шеи и спины.А у детей с аутизмом и задержкой развития развиваются двигательные навыки, улучшается психоэмоциональное состояние.
К другим заболеваниям, при которых помогает иппотерапия, относятся:
синдром Дауна;
мышечная дистрофия различного происхождения;
ампутация конечностей;
рассеянный склероз;
некоторые психиатрические заболевания;
некоторые заболевания суставов;
задержка речевого развития;
сколиоз первой и второй степени;
неврозы;
СДВГ;
остеохондроз;
гипертоническая болезнь первой и второй стадии;
начальные стадии артроза в реберно-позвоночных суставах.
Важно отметить, что терапию не проводят во время обострения заболеваний.
Как проходят занятия иппотерапией
То, как будет проходить занятие по иппотерапии, зависит от многих факторов: возраста пациента, сопутствующих заболеваний, методики инструктора-иппотерапевта, погодных условий. Поэтому нет единой схемы проведения сессии.
В некоторых случаях ограничиваются общением с лошадью. В других случаях пациент не только катается на лошади, но и помогает в уходе за ней: чистит, запрягает, кормит.Катерина ГадееваИппотерапевт
В занятиях по иппотерапии всадник может принимать несколько положений тела.
Положение лежа используется для улучшения контроля за мышцами шеи и учит поддерживать ее в вертикальном положении. При этом головой человек может быть развернут как в сторону головы лошади, так и в сторону крупа (задняя часть корпуса лошади. — Прим. ред.).
Сидя на лошади, пациент развивает навыки ходьбы и моторные навыки.
Хотя иппотерапия относится к неинвазивным методам лечения, существуют некоторые противопоказания. Если у вас есть одно из следующих заболеваний, то, скорее всего, иппотерапевт откажет в занятиях:
психические расстройства в фазе обострения, когда пациент представляет опасность для себя и для других;
гемофилия;
судорожные припадки, не контролируемые лекарствами;
установленный уретральный катетер;
открытые незажившие раны;
острая грыжа межпозвоночного диска;
аневризмы;
отслоение сетчатки;
хронические заболевания в фазе обострения;
аритмия, стойкие экстрасистолы;
полная атриовентрикулярная блокада четвертой степени;
сколиоз 3-4-й степени;
вывихи, подвывихи, нестабильность тазобедренных суставов;
гипертоническая болезнь третьей степени.
Однако каждый случай уникален. Обязательно честно расскажите иппотерапевту обо всех болезнях, чтобы он в индивидуальном порядке принял решение о допуске вас к занятиям.Катерина ГадееваИппотерапевт