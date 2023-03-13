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Сегодня, 22:30

Можно ли выспаться за три часа, как за шесть? Отвечают эксперты

Анастасия Серебренникова
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Дмитрий Дуйкин
Пульмонолог, сомнолог, терапевт
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Фото Freepik/gpointstudio
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Не всегда удается выспаться, а почувствовать себя бодрым после бессонной ночи бывает необходимо. Рассказываем о трех популярных способах сократить ночной отдых, об их плюсах и минусах.

Капсула сна

Такие капсулы были созданы, чтобы помогать восстановливать силы за короткий период. Принцип работы устройства — создание оптимальных условий для быстрого засыпания.

Фото Freepik/steffie82

Капсула может быть оснащена системой кондиционирования воздуха, которая поддерживает комфортную температуру и влажность внутри. Также она может иметь встроенные звуковые системы, которые помогают уменьшить шум и создают расслабляющую атмосферу. Последнее время все чаще капсулы сна устанавливают в аэропортах, на вокзалах и в офисах больших компаний.

Такие капсулы работают для краткосрочного сна на 15-45 минут. Сон должен быть именно кратким, чтобы человек не успел «уйти» в глубокие фазы сна и не сломал структуру ночного отдыха.
Дмитрий Дуйкин
Пульмонолог, сомнолог, терапевт

Капсула сна предназначена для кратковременного дневного отдыха, о пользе которого говорят многие сомнологи. Согласно исследованиям, короткий сон в середине дня может улучшить когнитивные функции и повысить концентрацию внимания.

Подробнее о плюсах и минусах дневного сна рассказали в статье.

Полифазный сон

Это способ организации сна, при котором человек спит не один раз в сутки ночью, а несколько коротких периодов в течение дня и ночи. За счет этого сокращается суммарное количество часов сна. Вместо того чтобы спать 7-8 часов подряд, человек начинает спать меньше ночью и добавляет в свой режим дня периоды дневного сна по 20 минут.

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Последний уровень полифазного сна называется Uberman (режим сверхчеловека). Следуя этому методу, человек делит день на шесть коротких (20-30 минут) периодов сна, чередуя их с равномерными (около четырех часов) периодами бодрствования.

Фото Istockphoto/Alina Bitta

Сторонники полифазного сна считают, что подобное изменение режима ведет к повышению продуктивности и креативности. Но большинство экспертов относятся к этому методу с сомнением.

Сомнологи не приветствуют полифазный сон. Спустя некоторое время он приводит к нарушению режима, бессоннице и обострению хронических заболеваний.
Дмитрий Дуйкин
Пульмонолог, сомнолог, терапевт

Сиеста

Этот вид полифазного сна практикуют в теплых странах, поскольку днем становится слишком жарко. Многие жители Италии, Испании, Португалии, Кипра, Греции считают, что 20-минутный послеобеденный сон может сократить отдых ночью.

Главное правило сиесты — не спать дольше 20 минут днем, поскольку иначе этот способ сокращения ночного сна не принесет никакой пользы.

Короткий дневной сон должен длиться не более 15-20 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы отдохнуть, освежиться и выполнять свои дела с бодростью и энтузиазмом.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Что делать, если на сон есть всего три часа

Высыпаться за три часа, как за шесть, без вреда для здоровья и на постоянной основе — не получится.

Высыпаться за три часа вместо шести невозможно, если делать это долгое время. Человек не может спать на постоянной основе меньше своей минимальной нормы.

В зависимости от особенностей организма необходимое время для сна может варьироваться от четырех до 12 часов в сутки. Это показатель, который определяется генетически.
София Черкасова
Сомнолог, кандидат медицинских наук

Если обстоятельства сложились так, что на отдых есть всего три часа, то самое важное — организовать условия для быстрого засыпания и крепкого сна:

  • не употребляйте кофеин за несколько часов до сна (причем не только кофе, но и чай и другие кофеиносодержащие напитки);

  • поддерживайте комфортную температуру в комнате и обеспечьте тишину и темноту;

  • попробуйте лечь спать как можно быстрее, чтобы максимально использовать имеющееся время на сон.

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Многие сталкиваются с такой проблемой, как прокрастинация сна — откладывание отдыха из-за учебы, работы или социальных сетей. Важно помнить, что недостаток сна может привести к ухудшению памяти, концентрации, настроения, а также к повышенному риску развития заболеваний, таких как диабет и болезни сердца. Поэтому не стоит злоупотреблять методами, которые помогают сократить время ночного отдыха. Практиковать их на постоянной основе невозможно без вреда для здоровья.

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