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Сегодня, 06:30

Как изучение иностранных языков влияет на здоровье

Анастасия Серебренникова
Автор
Анира Аль-Накиб
Преподаватель иностранных языков, переводчик
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

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Девушка переписывает слова из словаря в тетрадь
Фото Istockphoto.com/Image Source
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Изучение иностранных языков — полезная нагрузка для мозга. Чем больше языков знает человек, тем больше клеток в его головном мозге активно работают и создают новые нейронные связи. Но у этого времяпрепровождения есть и другие преимущества.

Зачем еще изучать иностранные языки, обсудили с полиглотом, переводчиком и преподавателем Анирой Аль-Накиб.

Доктор филологии и биологии Татьяна Черниговская считает, что изучение иностранных языков полезно с точки зрения нейрофизиологии, а билингвизм в XXI веке — новая норма. Черниговская является сторонницей того, что мозг необходимо обеспечивать сложной работой, постоянно его совершенствуя. Изучение нового языка, переводческая деятельность — как раз те задачи, которые способствуют развитию головного мозга.

При изучении новых языков укрепляется память и расширяется кругозор, выстраиваются новые нейронные связи. На многое начинаешь смотреть иначе, с более широкого угла.
Анира Аль-Накиб
Преподаватель иностранных языков, переводчик

Но польза не ограничивается только этим.

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Профилактика болезни Альцгеймера и деменции

Согласно исследованию 2017 года, знание двух и более языков может отсрочить появление деменции, даже если человек к ней предрасположен. Также такая деятельность помогает сохранить здоровье и нормальное функционирование мозга.

Изучение иностранных языков также помогает уменьшить риски болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли психолог Эллен Белосток и ее коллеги из Йоркского университета в Торонто.

Недавно эта группа исследователей протестировала около 450 пациентов, у которых была диагностирована болезнь Альцгеймера. Так, 50% были двуязычными, а другие испытуемые говорили только на одном языке. Хотя у всех пациентов были одинаковые уровни когнитивных нарушений, исследователи обнаружили, что у пациентов, которые владели двумя языками, болезнь Альцгеймера проявлялась в среднем на четыре года позже, чем у тех, кто говорил только на одном языке.

Девушка учится
Istockphoto/Imgorthand

Бесконечная возможность совершенствоваться

Учить иностранный язык человек может столько, сколько захочет, ведь у этого процесса нет предела. В этом заключается один из главных плюсов изучения языков — это бесконечное хобби, которое может быть максимально разнообразным.

Нужно понимать и всегда помнить: язык — это не коробка, которую можно наполнить до краев, закрыть и поставить на полку с чувством завершенности. Язык невозможно выучить до конца, потому что у него нет конца. Даже в родном языке есть слова, которые мы не знаем, и это абсолютно нормально.
Анира Аль-Накиб
Преподаватель иностранных языков, переводчик

Говорят, что с изучением каждого нового языка вы проживаете на одну жизнь больше. Австрийский философ Людвиг Витгенштейн писал, что мир человека таков, каков его язык.

Я изучала все свои языки из интереса к различным культурам и эстетического удовольствия. Мне нравится познавать новое, расширять свой взгляд на мир. Нравится слышать свой голос на других языках, видеть реакцию людей, когда я говорю с ними на их языке.
Анира Аль-Накиб
Преподаватель иностранных языков, переводчик
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