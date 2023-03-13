Можно ли выспаться за три часа, как за шесть? Отвечают эксперты

Не всегда удается выспаться, а почувствовать себя бодрым после бессонной ночи бывает необходимо. Рассказываем о трех популярных способах сократить ночной отдых, об их плюсах и минусах.

Капсула сна

Такие капсулы были созданы, чтобы помогать восстановливать силы за короткий период. Принцип работы устройства — создание оптимальных условий для быстрого засыпания.

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Капсула может быть оснащена системой кондиционирования воздуха, которая поддерживает комфортную температуру и влажность внутри. Также она может иметь встроенные звуковые системы, которые помогают уменьшить шум и создают расслабляющую атмосферу. Последнее время все чаще капсулы сна устанавливают в аэропортах, на вокзалах и в офисах больших компаний.

Капсула сна предназначена для кратковременного дневного отдыха, о пользе которого говорят многие сомнологи. Согласно исследованиям, короткий сон в середине дня может улучшить когнитивные функции и повысить концентрацию внимания.

Подробнее о плюсах и минусах дневного сна рассказали в статье.

Полифазный сон

Это способ организации сна, при котором человек спит не один раз в сутки ночью, а несколько коротких периодов в течение дня и ночи. За счет этого сокращается суммарное количество часов сна. Вместо того чтобы спать 7-8 часов подряд, человек начинает спать меньше ночью и добавляет в свой режим дня периоды дневного сна по 20 минут.

Последний уровень полифазного сна называется Uberman (режим сверхчеловека). Следуя этому методу, человек делит день на шесть коротких (20-30 минут) периодов сна, чередуя их с равномерными (около четырех часов) периодами бодрствования.

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Сторонники полифазного сна считают, что подобное изменение режима ведет к повышению продуктивности и креативности. Но большинство экспертов относятся к этому методу с сомнением.

Сиеста

Этот вид полифазного сна практикуют в теплых странах, поскольку днем становится слишком жарко. Многие жители Италии, Испании, Португалии, Кипра, Греции считают, что 20-минутный послеобеденный сон может сократить отдых ночью.

Главное правило сиесты — не спать дольше 20 минут днем, поскольку иначе этот способ сокращения ночного сна не принесет никакой пользы.

Что делать, если на сон есть всего три часа

Высыпаться за три часа, как за шесть, без вреда для здоровья и на постоянной основе — не получится.

Если обстоятельства сложились так, что на отдых есть всего три часа, то самое важное — организовать условия для быстрого засыпания и крепкого сна:

не употребляйте кофеин за несколько часов до сна (причем не только кофе, но и чай и другие кофеиносодержащие напитки);

поддерживайте комфортную температуру в комнате и обеспечьте тишину и темноту;

попробуйте лечь спать как можно быстрее, чтобы максимально использовать имеющееся время на сон.

Многие сталкиваются с такой проблемой, как прокрастинация сна — откладывание отдыха из-за учебы, работы или социальных сетей. Важно помнить, что недостаток сна может привести к ухудшению памяти, концентрации, настроения, а также к повышенному риску развития заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. Поэтому не стоит злоупотреблять методами, которые помогают сократить время ночного отдыха. Практиковать их на постоянной основе невозможно без вреда для здоровья.

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