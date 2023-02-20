Почему нужно чистить зубы кокосовым маслом? Мнение стоматолога

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Одним из самых ярых приверженцев применения кокосового масла в уходе за полостью рта по-прежнему остается Гвинет Пэлтроу. Когда тренд был на пике, им пользовались практически все голливудские звезды. Для чего они это делают и нужно ли вам заменить обычную зубную пасту на кокосовое масло, разбирались вместе с главврачом клиники, стоматологом-ортопедом Вероникой Мелеховой.
Масло для ухода за полостью рта пришло в европейскую культуру из аюрведы. Там такой метод называется «ойл пуллинг». В России и странах СНГ в начале 90-х годов в медицинском сообществе его активно продвигал доктор Ф.Карачи. Однако эту процедуру сложно назвать чисткой зубов.
Кокосовое масло помогает улучшить состояние полости рта:
уменьшить количество болезнетворных бактерий;
понизить кислотность;
за счет аромата стимулируется выработка слюны, которая также способствует очистке.
Несмотря на насыщенный приятный аромат, случаи аллергических реакций на кокосовое масло крайне редки. Поэтому такой уход может подойти практически любому.
С помощью связывающей структуры и липкой массы, которая образуется из кокосового масла в процессе полоскания, из ротовой полости удаляются болезнетворные бактерии, проводится очищение и дезинтоксикация.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
Витамины А и Е в составе кокосового масла имеют противовоспалительные и антиоксидантные действия, обладают регенерирующими свойствами, помогая при проблемах с деснами и повреждениях слизистой. Подобными свойствами обладают и некоторые другие масла, например облепиховое.
В кокосовом масле присутствуют насыщенные жирные кислоты, одна из них — лауриновая. Именно ей может быть обусловлено противомикробное действие. Но подобные вещества действуют поверхностно, и вглубь под налет они никак не попадут.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
Налет на зубах требует механического очищения, то есть использовать зубную щетку и пасту обязательно. Кокосовое масло как минимум не имеет абразивных веществ.
Некоторые рекомендуют к кокосовому маслу как абразив добавлять соду — я категорически против использования такой смеси как пасты.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
Зубные пасты должны обязательно содержать:
связующие вещества (агар-агар, полиэтилен гликоль);
абразивные вещества (диоксид кремния, пирофосфаты), именно они механически «снимают» с поверхности зубов налет;
пенообразующие вещества — пена помогает убирать налет и болезнетворные бактерии;
увлажняющие вещества (глицерин, ксилит и сорбиты), которые придают пасте приятный вид, эластичные свойства и сохраняют влагу.
Паста, в отличие от кокосового масла, направлена на решение проблем в полости рта. В ее составе могут быть ферменты для удаления более крепкого налета.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
Гораздо полезнее применять его как профилактическую процедуру по аналогии с ополаскивателями полости рта. Это усилит эффект от зубной пасты — антибактериальный и профилактический.
Кокосовое масло при температуре ниже 25°С становится густым, затвердевает. Чтобы оно растаяло, достаточно положить кусочек в рот, где температура около 37°С. Но для начала почистите зубы с помощью подходящей зубной щетки и пасты привычным образом.Вероника МелеховаСтоматолог-ортопед
Держать кокосовое масло во рту необходимо от 10 до 20 минут.