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Сегодня, 18:00

Почему нужно чистить зубы кокосовым маслом? Мнение стоматолога

Ольга Стрельникова
Вероника Мелехова
Стоматолог-ортопед
Фото Freepik
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Этим советом пользовался почти весь Голливуд.

Одним из самых ярых приверженцев применения кокосового масла в уходе за полостью рта по-прежнему остается Гвинет Пэлтроу. Когда тренд был на пике, им пользовались практически все голливудские звезды. Для чего они это делают и нужно ли вам заменить обычную зубную пасту на кокосовое масло, разбирались вместе с главврачом клиники, стоматологом-ортопедом Вероникой Мелеховой.

Чем полезно кокосовое масло для чистки зубов

Масло для ухода за полостью рта пришло в европейскую культуру из аюрведы. Там такой метод называется «ойл пуллинг». В России и странах СНГ в начале 90-х годов в медицинском сообществе его активно продвигал доктор Ф.Карачи. Однако эту процедуру сложно назвать чисткой зубов.

Кокосовым маслом поверхность зубов мы не очистим — им рекомендуется полоскать полость рта.
Вероника Мелехова
Стоматолог-ортопед

Кокосовое масло помогает улучшить состояние полости рта:

  • уменьшить количество болезнетворных бактерий;

  • понизить кислотность;

  • за счет аромата стимулируется выработка слюны, которая также способствует очистке.

Несмотря на насыщенный приятный аромат, случаи аллергических реакций на кокосовое масло крайне редки. Поэтому такой уход может подойти практически любому.

С помощью связывающей структуры и липкой массы, которая образуется из кокосового масла в процессе полоскания, из ротовой полости удаляются болезнетворные бактерии, проводится очищение и дезинтоксикация.
Вероника Мелехова
Стоматолог-ортопед
Кокосовое масло. Фото Freepik
Фото Freepik

Витамины А и Е в составе кокосового масла имеют противовоспалительные и антиоксидантные действия, обладают регенерирующими свойствами, помогая при проблемах с деснами и повреждениях слизистой. Подобными свойствами обладают и некоторые другие масла, например облепиховое.

В кокосовом масле присутствуют насыщенные жирные кислоты, одна из них — лауриновая. Именно ей может быть обусловлено противомикробное действие. Но подобные вещества действуют поверхностно, и вглубь под налет они никак не попадут.
Вероника Мелехова
Стоматолог-ортопед

Может ли кокосовое масло заменить зубную пасту

Налет на зубах требует механического очищения, то есть использовать зубную щетку и пасту обязательно. Кокосовое масло как минимум не имеет абразивных веществ.

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Некоторые рекомендуют к кокосовому маслу как абразив добавлять соду — я категорически против использования такой смеси как пасты.
Вероника Мелехова
Стоматолог-ортопед

Зубные пасты должны обязательно содержать:

  • связующие вещества (агар-агар, полиэтилен гликоль);

  • абразивные вещества (диоксид кремния, пирофосфаты), именно они механически «снимают» с поверхности зубов налет;

  • пенообразующие вещества — пена помогает убирать налет и болезнетворные бактерии;

  • увлажняющие вещества (глицерин, ксилит и сорбиты), которые придают пасте приятный вид, эластичные свойства и сохраняют влагу.

Паста, в отличие от кокосового масла, направлена на решение проблем в полости рта. В ее составе могут быть ферменты для удаления более крепкого налета.
Вероника Мелехова
Стоматолог-ортопед
Зубные щетки. Фото Freepik
Фото Freepik

Как правильно использовать кокосовое масло для полости рта

Гораздо полезнее применять его как профилактическую процедуру по аналогии с ополаскивателями полости рта. Это усилит эффект от зубной пасты — антибактериальный и профилактический.

Кокосовое масло при температуре ниже 25°С становится густым, затвердевает. Чтобы оно растаяло, достаточно положить кусочек в рот, где температура около 37°С. Но для начала почистите зубы с помощью подходящей зубной щетки и пасты привычным образом.
Вероника Мелехова
Стоматолог-ортопед

Держать кокосовое масло во рту необходимо от 10 до 20 минут.

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Вопросы и ответы
Здоровье
Советы и рекомендации
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