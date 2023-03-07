6 способов успокоиться, когда сдали нервы

Стресс не только мешает действовать рационально, но и плохо сказывается на здоровье. Разумеется, мы не можем контролировать события и обстановку вокруг, но скорректировать свои реакции на них — вполне реально.

Психосоматолог Екатерина Тур рассказала, как взять под контроль эмоции и сохранять спокойствие и мотивацию.

Как справиться с тревожными мыслями о будущем

Вызов «на ковер» к начальнику, экзамены, даже поход к зубному — почти каждый день мы сталкиваемся с ситуациями, исход которых внушает тревогу. Один из способов побороть волнение — представить самый плохой вариант развития событий. Например, что вас уволили, лишили стипендии и так далее. Затем нужно продумать стратегию дальнейшего поведения.

Порой страх внушают более глобальные проблемы: экономический кризис, пандемия, стихийные бедствия. В этом случае можно прибегнуть к информационной гигиене и меньше времени посвящать новостям.

А чтобы не испытывать информационного голода, достаточно просматривать только самые важные новости. Можно выбрать два новостных канала, которым вы доверяете, и выделить на их просмотр определенное время (например, по 15 минут два раза в день).

Что делать при неожиданном стрессе

Сокращение штата на работе, просрочка кредита или внезапная ссора с близкими могут привести к ощущению потери контроля. В таких ситуациях необходимы более действенные меры. Вот шесть способов, которые быстро помогут справиться со стрессом:

Дышите

После проживания первой стадии стресса можно использовать дыхательные техники. Глубокое дыхание поможет расслабиться и успокоить нервную систему. Вот несколько эффективных схем:

Глубоко вдохнув — досчитать до четырех, задержав дыхание — досчитать до четырех, выдохнув — досчитать до четырех, задержав дыхание — досчитать до четырех.

Глубоко вдохнув — досчитать до четыре х , задержав дыхание — досчитать до восьми, выдыхая через рот — досчитать до 16.

Вдохнув — досчитать до четыре х , задержать дыхание — досчитать до семи, выдыхая — досчитать до восьми.

Зажать правую ноздрю, вдохнуть через левую, закрыть обе ноздри и задержать дыхание насколько возможно. Выдыхать через правую ноздрю.

Фото Istockphoto/MmeEmil

Переключите внимание

Еще один эффективный метод — техника «5х5», используемая для борьбы с паническими атаками. Нужно найти вокруг себя пять разных предметов и дать каждому предмету по пять характеристик. Например: «Передо мной желтый стул, он удобный, у него потертая спинка, сломанная ножка, он сделан из кожи».



Медитируйте

Если есть возможность, уделите хотя бы несколько минут медитации. Этот метод также помогает «выйти из своей головы», сосредоточиться на ощущениях в теле и дыхании и перестать паниковать.

Существуют специальные приложения и видео, которые помогают войти в медитативное состояние.



Двигайтесь

Быстрая ходьба, бег, отжимания и любые другие виды физической активности помогут снять стресс. Одно занятие облегчает состояние на несколько часов, а регулярные нагрузки имеют накопительный эффект.

Займитесь творчеством

Подойдет любой вид деятельности, который вас умиротворяет и приносит радость. Если есть возможность, уделите полчаса вязанию, рисованию или судоку.

Запишите свои чувства

Зафиксировать тревожные мысли на бумаге — хороший способ перестать снова и снова прокручивать их в голове.

Чтобы минимизировать стресс, также важно наладить режим дня, высыпаться, не забывать об отдыхе и о правильном питании.

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