Как часто нужно вытирать пыль дома? Отвечает иммунолог

Уборка дома — вопрос не только уюта, но и хорошего самочувствия.

Чтобы иметь крепкое здоровье и хороший иммунитет, убираться нужно вовремя и правильно. Поговорили о том, как часто необходимо протирать пыль, с врачом-аллергологом, иммунологом Натальей Перовой и руководителем клининговой компании Кристиной Полонской.

Чем опасна домашняя пыль

Пыль состоит из твердых и очень мелких частиц, имеющих органическое и минеральное происхождение. В ней также могут содержаться клещи.

Чрезмерный контакт кожи и слизистых оболочек с пылью может приводить к затруднению дыхания, провоцировать возникновение и обострение аллергии. К проявлениям аллергических реакций относятся:

чихание и ринит;

слезотечение, зуд и ощущение песка в глазах;

пятнистые высыпания на коже;

приступы бронхиальной астмы (удушье, кашель, нехватка воздуха).

Freepik/master1305

Как часто нужно проводить влажную уборку

Делать это рекомендуется ежедневно. Влажной тряпкой необходимо протереть поверхности, на которые оседает пыль (шкафы, полки, столы, тумбы, телевизор и прочее). Особенно следует уделить внимание местам, расположенным вблизи окон и входной двери.

Как протирать пыль правильно

Уборку следует начинать с высоких поверхностей, постепенно продвигаясь вниз, чтобы избежать оседания пыли на чистые участки.

Freepik/master1305

Чтобы уменьшить количество пыли, можно использовать тряпочку из шерсти — она притянет к себе все мелкие частицы. Из средств обработки подойдут:

антистатики — с их помощью можно убрать не только пыль, но и следы пальцев и других загрязнений с бытовой техники и электроприборов;

полироль (в виде пасты, крема или спрея) — очистит и защитит от пыли твердые поверхности, включая мебель.

Нужно не забывать протирать пыль в труднодоступных углах и под кроватью, предварительно проведя сухую уборку. В этом помогут современные насадки для пылесоса и швабры с гибкой ручкой.

Кстати, может ли уборка заменить тренировку, разбираемся в статье по ссылке ниже.

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