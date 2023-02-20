Почему нужно чистить зубы кокосовым маслом? Мнение стоматолога

Этим советом пользовался почти весь Голливуд.

Одним из самых ярых приверженцев применения кокосового масла в уходе за полостью рта по-прежнему остается Гвинет Пэлтроу. Когда тренд был на пике, им пользовались практически все голливудские звезды. Для чего они это делают и нужно ли вам заменить обычную зубную пасту на кокосовое масло, разбирались вместе с главврачом клиники, стоматологом-ортопедом Вероникой Мелеховой.

Чем полезно кокосовое масло для чистки зубов

Масло для ухода за полостью рта пришло в европейскую культуру из аюрведы. Там такой метод называется «ойл пуллинг». В России и странах СНГ в начале 90-х годов в медицинском сообществе его активно продвигал доктор Ф.Карачи. Однако эту процедуру сложно назвать чисткой зубов.

Кокосовое масло помогает улучшить состояние полости рта:

уменьшить количество болезнетворных бактерий;

понизить кислотность;

за счет аромата стимулируется выработка слюны, которая также способствует очистке.

Несмотря на насыщенный приятный аромат, случаи аллергических реакций на кокосовое масло крайне редки. Поэтому такой уход может подойти практически любому.

Фото Freepik

Витамины А и Е в составе кокосового масла имеют противовоспалительные и антиоксидантные действия, обладают регенерирующими свойствами, помогая при проблемах с деснами и повреждениях слизистой. Подобными свойствами обладают и некоторые другие масла, например облепиховое.

Может ли кокосовое масло заменить зубную пасту

Налет на зубах требует механического очищения, то есть использовать зубную щетку и пасту обязательно. Кокосовое масло как минимум не имеет абразивных веществ.

Зубные пасты должны обязательно содержать:

связующие вещества (агар-агар, полиэтилен гликоль);

абразивные вещества (диоксид кремния, пирофосфаты), именно они механически «снимают» с поверхности зубов налет;

пенообразующие вещества — пена помогает убирать налет и болезнетворные бактерии;

увлажняющие вещества (глицерин, ксилит и сорбиты), которые придают пасте приятный вид, эластичные свойства и сохраняют влагу.

Фото Freepik

Как правильно использовать кокосовое масло для полости рта

Гораздо полезнее применять его как профилактическую процедуру по аналогии с ополаскивателями полости рта. Это усилит эффект от зубной пасты — антибактериальный и профилактический.

Держать кокосовое масло во рту необходимо от 10 до 20 минут.